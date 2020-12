NFL Week 14 Previews: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 14

In Woche 14 trifft in Miami eine der ligaweit besten Defenses auf die vielleicht beste Offense. In Tampa Bay und Las Vegas kommt es zu richtungsweisenden Spielen um die Playoffs, während Andy Dalton an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Jalen Hurts feiert sein Debüt als Starting Quarterback und in Pittsburgh steigt ein echtes Spitzenspiel. Bei DAZN könnt Ihr auch in dieser Woche ab 19 Uhr alle Sonntagsspiele in der NFL-RedZone-Konferenz sehen.

NFL: Week 14 Previews

Jones fällt aus - Chiefs, Cardinals und Bears bangen um Superstars. Die Verletzungs-Übersicht vor Woche 14.

Miami Dolphins (8-4) - Kansas City Chiefs (11-1) (So., 19.00 Uhr LIVE AUF DAZN)

Der Auftakt eines absolut brutalen Schlussprogramms für die Dolphins! Miami zählt zu den positiven Überraschungen der laufenden Saison, profitierte bislang allerdings auch von einem einfachen Spielplan. In den letzten vier Wochen spielte Miami gegen die Chargers, Broncos, Jets und Bengals, nun folgen die Chiefs, Patriots, Raiders und Bills. Die Playoffs sind für das Team von Brian Flores also alles andere als in Stein gemeißelt.

Um gegen den amtierenden Champion für eine Überraschung sorgen zu können, wird Miamis Defense einmal mehr sein starkes Niveau der letzten Wochen abrufen müssen. Rund um Xavien Howard und Byron Jones haben die Dolphins die vielleicht stärkste Secondary der NFL aufgebaut, mit Tyreek Hill und Travis Kelce sowie Patrick Mahomes under Center erwartet diese in dieser Woche allerdings auch ihr bislang härtester Test.

Offensiv soll für die Dolphins derweil einmal mehr Tua Tagovailoa starten. Der Rookie hat bislang noch keine einzige Interception geworfen, allerdings auch noch nie für mehr als 300 Yards gepasst. Inwieweit so eine Vorstellung gegen die offensive Maschine der Chiefs genug sein kann, darf bezweifelt werden. Die Rolle des Lead Backs wird einmal mehr Myles Gaskin einnehmen, Salvon Ahmed fällt weiterhin verletzt aus.

Die Gäste bangen derweil noch um Tyrann Mathieu. Der Safety konnte am Freitag nicht voll trainieren und ist als fraglich gelistet. Vermutlich wird Mathieu spielen können, ein Ausfall würde die Chiefs allerdings hart treffen. Der 28-Jährige ist nicht nur der wohl beste Verteidiger des Teams, seine Flexibilität macht viele von Kansas Citys Coverages so überhaupt erst möglich.

Tampa Bay Buccaneers (7-5) - Minnesota Vikings (6-6) (So., 19.00 Uhr)

In Tampa Bay steigt ein Duell, bei dem besonders viel auf dem Spiel steht. Nach der Klatsche gegen die Saints sowie den Niederlagen gegen die Rams und Chiefs sind die Bucs von der Spitze der NFC South an den Rand der Playoff-Ränge in der NFC gefallen. Bei einer Niederlage gegen die Vikings würden Tom Brady und Co. hinter die Vikings fallen - und müssten endgültig um die Playoffs zittern.

Mut machen derweil die Matchups: Mit Mike Evans, Chris Godwin und Antonio Brown verfügen die Bucs über das vielleicht beste Receiving-Trio der Liga, die Cornerbacks der Vikings sind schlagbar. Allerdings: Bislang konnten die Stars der Bucs ihre Qualität allenfalls inkostant abrufen, zudem spielte Cameron Dantzler auf Seiten Minnesotas über die letzten Wochen herausragend.

In puncto Receiver müssen sich die Vikings obendrein nicht vor den Gastgebern verstecken. Adam Thielen und Justin Jefferson sorgen mittlerweile Woche für Woche für herausragende Statistiken und spektakuläre Highlight-Plays. Carlton Davis dürfte einen der beiden Stars übernehmen, Nebenmann Jamel Dean fällt allerdings sehr wahrscheinlich aus. Für ihn wird vermutlich Sean Murphy-Bunting starten.

Auch die Vikings haben defensiv mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Eric Kendricks fällt nach seiner in der Vorwoche erlittenen Wadenverletzung aus, eine echte Schwächung für die defensive Unit der Gäste. Kendricks zählt sowohl in Coverage als auch in der Run-Defense zu den besten Spieler der Vikings. Insbesondere in der Mitte des Felds könnte sich Kendricks' Fehlen klar bemerkbar machen.

New York Giants (5-7) - Arizona Cardinals (6-6) (So., 19.00 Uhr)

Die wichtigste Frage vorab: Wird Daniel Jones spielen können? Der Quarterback fiel in der Vorwoche verletzungsbedingt aus, die Limitierungen von Backup Colt McCoy waren gegen die Seahawks - trotz des Sieges - nicht zu übersehen. Jones wird jedoch aller Voraussicht nach sein Comeback geben, zuletzt hatte sich der 23-Jährige merklich gesteigert und insbesondere seine Turnover heruntergeschraubt.

Entscheidend wird auch sein, wie sich die Pass-Protection der Gastgeber präsentieren kann. Nach einem enttäuschenden Start in die Saison hat sich Erstrundenpick Andrew Thomas zuletzt merklich steigern können, ein klares Upgrade für die O-Line der Giants. Ohne Chandler Jones tat sich der Pass-Rush der Cardinals in dieser Saison bereits mehrfach schwer, womöglich hat New York hier einen Vorteil auf seiner Seite.

Auf der Gegenseite steht selbstverständlich Kyler Murray im Fokus. Der ehemalige Nummer-eins-Pick hatte über die vergangenen Wochen mit einigen Problemen zu kämpfen, sein MVP-Zug hat deutlich an Fahrt verloren. Das liegt jedoch stärker an der gesamten Offense als an ihm alleine. Kliff Kingsburys Play-Designs sind in dieser Saison häufig enttäuschend, gegen die Giants, deren Defense zuletzt zu den besten der Liga zählte, könnte sich dies wiederholen.

Insbesondere DeAndre Hopkins blieb innerhalb der Cardinals-Offense zuletzt blasser als er sein sollte. In den letzten drei Spielen kam Nuk kein einziges Mal auf 60 oder mehr Receiving Yards, zudem fing er nur einen Touchdown. Unter der Woche schlug sich er 28-Jährige obendrein noch mit Verletzungen herum. Kann er sich so gegen James Bradberry und Co. eindrucksvoll zurückmelden?

Jacksonville Jaguars (1-11) - Tennessee Titans (8-4) (So., 19.00 Uhr)