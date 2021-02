Super Bowl, Schiedsrichterin: Das ist Sarah Thomas

Sarah Thomas ist die erste weibliche Schiedsrichterin, die im Super Bowl pfeift. Wir erklären Euch, wer die Frau ist, die in der Partie zwischen den Kansas City Chiefs und Tempa Bay Buccaneers Geschichte schreiben wird.

Sarah Thomas: Ihr Weg zum Super Bowl

Thomas' Weg in den Super Bowl begann vor vielen Jahren. Sie startete als Schiedsrichtern in der High School und in semi-professionellen Ligen, ehe sie Spiele auf dem College und in den NFL Camps leitete.

2015 schrieb sie dann bereits Geschichte, als sie als erste Vollzeit-Schiedsrichterin in der NFL angestellt wurde.

Mittlerweile hat sie 93 NFL-Spiele und drei Playoff-Spiele als Schiedsrichterin absolviert.

Super Bowl, Schiedsrichterin Sarah Thomas: Persönliches Leben

In Pascagoula, Mississippi geboren ging Thomas auch auf die Pascagoula High School.

Später besuchte sie die University of Mobile und spielte dort erfolgreich Basketball mit einem Stipendium. Mit ihren 779 Punkten in drei Saisons ist sie immer noch auf Platz fünf in der Historie der Universität.

Heute wohnt sie in Brandon, Mississippi und ist Mutter von drei Kindern. Neben ihrem Job als NFL-Schiedsrichterin ist sie als Marketingexpertin einer Pflegeeinrichtung tätig.

Sarah Thomas im Super Bowl als Down Judge im Einsatz

Thomas wird am Sonntag die Position des Down Judges in dem sieben Schiedsrichter*innen starken Gespann um Referee Carl Cheffers bekleiden.

Diese Position wurde erst aus Gründen der Genderneutralität 2017 für Thomas von Head Linesman in Down Judge umbenannt.

Dabei ist sie an der Line of Scrimmage positioniert und hat die Offense- und Defense Line im Blick. Ihr Aufgabe ist es, Strafen vor und nach dem Snap zu erkennen und mit dem Wurf der gelben Flagge anzuzeigen. Offside, Encroachment der Defense und False Start der Offense sind dort typische Strafen.

Super Bowl 2021 mit Sarah Thomas: Alle Daten im Überblick

WETTBEWERB Super Bowl LV SPIEL Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs DATUM Montag, 8. Februar 2021 UHRZEIT KICK-OFF 00.30 Uhr ORT Raymond James Stadium, Tampa (Florida, USA)

Sarah Thomas ist "überwältigt und geehrt"

Die 47-Jährige sehnt sich ihrem Auftritt schon entgegen. "Wenn ich da rausgehe und alles aufsauge, werde ich schon ein bisschen rührselig werden", sagte sie vor ihrem Einsatz in Tampa.

Von der Strahlkraft, die sie dabei für mögliche Nachfolgerinnen ausstrahlt, ist sie überwältig. "Aber wenn ich an die Strahlkraft denke, nicht nur für meine Tochter, auch für junge Mädchen überall... das ist einfach bemerkenswert. Ich fühle mich überwältigt und geehrt, ein Teil der diesjährigen Super-Bowl-Crew zu sein", fügte sie an.

Dabei ist ihr wichtig, dass sie nicht explizit als Frau wahrgenommen wird: "Meine Kollegen, die Trainer, die Spieler, alle sehen mich mittlerweile einfach als Offizielle, genau so will ich es haben."

Sarah Thomas: Handgelenksbruch bei einem Spiel im Jahr 2017

Im Jahr 2017 zog sich die diesjährige Super-Bowl-Schiedsrichterin im Spiel zwischen den Green Bay Packers und Minnesota Vikings einen doppelten Handgelenksbruch zu, als Minnesotas Kyle Rudolph in sie reinstürzte.

Nach einer kurzen Behandlungspause konnte Thomas aber weitermachen und brachte das Spiel noch zu Ende.

Super Bowl, NFL-Vizepräsident Troy Vincent lobt Thomas

Im Vorfeld des Super Bowls erhielt Thomas auch Lob von NFL-Vizepräsident Troy Vincent.

"Mit ihren herausragenden Leistungen und ihrer Hingabe, herausragend zu handeln, hat sie sich das Recht verdient, im Super Bowl zu pfeifen. Ich gratuliere Sarah zu dieser völlig verdienten Ehre", sagte er.