NFL Draft-Ausblick: Verrückte Ausgangslage für die New York Giants – ein Top-3-Pick für die Miami Dolphins?

Woche 17 entscheidet in der NFL nicht nur über die Playoff-Plätze, sondern natürlich auch über die Draft-Reihenfolge im kommenden Jahr. Für wen steht in diesem Jahr besonders viel auf dem Spiel? Wir geben einen Überblick über alle Teams mit realistischen Chancen auf einen Top-10-Pick.

Jacksonville Jaguars (1-14)

Klare Sache: Nach 14 (!) Niederlagen in Serie haben die Jaguars den ersten Pick im Draft 2021 bereits ein Spiel vor Saisonende sicher. Die Jets können nach dem Sieg über die Browns keine schlechtere Bilanz mehr erreichen, der einfachere Spielplan gibt Jacksonville letztlich den Zuschlag.

Als First Overall Pick scheint Quarterback Trevor Lawrence von den Clemson Tigers bereits heute in Stein gemeißelt. Alles andere als die Auswahl von Lawrence wäre eine echte Sensation.

Mögliche Draft-Auswahl: Quarterback

New York Jets (2-13)

Auch der zweite Pick im kommenden Draft steht nach 15 absolvierten Spielen bereits fest. Durch ihre Siege über die Rams und Browns haben die Jets keinerlei Chancen mehr auf den Nummer-eins-Pick, ein Abrutschten auf Position drei ist allerdings ebenfalls nicht mehr möglich.

Die Auswahl eines Quarterbacks, zum Beispiel Justin Fields von Ohio State oder Zach Wilson von BYU, scheint bei den Jets - trotz des Verlusts von Lawrence - nach wie vor wahrscheinlich. Entscheidet sich New York doch gegen einen Quarterback, müsste das Team eigentlich zwangsläufig zurücktraden.

Mögliche Draft-Auswahl: Quarterback, Offensive Tackle

Miami Dolphins (von den Houston Texans, 4-11)

Ein absolutes Traum-Szenario für die Dolphins: Der Erstrundenpick der Texans, den Miami im vergangenen Jahr im Trade für Laremy Tunsil erhalten hat, könnte tatsächlich der dritte Pick im Draft 2021 werden. Das dürften sich die Dolphins angesichts des Erfolgs der Texans in den vergangenen Jahren selbst nicht erträumt haben.

Mit einer weiteren Niederlage von Houston wäre der dritte Pick im Draft in Stein gemeißelt. Sollten die Texans wider Erwarten gegen ihren Division-Rivalen gewinnen, könnte der Pick allerdings noch bis an die neunte Stelle des Drafts zurückfallen.

Miami wird im Draft somit sehr wahrscheinlich ein weiteres Top-Talent, zum Beispiel Oregons Penei Sewell oder LSUs Ja'Marr Chase, auswählen können. Auch ein erneuter Quarterback-Pick ist nicht gänzlich ausgeschlossen.

Mögliche Draft-Auswahl: Offensive Tackle, Wide Receiver, Linebacker

Atlanta Falcons (4-11)

Nach vier Niederlagen in Serie stehen die Falcons plötzlich als viertschlechtestes Team da, was ihnen den vierten Pick 2021 bescheren. Bei einem Sieg der Texans über die Titans und einer zeitgleichen Niederlage von Atlanta gegen die Buccaneers könnten die Falcons sogar noch einen Platz gutmachen und an dritter Stelle des Drafts picken. Im Falle eines Siegs über Tampa Bay könnte Atlanta allerdings noch einige Plätze zurückfallen, von Position fünf bis neun wäre dann alles möglich.

Durch die überraschend hohe Draft-Platzierung liegt der Pick eines Quarterbacks und damit der langsame Aufbau eines Nachfolgers von Matt Ryan durchaus im Bereich des Möglichen. Sollten die Falcons weiter versuchen mit Ryan anzugreifen, würde der Pick eines Defensivspielers naheliegen. Michigans Kwity Paye, Virginia Techs Caleb Farley oder Miamis Gregory Rousseau wären in diesem Fall mögliche Optionen.

Mögliche Draft-Auswahl: Edge, Cornerback, Quarterback

Cincinnati Bengals (4-10-1)

Die Bengals sind durch zwei überraschende Siege in Serie vom nahezu sicher geglaubten dritten Pick an die fünfte Position im Draft zurückgefallen. Bei einer Niederlage im letzten Saisonspiel gegen die Ravens würde Cincinnati dennoch einen Top-5-Pick somit garantiert haben.

Sollten die Dolphins oder die Falcons (oder sogar beide) ihr letztes Saisonspiel gewinnen, könnte Cincy zudem zurück auf Position vier oder sogar drei springen. Im Falle eines Sieges gegen Baltimore könnten die Bengals allerdings auch noch bis auf den zehnten Platz zurückfallen.

Auch Cincinnati dürfte im Draft 2021 auf Penei Sewell, eines der größten Tackle-Talente seit Langem, schielen. Durch ihre Mini-Siegesserie muss sich Cincy jedoch eventuell anderweitig orientieren. In dem Fall würden die Receiver Ja'Marr Chase und DeVonta Smith oder auch ein Defense-Pick naheliegen.

Mögliche Draft-Auswahl: Offensive Tackle, Wide Receiver, Cornerback, Linebacker

Philadelphia Eagles (4-10-1)

Auch die Eagles stehen nach 15 absolvierten Spielen bei vier Siegen, zehn Niederlagen und einem Unentschieden. Der minimal leichtere Spielplan der Bengals gibt ihnen im direkten Vergleich jedoch den höheren Pick, sodass die Eagles derzeit an Position sechs picken würden.

Im letzten Saisonspiel trifft Philly auf Washington, im Falle einer Niederlage könnten die Eagles noch bis auf Platz drei klettern, bei einem Sieg würde das Team jedoch im schlechtesten Fall auf Position zehn zurückfallen.

Die Eagles haben zahlreiche Baustellen im Kader, sodass viele verschiedene Spieler im Draft in Frage kommen dürften. Sollte Philadelphia in Woche 17 noch ein wenig klettern, könnten auch sie auf Sewell hoffen, doch auch Chase oder Smith oder Penn States Linebacker Micah Parsons würden Sinn ergeben.

Mögliche Draft-Auswahl: Offensive Tackle, Wide Receiver, Linebacker, Cornerback

Detroit Lions (5-10)

Die Lions haben drei Spiele in Serie verloren und sind damit wieder in die Top-10 der vorläufigen Draft-Reihenfolge geklettert, aufgrund des einfachen Spielplans dürfte das Team von allen 5-10-Teams derzeit zuerst picken. Im letzten Saisonspiel trifft Detroit auf die Minnesota Vikings.

Bei einer Niederlage könnten die Lions noch einige Plätze gutmachen, allerdings maximal auf Rang vier klettern. Im Falle eines Sieges könnte die Franchise aus der Motor City bis auf Position zwölf zurückfallen.

Ob auch die Lions im Draft 2021 auf Quarterback-Suche gehen könnten, hängt wohl sowohl von ihrer finalen Draft-Platzierung als auch vom neuen General Manager des Teams ab, derzeit ist diese Stelle in Detroit vakant.

Entscheidet sich das Tema gegen einen neuen Quarterback, könnte die Wahl auf einen Defensivspieler fallen: Auch hier wären Paye, Farley, Rousseau und Parsons wohl allesamt Optionen.

Mögliche Draft-Auswahl: Linebacker, Defensive Tackle, Edge, Quarterback