Die NFL geht in die zweite Hälfte der Regular Season. Welche Spiele von Week 9 Ihr an diesem Wochenende live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Thursday Night, Sunday Night, Monday Night Games und die Redzone gibt es live auf DAZN! Jetzt den Gratis-Monat sichern.

NFL, Week 9: Diese Spiele werden im Free-TV und im Livestream gezeigt

Pro Woche werden in der Regel zwei Partien der NFL im Free-TV gezeigt. Pro7 MAXX überträgt diese beiden Spiele am Sonntag ab 19 Uhr.

In Week 9 werden so das Duell Seattle Seahawks gegen die Buffalo Bills sowie im Anschluss das Aufeinandertreffen der Miami Dolphins gegen die Arizona Cardinals übertragen.

Darüber hinaus wird auf ran.de ein weiteres Spiel im Livestream angeboten. Dabei fiel die Wahl auf Chicago Bears gegen die Tennessee Titans.

Weitere Livestreams zur NFL gibt es bei DAZN. Der kostenpflichtige Streamingdienst hat in jeder Woche das Friday, Sunday und Monday Night Game im Programm. In diesem Fall werden die Partien Green Bay Packers vs. San Francisco 49ers, New Orleans Saints vs. Tampa Bay Buccaneers und New England Patriots vs. New York Jets gezeigt.

Datum Uhrzeit Auswärtsteam Heimteam Übertragung 6. November 2.20 Uhr Green Bay Packers San Francisco 49ers DAZN 8. November 19 Uhr New York Giants Washington Football Team in der Redzone auf DAZN 8. November 19 Uhr Chicago Bears Tennessee Titans in der Redzone auf DAZN/ran.de 8. November 19 Uhr Detroit Lions Minnesota Vikings in der Redzone auf DAZN 8. November 19 Uhr Carolina Panthers Kansas City Chiefs in der Redzone auf DAZN 8. November 19 Uhr Houston Texans Jacksonville Jaguars in der Redzone auf DAZN 8. November 19 Uhr Baltimore Ravens Indianapolis Colts in der Redzone auf DAZN 8. November 19 Uhr Seattle Seahawks Buffalo Bills in der Redzone auf DAZN/Pro7 MAXX 8. November 19 Uhr Denver Broncos Atlanta Falcons in der Redzone auf DAZN 8. November 22.05 Uhr Las Vegas Raiders Los Angeles Chargers in der Redzone auf DAZN 8. November 22.25 Uhr Pittsburgh Steelers Dallas Cowboys in der Redzone auf DAZN 8. November 22.25 Uhr Miami Dolphins Arizona Cardinals in der Redzone auf DAZN/Pro7 MAXX 9. November 2.20 Uhr New Orleans Saints Tampa Bay Buccaneers DAZN 10. November 2.15 Uhr New England Patriots New York Jets DAZN

NFL: Redzone im Livestream sehen

Auf DAZN könnt Ihr sogar jeden Touchdown sehen. Neben der Übertragung zu den Einzelspielen hat der Streamingdienst auch die legendäre Redzone im Programm. In der siebenstündigen werbefreien Konferenz werden alle Spiele am Sonntag gezeigt.

Interesse an DAZN? Dann holt Euch den gratis Testmonat. Mit diesem habt Ihr Zugriff auf das komplette NFL-Programm. Dazu könnt Ihr ausgewählte Spiele der Bundesliga und der Champions League genauso wie die Europa League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division live sehen.

Im Anschluss kostet ein Abonnement entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

© DAZN

NFL: Termine in der Saison 2020