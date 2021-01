NFL: Der Trade des Jahrhunderts? Diese Teams könnten Deshaun Watson holen

Die Gerüchteküche rund um Deshaun Watson läuft immer heißer, ein Trade des Superstars scheint mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen. Welche Teams könnten den Texans-Quarterback holen? Und was müssten sie dafür abgeben? Ein Überblick über einige denkbare Szenarien.

Texans: Darum könnte Deshaun Watson getradet werden

Die Houston Texans haben ein Problem. Deshaun Watson ist unzufrieden mit seiner eigenen Franchise, das Vorgehen der Texans bei der Suche nach dem neuen General Manager sowie dem neuen Head Coach des Teams - Watsons Input wurde hierbei offenbar nicht nur nicht gehört, sondern das passierte gar nachdem man ihm zugesichert haben soll, dass er Gehör findet - hat den Superstar des Teams offenbar extrem verärgert.

Das Verhältnis zwischen beiden Parteien scheint mittlerweile so angespannt, dass ein Trade von Watson tatsächlich im Bereich des Möglichen zu liegen scheint. ESPN berichtete unlängst, dass einige Texans-Mitarbeiter mit einem Abgang von Watson rechnen würden, intern soll die Franchise bereits über mögliche Trade-Partner gesprochen haben.

Doch welche Teams kämen überhaupt für einen solchen Trade infrage? Watson verfügt in seinem Vertrag über einen No-Trade-Klausel, theoretisch könnte er also jeden Trade zu einem Team, dem er sich nicht anschließen möchte, blockieren. Ob, und wenn ja bei welchen Teams Watson von diesem Recht Gebrauch machen könnte, ist noch unklar.

Aus einer finanziellen Perspektive hingegen liegt ein Trade definitiv im Bereich des Möglichen. Sollten die Texans Watson abgeben, würde das Team mit 21,6 Millionen Dollar Dead Money belastet werden. Angesichts des Volumens von Watsons Vertrag ist diese Summe überschaubar. Zum Vergleich: Bei einem Trade von Carson Wentz müssten die Philadelphia Eagles 33,8 Millionen Dollar Dead Money schlucken.

Ein Team, das für Watson tradet, würde den 25-Jährigen mit einem durchaus teamfreundlichen Vertrag erhalten. Insbesondere im Jahr 2021, in dem Cap Space als Folge der Coronapandemie besonders knapp sein wird, wäre der Texans-Quarterback ein echtes Schnäppchen. Im Falle eines Trades sähe Watsons Vertrag für das aufnehmende Team fortan so aus:

Jahr Cap Hit 2021 10.540.000 Dollar 2022 35.000.000 Dollar 2023 37.000.000 Dollar 2024 32.000.000 Dollar 2025 32.000.000 Dollar

Die finanzielle Komponente stellt für interessierte Teams allerdings natürlich auch nicht die größte Hürde dar. Diese besteht vielmehr in dem hoch dotierten Trade-Paket, das definitiv nötig wäre, um Watson aus Houston loszueisen.

Sollten die Texans, deren Kader in jedem Fall einen massiven Umbruch benötigt, ihren Superstar tatsächlich traden (müssen), würde der Tradepartner sicher ein Paket aus mehreren Erstrundenpicks sowie unter Umständen noch weiteren für die Texans attraktiven Spielern schnüren müssen. Ein Paket, das es in dieser Größe in der NFL womöglich nie zuvor gegeben hat.

Wir werfen einen Blick auf die Teams, die ein solches Paket bieten könnten.