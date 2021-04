NFL Draft 2021 im Liveticker - Runde 1

Es ist soweit, der NFL Draft 2021 steht an! Die Jacksonville Jaguars haben den ersten Pick und werden aller Voraussicht nach Quarterback Trevor Lawrence ziehen. Doch was passiert dann? Welchen QB wählen die San Francisco 49ers und wer löst noch sein QB-Problem? SPOX begleitet die Nacht im LIVETICKER.

NFL Draft 2021: Down, Set, Talk! Der Video-Podcast zum NFL Draft 2021

Bevor der Draft um 2 Uhr startet und bevor unser Liveticker um 1 Uhr loslegt, sind Adrian Franke und Christoph Kröger ab 19 Uhr in ihrem Livepodcast für Euch da: Wer sind die besten Spieler? Wer wird eventuell überschätzt? Welche Gerüchte gibt es? Die beiden beantworten so viele Fragen wie möglich! Hier geht's zur Liveshow.

NFL Draft 2021: Die 1. Runde im LIVETICKER

Danach wird es spannend. Die 49ers haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Quarterbacks - Trey Lance, Justin Fields und Mac Jones -, und dürfte damit einige weitere Dominos zum Fallen bringen. Anschließend erwarten wir weitere Trades der Teams, die ganz besonders scharf auf einen Quarterback sind.

Die ersten zwei Picks stehen im Vorfeld praktisch schon fest. Die Jaguars werden Trevor Lawrence ziehen, anschließend dürfte Quarterback Zach Wilson bei den New York Jets landen. Was dann passiert, ist jedoch völlig offen.

NFL Draft 2021: Wann geht es los?

Der NFL Draft 2021 beginnt in diesem Jahr in der Nacht auf den 30. April (2 Uhr) in Cleveland/Ohio. Schauplätze in Ohio sind das FirstEnergy Stadium, die Rock & Roll Hall of Fame und das Great Lakes Science Center. Tag 2 mit den Runden 2 und 3 beginnt dann in der Nacht zum Samstag ab 1 Uhr, während die übrigen vier Runden am Samstag um 18 Uhr starten.

NFL Draft 2021: Die Reihenfolge der Picks

Dieses Jahr dürfen die Jacksonville Jaguars als Erster picken. SPOX bietet die komplette Pick-Reihenfolge im Überblick.

NFL Draft 2021: Die Reihenfolge der Picks in Runde 1