NFL: Buffalo Bills in den Play-offs wieder mit Fans

Die Buffalo Bills können in den Play-offs der Football-Profiliga NFL auf die Unterstützung ihrer Fans bauen. Wie Andrew Cuomo, der Gouverneur des Bundesstaats New York, am Mittwoch bekannt gab, dürfen die Bills unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzepts bis zu 6700 Fans ins Stadion lassen.

Buffalo ist damit das erste NFL-Team aus dem besonders von der Corona-Pandemie betroffenen Bundesstaat, das wieder vor Zuschauern spielen darf. Die 6700 Fans werden im Vorfeld getestet, sie müssen Masken tragen und den nötigen Abstand halten. Zudem soll es eine Kontaktnachverfolgung geben, um mögliche Infektionsketten bei Bedarf nachvollziehen zu können. Auch Cuomo hat sein Kommen angekündigt.

Für die Bills kommt die zusätzliche Unterstützung von den Tribünen zu einem günstigen Zeitpunkt. Das Team hat erstmals seit 25 Jahren wieder den Titel in der AFC East gewonnen und rechnet sich auch dank seines starken Quarterbacks Josh Allen in den Play-offs etwas aus.

Am Wochenende steht der letzte Spieltag der regulären Saison auf dem Programm, die K.o.-Spiele beginnen am 9. Januar 2021. Der Super Bowl steigt am 7. Februar in Tampa.