NFL: Jaguars wollen offenbar Tim Tebow verpflichten

Die Jacksonville Jaguars wollen offenbar den ehemaligen Quaterback und Tight End Tim Tebow verplichten. Das berichten Ian Rapoport und Tom Pelissero von NFL Network.

Demnach planen die Jaguars den 33-Jährigen für ein Jahr unter Vertrag zu nehmen. Es wird erwartet, dass der Deal in der nächsten Woche offiziell werden wird. Tebow trainierte kürzlich als Tight End mit den Jaguars in den Tagen vor dem NFL Draft.

Der 33-Jährige hat seit neun Jahren nicht mehr in der regulären Saison gespielt und war seit seinem Einsatz in Philadelphia 2015 nicht mehr in einem Football-Trainingslager.

Zuvor war der Heisman-Trophy-Gewinner von 2007 unter anderem für die Denver Broncos, New York Jets, New England Patriots und Philadelphia Eagles aktiv. Bei den Jaguars könnte er den dünnen Tight-End-Block unterstützen.