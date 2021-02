NFL - Super Bowl LV: Wann greift Patrick Mahomes nach Tom Bradys GOAT-Status?

Im Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den Tampa Bay Buccaneers treffen Patrick Mahomes und Tom Brady als Quarterbacks aufeinander. Für viele ist es das Spiel zwischen dem aktuell und dem ehemals besten Spieler der Welt. Mahomes könnte Brady im direkten Duell bezwingen, doch kann er ihm womöglich auch seinen Status als bestem Spieler aller Zeiten streitig machen?

Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Michael Jordan oder LeBron James? Debatten über den großartigsten Spieler aller Zeiten sind seit jeher fester Bestandteil aller großen Sportarten auf diesem Planeten.

Die NFL befindet sich im Hinblick auf diese Diskussionen in einer besonderen Position: Die Frage nach dem größten Spieler in der Geschichte des Sports scheint beantwortet, die meisten Beobachter können sich darauf einigen, dass Tom Brady der GOAT, Greatest of all Time, ist.

Zu dominant waren Brady und dessen New England Patriots über die vergangenen 20 Jahre. Der heute 43-Jährige gewann sechs Super Bowls, vier weitere Male zog er ins große Endspiel ein. Sein Erfolg mit den Tampa Bay Buccaneers im ersten Jahr nach Bradys Trennung von Bill Belichick, dem wohl größten Trainer aller Zeiten, hat Brady weitere überzeugende Argumente geliefert.

Und doch scheint es sich Brady auf seinem Thron an der Spitze der Football-Welt nicht zu gemütlich machen zu können. Ein junger Spieler scheint geradezu wie berufen dafür, Brady seinen Ruf als GOAT streitig zu machen: Patrick Mahomes.

Super Bowl LV: "Eines der größten Spiele in der Sportgeschichte"

"Ich glaube wirklich, dass wir in Patrick Mahomes den besten Spieler, der jemals gespielt hat, sehen", sagt der frühere ESPN-Reporter Trey Wingo. Der anstehende Super Bowl zwischen Mahomes und Brady erhält durch diese Diskussion zusätzlich Brisanz.

"Es ist als würden wir LeBron James gegen Michael Jordan erleben. Jack Nicklaus gegen Tiger Woods", fiebert CBS-Experte Tony Romo dem großen Spiel entgegen. "Ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel in 30,40 Jahren als das größte Spiel aller Zeiten gelten wird. Es könnte eines der größten Spiele in der Sportgeschichte überhaupt sein. Darüber wird noch ewig geredet werden."

Als Co-Kommentator des übertragenden Senders CBS gehört es natürlich zu Romos Jobbeschreibung, die Werbetrommel für das größte Spiel des Jahres zu rühren. Ist seine Darstellung also überzeichnet, ein weiterer Versuch das Duell zwischen Brady und seinem Nachfolger Wirklichkeit werden zu lassen? Oder ist Mahomes tatsächlich schon jetzt, im Alter von gerade mal 25 Jahren, auf dem Kurs einer der größten Spieler überhaupt zu werden?

NFL: Die wichtigsten Spieler in Super Bowl LV - Wie effizient ist Brady, wer stoppt Mahomes? © getty 1/21 Football ist der ultimative Teamsport, doch letztlich kommt es in großen Spielen vor allem auf ein paar Schlüsselspieler an. SPOX blickt voraus und erklärt, wer in Super Bowl LV am meisten im Fokus steht und das Zünglein an der Waage sein kann. © getty 2/21 MIKE EVANS (Wide Receiver, Buccaneers) - Regular Season: 70 Receptions, 1006 Yards, 13 Touchdowns / Playoffs: 10 Receptions, 173 Yards, 2 Touchdowns. © getty 3/21 Evans ist Bradys Top-Target im Team und vor allem seine sicherste Red-Zone-Waffe. Wollen die Bucs die Chiefs schlagen, braucht es vor allem jede Menge Touchdowns und Evans könnte dafür der zuverlässigste Lieferant nahe der Endzone sein. © getty 4/21 TYRANN MATHIEU (Safety, Chiefs) - Regular Season: 6 Interceptions, 62 Tackles, 1 Touchdown / Playoffs: 1 Interception, 14 Tackles. © getty 5/21 Es wird ein Schachspiel! Mathieu ist einer der gefährlichsten Safetys der Liga, speziell wenn es darum geht, Pässe abzufangen. Er wird Brady ganz genau im Blick behalten und auf Fehler warten. Zudem ist er auch im Blitz eine gefährliche Waffe der Chiefs. © getty 6/21 CHRIS JONES (Defensive Tackle, Chiefs) - Regular Season: 7,5 Sacks, 36 Tackles, 44 Pressures / Playoffs: 2 QB-Hits © getty 7/21 Jones könnte das ultimative Gegenmittel für Brady sein, da er Pressure durch die Mitte liefert. Auf diese Weise schlug sein heutiger Defensive Coordinator Steve Spagnuolo Brady und die Patriots bereits in Super Bowl XLII mit den Giants im Jahr 2008. © getty 8/21 ANTOINE WINFIELD JR. (Safety, Buccaneers) - Regular Season: 1 Interception, 6 Passes Defensed, 3 Sacks, 94 Tackles / Playoffs: 12 Tackles, 1 Forced Fumble © getty 9/21 Nachdem Cornerback Carlton Davis in Man Coverage in der Regular Season von Tyreek Hill zerstört wurde, wird es an Winfield (und auch Nebenmann Whitehead) sein, den Corner zu unterstützen und Hills Speed einzudämmen. Zudem kann er gegen Kelce helfen. © getty 10/21 TYREEK HILL (Wide Receiver, Chiefs) - Regular Season: 87 Receptions, 1276 Yards, 17 Total Touchdowns / Playoffs: 17 Receptions, 282 Yards. © getty 11/21 Der vielleicht explosivste Spieler der NFL spielte seine bislang beste Saison in der Liga und ist immer in der Lage, eine Defense mit nur einem Play komplett zu zerstören. Der Schlüssel der Bucs wird es sein, ihn nicht von der Leine zu lassen. © getty 12/21 DEVIN WHITE (Linebacker, Buccaneers) - Regular Season: 9 Sacks, 140 Tackles, 15 Tackles for Loss, 20 Pressures / Playoffs: 26 Tackles, 1 Interception, 2 Fumble Recoveries. © getty 13/21 White verkörpert den modernen Off-Ball-Linebacker, der in Coverage genauso stark ist wie gegen den Mann. Er wird sowohl gegen Tight End Kelce als auch gegen die Running Backs im Pass- und Laufspiel zum Schlüssel, um Plays in Space zu stoppen. © getty 14/21 TRAVIS KELCE (Tight End, Chiefs) - Regular Season: 105 Receptions, 1416 Yards, 11 Touchdowns / Playoffs: 21 Receptions, 227 Yards, 3 Touchdowns, 13 First Downs. © getty 15/21 Kelce ist das wichtigste Target für Mahomes. In der Mitte des Feldes ist er kaum zu halten, meist offen und stets erste Option, wenn es darum geht, ein neues First Down zu erzielen. Zudem immer gut für Yards nach dem Catch und als Target in der Red Zone. © getty 16/21 SHAQUIL BARRETT (Edge Rusher, Buccaneers) - Regular Season: 8 Sacks, 57 Tackles, 42 Pressures / Playoffs: 3 Sacks, 4 QB-Hits, 3 Tackles for Loss. © getty 17/21 Mahomes darf man nicht blitzen, da er Defenses sonst komplett zerlegt. Also muss der 4-Men-Rush zum Erfolg kommen. Barrett zeigte bereits gegen Rodgers und die Packers, wozu er in der Lage ist, noch dazu gegen eine geschwächte O-Line. Er ist gefragt! © getty 18/21 PATRICK MAHOMES (Quarterback, Chiefs) - Regular Season: 66,3 Prozent Passquote, 4740 Yards, 38 Touchdowns (2 RUSH TD), 6 Interceptions, 82,9 QBR / Playoffs: 73,5 Prozent Passquote, 580 Yards, 4 Touchdowns (1 RUSH TD). © getty 19/21 Der beste Quarterback der NFL steht erneut im Super Bowl und ist weiterhin der wichtigste Spieler seines Teams. Er allein kann ein Spiel selbst mit großem Rückstand innerhalb kürzester Zeit umdrehen und ist stets ein Quell der Gefahr für jeden Gegner. © getty 20/21 TOM BRADY (Quarterback, Buccaneers) - Regular Season: 65,7 Prozent Passquote, 4633 Yards, 40 Touchdowns (3 RUSH TD), 12 Interceptions, 72,5 QBR / Playoffs: 55 Prozent Passquote, 860 Yards, 7 Touchdowns (1 RUSH TD), 3 Interceptions. © getty 21/21 Der GOAT machte aus einem 7-9-Team einen Super-Bowl-Teilnehmer und bleibt der wichtigste Spieler im Spiel - ohne ihn wären die Bucs nicht hier und er ist im Übrigen der einzige QB bislang, der gegen Mahomes in den Playoffs gewann. Gelingt das erneut?

Patrick Mahomes: Auf den Spuren von Michael Jordan

Fakt ist, dass Mahomes spektakulärer in die Liga einschlug als jemals ein Spieler vor ihm. Gleich in seinem ersten Spiel, nachdem die Kansas City Chiefs Alex Smith nach Washington getradet und Mahomes somit zum Starting Quarterback gemacht hatten, warf der Youngster vier Touchdowns. Es folgten Spiele mit sechs und drei Touchdowns sowie ein beeindruckender Comeback-Erfolg in Mile High über die Denver Broncos, ein geradezu wahnsinniger Wurf mit der linken Hand inklusive. In gerade mal vier Spielen war Mahomes zu einem der heißesten Namen in den USA geworden.

Mahomes beendete die Saison mit mehr als 5000 Passing Yards und 50 Touchdowns. Statistiken, die vor ihm einzig Peyton Manning, der selbst als einer der besten Quarterbacks aller Zeiten gilt, erreicht hatte. Zur Erinnerung: Mahomes hatte dies in seiner ersten Saison als Starter geschafft.

Mahomes gewann mit überwältigender Mehrheit seinen ersten MVP-Titel und führte die Chiefs zum ersten Mal seit 25 Jahren ins AFC Championship Game. Im Jahr darauf erreichte er mit seinen Chiefs den Super Bowl - es war der erste Super-Bowl-Einzug der Franchise seit 50 Jahren - und wurde dort zum jüngsten Super Bowl MVP in der Geschichte der NFL gekrönt.

Mahomes' größte Niederlage seiner Profi-Karriere ist bis heute, dass er in seiner ersten Saison als Starter im AFC Championship Game der größten Football-Dynastie aller Zeiten unterlag. Und das nur weil Kansas City nach 31 Punkten in der zweiten Hälfte den Münzwurf in der Overtime verlor. Mahomes schied aus, ohne nochmal eine Chance auf den Ball bekommen zu haben.

Nach gerade mal drei Saisons als Starter hat Mahomes bereits mehr Errungenschaften vorzuweisen als NFL-Legenden wie Dan Marino oder Drew Brees, die selbst zu den besten Spielern aller Zeiten gezählt werden. Wie Michael Jordan zu Beginn der 1990er Jahre ist Mahomes Teil der GOAT-Debatte geworden, bevor er überhaupt das beste Sportler-Alter erreicht hat.

Patrick Mahomes: Der talentierteste Quarterback aller Zeiten

Statistiken, die Mahomes' Qualität und seine Einzigartigkeit untermauern, gibt es zuhauf. Einige Auszüge: Als erstes Team in der Geschichte der NFL haben die Chiefs mit Mahomes als Quarterback in fünf Playoff-Spielen in Serie mindestens 31 Punkte erzielt. Kansas City hat zudem seit 55 Spielen kein Match mehr mit mehr als acht Punkten Rückstand verloren. Der vorherige Rekord lag bei 46 Spielen.

Der amtierende Super-Bowl-MVP hält das beste Passer Rating in der Regular Season (108,7) und das beste Passer Rating in den Playoffs (109,8). Die Statistik der Adjusted Net Yards Per Attempt, mit der heutzutage häufig die Qualität von Quarterbacks gemessen wird, führt Mahomes (8,64) mit einem solchen Abstand an, dass Mahomes' Vorsprung auf den zweitplatzierten Aaron Rodgers (7,37) größer ist als der Abstand von Rodgers auf Marcus Mariota (6,12) an Position 28.

Doch Mahomes' Klasse geht weit über Statistiken und Titel hinaus. Der 25-Jährige spielt Football in einer Art und Weise, die zuvor noch nie gesehen wurde, seine außergewöhnlichen Fähigkeiten kommen jedes Mal, wenn er ein NFL-Spielfeld betritt, zum Vorschein.

Egal ob Armstärke, Wurfgenauigkeit, Entscheidungsfindung, Athletik oder auch seine Leistungen in den wichtigen Momenten ("In the Clutch") - Mahomes zählt in jeder erdenklichen Kategorie zur absoluten Spitze in der NFL.

Angesichts dieser Ansammlung an Fähigkeiten kann Mahomes wohl schon heute als der talentierteste Quarterback in der Geschichte der NFL angesehen werden. Der Spieler, der Mahomes in diesem Punkt jemals am nächsten kam, war wohl Rodgers, in punkto Athletik und Dynamik bewegte sich allerdings auch der Packers-Quarterback niemals auf einem vergleichbaren Level.

Super Bowl LV: GOAT-Debatte kommt noch zu früh

Die GOAT-Debatte zwischen Brady und Mahomes kommt dennoch deutlich zu früh. Der Bucs-Quarterback hat sechsmal so viele Super Bowls gewonnen und stand fünfmal so oft im größten Spiel, das in der NFL existiert.

"Tom Brady hat nicht eine Generation geprägt, sondern gleich mehrere", so Romo. "Er hat mit Manning, Favre und Warner gespielt und spielt jetzt immer noch. Das gibt es im Sport sonst nicht. Wir werden es vermutlich nie wieder sehen."

Die Langlebigkeit von Bradys Karriere ist tatsächlich unerreicht, Mahomes' Start in seine Karriere ist dem von Brady jedoch überlegen. Auch Brady gewann als junger Spieler Titel, er war jedoch noch längst nicht das Aushängeschild der Liga oder der beste Quarterback der Welt, so wie es Mahomes ist. Nicht Manning, nicht Montana, nicht Brady - kein Spieler prägte die NFL in seinen ersten Jahren in der Liga jemals so stark wie Mahomes über die letzten drei Spielzeiten.

Mahomes ist erst 25 Jahre alt, er spielt seine dritte Saison als Starter. Es erscheint wahrscheinlich, dass er in seiner Karriere noch besser werden wird als er aktuell ist. Das Unglaubliche ist jedoch: Mahomes muss nicht mal besser werden, um irgendwann der beste Spieler aller Zeiten sein zu können. Hält er sein aktuelles Niveau noch lange, wird er diesen Status irgendwann erreichen. Daran scheint kaum ein Weg vorbeizuführen.

Super Bowl LV: "Mahomes muss dieses Spiel gewinnen"

"Er fühlt sich immer wohler", sagt selbst Brady. "Als Quarterback kommt es so viel auf Erfahrung an, von Jahr zu Jahr dazu zu lernen, deine Abläufe zu verbessern. Er macht einen herausragenden Job."

"Mahomes hat mehr Stärken als irgendein anderer Spieler in der Geschichte des Spiels", zollt ihm auch Romo Respekt. "Die Chiefs sind das neue New England. Und sie werden es noch eine lange Zeit bleiben."

Behält Romo mit seiner Prognose Recht, könnte Mahomes Bradys Status in den kommenden Jahren womöglich tatsächlich in Angriff nehmen. Um das zu tun, braucht er am kommenden Sonntag allerdings um jeden Preis einen Sieg. So sieht es Romo zumindest.

"Das ist das größte Spiel, in dem Mahomes für den Rest seiner Karriere jemals spielen wird", glaubt der ehemalige Cowboys-Quarterback. "Ich sehe einfach nicht, wie ein anderer Mensch in zehn Super Bowls spielen und sieben gewinnen soll. Mahomes muss dieses Spiel gewinnen. Verliert er, kann er Tom Brady nicht einholen."

Die Karriere-Statistiken von Patrick Mahomes