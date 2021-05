NFL Draft Grades 2021: Browns und Ravens räumen ab - was planen die Steelers?

Der DFL Draft 2021 ist Geschichte! Wer hat dabei besonders abgeräumt? Bei welchen Teams sind die Fragezeichen größer als vor dem Draft? Wer konnte mit seinen Entscheidungen punkten - und wer hinterlässt Stirnrunzeln? Die Draft Grades fassen drei ereignisreiche Tage zusammen.

Zu Beginn ein kleiner Disclaimer zu der Frage, wie sinnvoll Draft Grades unmittelbar nach dem Draft sind. Sollte man nicht erst abwarten, wie sich die Spieler entwickeln? Ist eine Bewertung nicht erst nach drei, vier Jahren möglich? Ja und Nein.

Bei Draft Grades geht es nicht darum, jede Klasse im Detail auf die nächsten vier Jahre zu prognostizieren. Es geht nicht darum, sich festzulegen, welcher Sechstrunden-Sleeper explodieren und der nächste Superstar oder welcher Top-10-Pick in drei Jahren ein Draft-Bust sein wird - leider kann niemand in die Zukunft schauen.

Es geht auch nicht darum, stupide die Picks mit seinem eigenen Pre-Draft-Board abzugleichen und dann eine Note daraus zu basteln - das hätte keinerlei Mehrwert. Vielmehr geht es darum, den Prozess im Hier und Jetzt zu bewerten; und das wiederum ist ausschließlich jetzt möglich, bevor sich das Bild unweigerlich verschiebt, wenn die Spieler ihre ersten NFL-Erfahrungen gesammelt haben, Verletzungen eine Rolle spielen, ungeahnte Gelegenheiten oder Hindernisse ins Spiel kommen.

Es geht darum, den Prozess und die Herangehensweise der 32 Teams über die drei Draft-Tage anzuschauen, zu beurteilen und zu versuchen, die Überlegungen nachzuvollziehen. Natürlich fließen zusätzlich die eigenen Analysen der individuellen Prospects - sonst könnte man sich diese auch sparen -, sowie Dinge wie Positional Value und in wie weit sich der mit dem Value des investierten Draft-Picks deckt, mit rein.

Draft Grades haben durchaus ihre Daseinsberechtigung, auch wenn die Spieler noch keinen Snap in der NFL gespielt haben - so lange man sie als das auffasst, was sie sind.

Und damit: Vorhang auf für die SPOX Draft Grades 2021!

NFL Draft: Alle 32 Picks der ersten Runde © getty 1/33 Die erste Runde des NFL-Drafts 2021 ist abgeschlossen, Trevor Lawrence ist der neue Hoffnungsträger der Jacksonville Jaguars. Wir zeigen alle 32 Erstrunden-Picks im Schnelldurchlauf! © getty 2/33 1. Pick - Jacksonville Jaguars: TREVOR LAWRENCE, QUARTERBACK, CLEMSON. © getty 3/33 2. Pick - New York Jets: ZACH WILSON, QUARTERBACK, BYU. © getty 4/33 3. Pick - San Francisco 49ers (via Miami, via Houston): TREY LANCE, QUARTERBACK, NORTH DAKOTA STATE. © getty 5/33 4. Pick - Atlanta Falcons: KYLE PITTS, TIGHT END, FLORIDA. © getty 6/33 5. Pick - Cincinnati Bengals: JA'MARR CHASE, WR, LSU. © getty 7/33 6. Pick - Miami Dolphins (via Philadelphia): JAYLEN WADDLE, WIDE RECEIVER, ALABAMA. © imago images 8/33 7. Pick - Detroit Lions: PENEI SEWELL, OFFENSIVE TACKLE, OREGON. © getty 9/33 8. Pick - Carolina Panthers: JAYCEE HORN, CORNERBACK, SOUTH CAROLINA. © getty 10/33 9. Pick - Denver Broncos: PATRICK SURTAIN, CORNERBACK, ALABAMA. © getty 11/33 10. Pick - TRADE! Philadelphia Eagles (via Dallas Cowboys): DEVONTA SMITH, WIDE RECEIVER, ALABAMA. © getty 12/33 11. Pick - TRADE! Chicago Bears (via New York Giants): JUSTIN FIELDS, QUARTERBACK, OHIO STATE. © getty 13/33 12. Pick - Dallas Cowboys (via Miami, via San Francisco, via Philadelphia): MICAH PARSONS, LINEBACKER, PENN STATE. © getty 14/33 13. Pick - Los Angeles Chargers: RASHAWN SLATER, OT, NORTHWESTERN. © getty 15/33 23. Pick - TRADE! New York Jets (via Minnesota Vikings): ALIJAH VERA-TUCKER, OFFENSIVE GUARD, USC. © getty 16/33 15. Pick - New England Patriots: MAC JONES, QUARTERBACK, ALABAMA. © getty 17/33 16. Pick - Arizona Cardinals: ZAVEN COLLINS, LB, TULSA © getty 18/33 17. Pick - Las Vegas Raiders: ALEX LEATHERWOOD, OFFENSIVE TACKLE, ALABAMA. © getty 19/33 18. Pick - Miami Dolphins: JAELAN PHILLIPS, EDGE-RUSHER, MIAMI. © getty 20/33 19. Pick - Washington Football Team: JAMIN DAVIS, LINEBACKER, KENTUCKY. © getty 21/33 20. Pick - New York Giants (via Chicago Bears): KADARIUS TONEY, WIDE RECEIVER, © getty 22/33 21. Pick - Indianapolis Colts: KWITY PAYE, EDGE-RUSHER, MICHIGAN. © getty 23/33 22. Pick - Tennessee Titans: CALEB FARLEY, CORNERBACK, VIRGINIA TECH. © getty 24/33 23. Pick - Minnesota Vikings (via New York Jets, via Seattle): CHRISTIAN DARRISAW, OFFENSIVE TACKLE, VIRGINIA TECH. © getty 25/33 24. Pick - Pittsburgh Steelers: NAJEE HARRIS, RUNNING BACK, ALABAMA. © getty 26/33 25. Pick - Jacksonville Jaguars (via Los Angeles Rams): TRAVIS ETIENNE, RUNNING BACK, CLEMSON. © getty 27/33 26. Pick - Cleveland Browns: GREG NEWSOME, CORNERBACK, NORTHWESTERN. © getty 28/33 27. Pick - Baltimore Ravens: RASHOD BATEMAN, WIDE RECEIVER, MINNESOTA. © getty 29/33 28. Pick - New Orleans Saints: PAYTON TURNER, EDGE-RUSHER, HOUSTON. © getty 30/33 29. Pick - Green Bay Packers: ERIC STOKES, CORNERBACK, GEORGIA. © getty 31/33 30. Pick - Buffalo Bills: GREGORY ROUSSEAU, EDGE-RUSHER, MIAMI. © getty 32/33 31. Pick - Baltimore Ravens (via Kansas City): JAYSON OWEH, EDGE-RUSHER, PENN STATE. © getty 33/33 32. Pick - Tampa Bay Buccaners: JOE TRYON, EDGE-RUSHER, WASHINGTON.

NFL Draft Grades 2021

Draft Grades: AFC East

Buffalo Bills

Die Picks: Edge Gregory Rousseau (1. Runde), Edge Carlos Basham (2. Runde), Tackle Spencer Brown (3. Runde), Tackle Tommy Doyle (5. Runde), Wide Receiver Marquez Stevenson (6. Runde), Safety Damar Hamlin (6. Runde), Cornerback Rachad Wildgoose (6. Runde), Guard Jack Anderson (7. Runde).

Die Analyse: Die Bills gleich zu Beginn sind ein gutes Beispiel für den Prozess in der Entstehung der Note. Ich war kein Fan von Rousseau, der zwar sehr lange Arme hat, aber nicht die Athletik oder Explosivität, um konstant außen zu gewinnen und nicht die Power, um in der NFL konstant innen zu spielen.

Ich war auch kein großer Fan von Basham, der sich für seine Größe gut bewegt, aber noch viel mehr Power aus seinem Frame holen muss. Auch er ist in puncto Explosivität und Bend limitiert. Ich hatte beide etwa eine halbe Runde tiefer auf dem Board.

Aber offensichtlich hatten die Bills hier ein klares Muster, und zumindest was die Position angeht, stimme ich vollends zu: Buffalo muss mehr aus seinem 4-Men-Rush bekommen, das wurde letztes Jahr überdeutlich. Brown und Doyle sind Tackle-Projekte, Stevenson ein netter Speed-Receiver für eine Offense, die gerne mit vier Wideouts spielt und die noch besser darin werden kann, vertikal zu attackieren. Wildgoose ist ein Value-Pick an 213, würde mich nicht wundern, wenn er es ins Team schafft. Eine Klasse ohne Highlight, was aber nicht schlecht sein muss.

Die Note: 2-

Miami Dolphins

Die Picks: Wide Receiver Jaylen Waddle (1. Runde), Edge Jaelan Phillips (1. Runde), Safety Jevon Holland (2. Runde), Tackle/Guard Liam Eichenberg (2. Runde), Tight End Hunter Long (3. Runde), Tackle Larnel Coleman (7. Runde), Running Back Gerrid Doacks (7. Runde).

Die Analyse: Miami hatte natürlich enorme Ressourcen, aber sie haben daraus auch einiges gemacht. Waddle könnte sehr gut der elektrisierendste Playmaker dieser Klasse werden, für mich war er auf Augenhöhe mit Ja'Marr Chase und DeVonta Smith. Phillips hat mit der Vorgeschichte an Gehirnerschüttungen offensichtliche Fragezeichen, vom Talent her ist das der beste Edge-Rusher im Draft. Holland als ersten Safety hatte ich nicht erwartet, aber er war ein Top-3-Safety für mich und passt in Miamis Scheme.

Eichenberg könnte in der NFL durch die überschaubare Reichweite auf Guard rutschen, sodass Robert Hunt nach einer vielversprechenden Rookie-Saison doch auf Tackle bleibt. Auch hier ist Miami jetzt flexibler. Hier aber bezahlte Miami einen hohen Preis, in Form von Pick Nummer 50 und einem Drittrunden-Pick nächstes Jahr. Die Dolphins haben viel Draft-Kapital, das aber war ein teurer Deal. Aus der fünften Runde tradeten die Dolphins im Gegenzug raus und sackten Pittsburghs Viertrunden-Pick 2022 ein.

Long sollte eine gute Ergänzung zu Mike Gesicki darstellen. Long ist deutlich eher der "klassische" Tight End, der auch In-Line blocken kann und zudem soliden Value als Receiver mitbringt, auch wenn ihm die athletische Upside für mehr fehlt. Also gewissermaßen das genaue Gegenteil von Gesicki.

Die Note: 2

New England Patriots

Die Picks: Quarterback Mac Jones (1. Runde), Defensive Tackle Christian Barmore (2. Runde), Edge Ronnie Perkins (3. Runde), Running Back Rhamondre Stevenson (4. Runde), Linebacker Cameron McGrone (5. Runde), Cornerback Joshuah Bledsoe (6. Runde), Tackle William Sherman (6. Runde), Wide Receiver Tre Nixon (7. Runde).

Die Analyse: Man kann bei Mac Jones ja durchaus geteilter Meinung sein. Er hat klare athletische Limitierungen, er braucht gute Umstände, er hat einen unterdurchschnittlichen Arm, all das ist wahr. Aber ihn an 15 ohne Uptrade zu bekommen ist aus Patriots-Sicht komplett in Ordnung, auch wenn man die Offense nach dem Cam-Newton-Intermezzo dann wieder sehr anders gestalten muss.

Der Trade für Barmore (Picks 46, 122, 139) war happig und geht bei mir in die Minus-Spalte, aber rein sportlich ist das der beste Defensive Tackle des Drafts und ich bin sehr gespannt, wie Belichick ihn einsetzen wird. Er ist nämlich nicht der typische 2-Gapper, den die Pats sonst gerne haben, sondern eher der Aggressor. Perkins Ende Runde 3 war für mich ein Steal, den mochte ich sehr und mit seiner Explosivität und Physis passt der sehr gut in Belichicks Defense.

Stevenson ist mit Abstand der Pick, den ich am wenigsten verstehe. Selbst unabhängig von meiner Spieler-Evaluierung - ich halte Stevenson für einen zutiefst durchschnittlichen Back, der nicht ansatzweise die Power hat, die seine Statur vermuten lassen würde, und dann aber eben auch keine sonderlich gute Agilität - hat New England im Backfield mehr als genug Optionen, als dass man mit Pick 120 nochmal nachlegen müsste. McGrone könnte ein Steal werden, der hat echten Speed und Range.

Unter dem Strich: Eine Value-Achterbahnfahrt, aber auch eine Klasse, in der ich perspektivisch realistisch drei, vier Starter sehe.

Die Note: 2+

New York Jets

Die Picks: Quarterback Zach Wilson (1. Runde), Guard Alijah Vera-Tucker (1. Runde), Wide Receiver Elijah Moore (2. Runde), Running Back Michael Carter (4. Runde), Safety Jamien Sherwood (5. Runde), Cornerback Michael Carter (5. Runde), Cornerback Jason Pinnock (5. Runde), Safety Hamsah Nasirildeen (6. Runde), Cornerback Brandin Echols (6. Runde), Defensive Tackle Jonathan Marshall (6. Runde).

Die Analyse: Der erwartete Pick an Nummer 2, und hier könnte man ausführlich über Wilson vs. Fields vs. Lance diskutieren - das aber ist eine Debatte für einen anderen Tag (und auch eine Debatte, die über die letzten Wochen lange genug geführt wurde).

Soweit so gut, der Uptrade in Runde 1 war dann eine ziemliche Katastrophe: Vera-Tucker ist ein tolles Guard-Prospect, aber die Picks 23, 66 und 86 in einen Guard zu stecken ist einfach kein guter Process, mit Blick auf den Positional Value. An 23 wäre Christian Darrisaw noch zu haben gewesen, das nur am Rande.

Die Jets hatten dann allerdings noch einige gute Picks. Ich mochte generell die Herangehensweise, direkt um den neuen Quarterback etwas aufzubauen: Mit Vera-Tucker, mit Elijah Moore - der beste echte Slot-Receiver im Draft -, und auch mit Carter. In Runde 4 einen Back mit Receiving-Upside zu draften ist auch aus Value- und Ressourcen-Perspektive komplett in Ordnung.

An Tag 3 stechen die Safeties hervor: Jamien Sherwood könnte die Box-Rolle - vielleicht sogar Sub-Package-Linebacker - übernehmen, Nasirildeen hatte ich deutlich früher erwartet. Auch er wird in der Box spielen.

Die Note: 2+