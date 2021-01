NFL Week 17 Recaps: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 17

Vorhang auf für das große Finale! In Woche 17 geht es für mehrere Teams noch um die Playoffs: Können die Miami Dolphins mit Tua das Postseason-Ticket lösen? Ziehen die Browns nach? Sind die Colts womöglich das fünfte Rad am Wagen? In der NFC haben die Cardinals, Rams und Bears ihr Playoff-Ticket selbst in der Hand - ein Sieg, und man ist dabei. Dabei prägen aber prominente Ausfälle das Bild, während manche Teams ihre Stars bereits für die Postseason schonen dürften. Wer schlägt daraus Kapital? Bei DAZN könnt Ihr auch in dieser Woche ab 19 Uhr alle Sonntagsspiele in der NFL-RedZone-Konferenz sehen.

NFL: Week 17 Previews und Recaps

Das Playoff-Rennen vor dem letzten Spieltag im Überblick: Wer ist dabei, wer muss zittern?

Buffalo Bills (12-3) - Miami Dolphins (10-5) (So., 19 Uhr)

Wie genau gehen die Bills dieses Spiel an? Das ist die zentrale Frage, denn Buffalo kann nur der Nummer-2- oder der Nummer-3-Seed sein, eine Bye Week in der ersten Playoff-Runde ist ausgeschlossen. Coach Sean McDermott hielt sich bedeckt, die Gerüchteküche tendiert in die Richtung, dass Buffalo seine Starter spielen lassen wird, aber in limitierter Basis. Also womöglich werden Josh Allen und Co. nach zwei, drei Drives rausgenommen; sicher ist bereits, dass Slot-Receiver Cole Beasley verletzungsbedingt nicht spielen wird.

Für Miami könnte das die Tür für die Playoffs weit öffnen: Die Dolphins sind mit einem eigenen Sieg sicher dabei, bei einer Niederlage braucht es Schützenhilfe in Form einer Niederlage der Ravens, Browns oder Colts. Insbesondere falls Buffalo offensiv seine Superstars runter nimmt, sollte das einer starken Dolphins-Defense die Möglichkeit geben, dieses Spiel an sich zu reißen. Zumal Miami im Vergleich zur Niederlage im ersten Spiel dieser Saison seine Starting Secondary auf dem Feld haben wird.

Klar ist bei den Dolphins jedoch, dass es dieses Mal keine Rettung in Person von Ryan Fitzpatrick geben wird. Fitzpatrick, der Miami in der Vorwoche gegen die Raiders spektakulär gerettet hatte, wurde positiv auf das Corona-Virus getestet und wird nicht mit von der Partie sein. Rookie-Quarterback Tua Tagovailoa - der so oder so der Starter für diese Partie gewesen wäre - steht somit noch mehr unter Druck.

Buffalos defensive Starter, insbesondere in der Defensive Line, sollten der Offensive Line der Dolphins gehörige Probleme bereiten können, was auch Tagovailoa zusetzen sollte. Umso mehr, da Miami vermutlich ohne Jakeem Grant auskommen muss. Auch DeVante Parker (Oberschenkel) ist angeschlagen. Miamis Offensive Line ist nach wie vor anfällig, und Tagovailoa kann das - im Gegensatz zu Fitzpatrick - noch nicht kompensieren.

Detroit Lions (5-10) - Minnesota Vikings (6-9) (So., 19 Uhr)

Ein Spiel, in dem es mit Blick auf die Playoffs um nichts geht, und dementsprechend bleibt auch abzuwarten, ob Matt Stafford für dieses Spiel nochmals zurückkehrt. Stafford hatte sich in der Vorwoche bei der Demontage gegen Tampa Bay früh verletzt und konnte am Mittwoch nicht trainieren, ab Donnerstag war er dann zumindest eingeschränkt wieder mit dabei. In einem sportlich bedeutungslosen Spiel könnten die Lions auch entscheiden, dass es das Risiko schlicht nicht wert ist - die Berichte aus Detroit legen aber nahe, dass Stafford spielt, sofern er fit genug ist.

Aufseiten der Vikings wird Dalvin Cook nicht spielen, unter anderem Cam Dantzler, Eric Kendricks und Kicker Dan Bailey könnten aufgrund von Verletzungen ebenfalls fehlen. Eine ohnehin anfällige Defense wäre dann noch wackliger.

Beide Teams sollten hier den Ball laufen können. Minnesota kommt gerade aus einem historisch schlechten Spiel gegen das Run Game der Saints, während Detroit schon die ganze Saison über äußerst anfällig gegen den Run ist. Die Vikings haben die klarere Identität im Run Game, und auch wenn die Explosivität von Cook fehlt, sollte Minnesota mit Alexander Mattison den Ball hier gut bewegen können. Detroit auf der anderen Seite hat den klaren Matchup-Vorteil an der Line of Scrimmage gegen eine extrem wacklige Vikings-Front. Der Ausfall von Kendricks hat hier die letzte tragende Säule entfernt.

Durch die Luft hängt selbstredend viel davon ab, ob Stafford spielt. Kenny Golladay wird auch das Regular-Season-Finale verpassen, der Vertrag des Receivers läuft aus, doch insbesondere falls Dantzler ausfällt sollte Detroit auch ohne seinen Nummer-1-Receiver hier punkten können. Doch reicht das, um mit Minnesota mitzuhalten? Thielen und Jefferson sind eines der besten Receiver-Duos dieser Saison und die Probleme in Detroits Coverage sind auch mit der Entlassung von Matt Patricia nicht auf Knopfdruck verschwunden.

New England Patriots (6-9) - New York Jets (2-13) (So., 19 Uhr)

Sportlich bedeutungslos, selbst mit Blick auf die Draft-Spitze irrelevant: New York wird sicher den Nummer-2-Pick haben, hier kann nach oben oder nach unten nichts mehr passieren. Und doch dürften einige Jets-Fans genauer hinschauen, denn seitdem klar ist, dass man eben nicht den Top-Pick und somit die Chance auf Trevor Lawrence haben wird, wird bereits diskutiert, ob man Sam Darnold nicht doch noch eine Chance geben und das hohe Draft-Kapital nutzen sollte, um etwas um Darnold herum aufzubauen. Ein guter Auftritt gegen eine Patriots-Defense, die ihm bisher zumeist große Probleme bereitet hat, würde diese Diskussionen vermutlich weiter befeuern.

Und ein dritter Sieg in Serie ist hier für die Jets durchaus denkbar, denn New York sollte mit seiner Offensive Line an der Line of Scrimmage im Vorteil sein, und gleichzeitig haben die Patriots - unabhängig davon, wer Quarterback spielt - offensiv so gar keine Feuerkraft durch die Luft. Bill Belichick deutete an, dass Cam Newton starten wird, womöglich gibt es aber auch wieder ein paar Snaps für Stidham.

Dabei könnten die Patriots zusätzlich am Boden limitiert sein: Die Jets haben eine starke Front gegen den Run, und bei New England drohen die Ausfälle von Guard Shaq Mason und Center David Andrews, was New Englands größte offensive Stärke - die Offensive Line - womöglich auch zu einer Schwachstelle gegen die Jets-D-Line machen könnte.

Aufseiten der Jets könnte eine große Karriere still und leise zu Ende gehen: Running Back Frank Gore wurde Anfang der Woche auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt, seine Saison ist somit beendet. Gut möglich, dass Gore nach 16 NFL-Saisons und exakt 16.000 Rushing-Yards (81 Rushing-Touchdowns) die Pads schließlich doch an den Nagel hängt. Für Adam Gase dürfte es die letzte Partie in seiner Funktion als Jets-Coach sein, die Berichte häufen sich, wonach die Jets Gase nach diesem Spiel beurlauben werden.

New York Giants (5-10) - Dallas Cowboys (6-9) (So., 19 Uhr LIVE auf DAZN)

Es ist das Mini-Endspiel in der NFC East: Der Sieger wahrt seine Chance auf den Division-Titel - der würde aber nur Realität werden, wenn Washington später im Sunday Night Game gegen die Eagles verliert. Der Verlierer dieser Partie geht Richtung Top-10-Draft-Pick, die Giants womöglich sogar Richtung Top-5.

Die Cowboys müssen dabei vermutlich erneut auf Leighton Vander Esch und Zack Martin verzichten, in der Secondary bleiben Fragezeichen bei Darian Thompson (Gehirnerschütterung), Donovan Wilson (krank) und Xavier Woods (Rippen). Bei den Giants konnte Daniel Jones unter der Woche voll trainieren, das könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass er womöglich wieder etwas mobiler spielen kann.

Das wäre mit Blick auf das Matchup nicht unwichtig, denn die Offensive Line der Giants ist nach wie vor anfällig, Dallas hat hier die individuellen Matchups klar auf seiner Seite. Gegen Philadelphia setzten die Cowboys immer wieder auch auf den 3-Men-Rush, um dann dahinter sicher zu stellen, dass Jalen Hurts nicht scrambeln kann. Die Cowboys sind mit Aldon Smith, Demarcus Lawrence und Randy Gregory gut aufgestellt, um Jones selbst mit drei Mann entsprechend spät im Down unter Druck setzen zu können.

Auf der anderen Seite des Balls sollten die Giants zwar das Run Game stoppen können, auch New York ist defensiv an der Line of Scrimmage deutlich stärker als die Cowboys in der O-Line. Doch kein Team wirft den Ball aktuell schneller als Andy Dalton und die Cowboys, Dalton verteilt den Ball schnell und lässt seine Receiver die Plays machen. Die Giants haben James Bradberry - die anderen Spieler in Coverage sollten Probleme mit der entsprechenden Kombination aus Amari Cooper, CeeDee Lamb und Michael Gallup bekommen.

Cincinnati Bengals (4-10-1) - Baltimore Ravens (10-5) (So., 19 Uhr)

Die Bengals haben zum Saison-Endspurt nochmal überrascht - und sich so wohl um den Nummer-3-Pick gebracht. Cincinnati schockte die Steelers vor zwei Wochen mit einer Zone-Read-Offense um Ryan Finley, um dann letzte Woche die Houston zu schlagen, weil Brandon Allen einen Shootout gegen Deshaun Watson für sich entschied. Und das sogar ohne Slot-Receiver Tyler Boyd, der diese Woche womöglich zurückkehrt.

Jetzt allerdings geht es gegen ein Ravens-Team, das mit einem Sieg sicher in den Playoffs steht und das sein dominantes Run Game wiedergefunden hat. Baltimore ist inzwischen wieder extrem explosiv aus seinen Power-Read-Konzepten, auch Lamar Jackson wirkt explosiver, im designten Run Game sowie bei Scrambles. Cincinnati hat nach wie vor eklatante Schwachstellen auf Linebacker sowie in der bereits seit Wochen dezimierten Interior Defensive Line, sodass Baltimore am Boden dominieren sollte.

Das könnte auch die Story dieser Partie sein. Cincinnati hat einen exzellenten Single-High-Safety in Jessie Bates, er sollte das Passspiel der Ravens über die tiefe(re) Mitte signifikant limitieren können. Passiert das, kann Baltimore im Passspiel nach wie vor schnell an Grenzen stoßen. Denn bei aller Explosivität am Boden fehlen nach wie vor die Antworten Outside. Den Rest dürfte dann eine Ravens-Defense liefern, die Brandon Allen hinter der schwachen Bengals-O-Line mit jeder Menge Blitzes vor erhebliche Probleme stellen sollte.

Bei den Bengals könnte es das letzte Spiel von A.J. Green für Cincinnati sein. Der Vertrag des Routiniers läuft aus, gut möglich, dass die Bengals die Weichen mehr Richtung Zukunft stellen wollen und ihren langjährigen Superstar-Receiver ziehen lassen.

Cleveland Browns (10-5) - Pittsburgh Steelers (12-3) (So., 19 Uhr)