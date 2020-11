NFL Week 11 Previews: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 11

In Woche 11 soll Taysom Hill wohl sein Debüt als Starting Quarterback geben. Die Ravens sind derweil auf Revanche gegen die Titans aus, während die Panthers um ihren Quarterback bangen. Die Jets hoffen auf ihren ersten Saisonsieg und die Chiefs wollen Revance für ihre einzige Niederlage nehmen. Bei DAZN könnt Ihr auch in dieser Woche ab 19 Uhr alle Sonntagsspiele in der NFL-RedZone-Konferenz verfolgen!

NFL: Week 11 Previews

Teams mit Bye Week: Bears, Bills, 49ers, Giants

Wer fällt aus, welche Spieler können spielen? Die Verletzungs-Übersicht vor Woche 11.

Baltimore Ravens (6-3) - Tennessee Titans (6-3) (So., 19.00 Uhr LIVE AUF DAZN)

Obwohl beide Teams bisher zwei Drittel ihrer Spiele gewinnen konnten und mitten im Rennen um die AFC-Playoffs stecken, kommt es in Baltimore zum Duell zweier strauchelnder Offenses. Die Ravens sind längst nicht auf dem Niveau ihrer herausragenden Vorsaison, gegen die Patriots blieb das Team erstmals in Lamar Jackson Starter-Karriere unter 20 Punkten. Jackson selbst macht deutlich mehr Fehler als in der Vorsaison, leidet aber auch sehr unter großen Problemen in der O-Line und zu vielen Strafen in der Offense. Center Matt Skura dürfte nach zwei schwachen Spielen mit Snap-Problemen im Fokus stehen.

Doch auch die Titans präsentierten sich zuletzt nicht so stark wie in der zweiten Saisonhälfte 2019 oder auch zu Beginn dieser Spielzeit. Die Offense baut stark auf das Laufspiel rund um Derrick Henry auf, ohne Play Action tut sich Ryan Tannehill schwer. Die Ravens wurden in der Vorwoche allerdings von den Patriots komplett überrannt, Calais Campbell und Brandon Williams, die beiden besten Run-Defender des Teams fehlen wohl erneut, eine klare Schwächung und sehr gute Voraussetzungen für Tennessee.

Die Stärke der Ravens-Defense liegt viel mehr in ihren exotischen und aggressiven Blitz-Paketen mit starker Coverage dahinter, Jimmy Smith wird nach einwöchiger Pause vermutlich sein Comeback geben. Kann diese Formel in der Wiederauflage des Playoff-Ausscheidens der Ravens funktionieren? Tannehill ist in dieser Saison bislang gut gegen den Blitz, zudem bekamen die Ravens ihre gefährlichen Sub-Packages gegen die lauforientierten Patriots nicht konstant aufs Feld. Tennessee könnte einen ähnlichen Ansatz verfolgen.

Allerdings leiden die Titans auch unter Verletzungsproblemen, insbesondere die Ausfälle von Rodger Saffold in der Offense und Jadeveon Clowney in der Defense tun weh. Adoree' Jackson fällt zudem weiter aus. Die Secondary der Titans ist verwundbar, nur wer soll diese attackieren? Marquise Brown war zuletzt kaum noch ein Faktor in der Offense der Ravens, denen Defenses mit Man Coverage zuletzt mehr und mehr zusetzen konnten. Können die Titans darauf aufbauen?

Washington Football Team (2-7) - Cincinnati Bengals (2-6-1) (So., 19.00 Uhr)

Die zwei Teams mit der schlechtesten Bilanz in der Vorsaison treffen aufeinander, das bedeutet auch: Joe Burrow gegen Chase Young, zwei der größten Talente der NFL im direkten Duell! Bislang dürften beide Teams mit den Leistungen ihres Erstrundenpicks zufrieden sein, wer hat am Sonntag die Nase vorn? Das Duell der D-Line der Gastgeber gegen die O-Line der Bengals dürfte wohl das größte Mismatch der Begegnung sein.

Wie sehr wird Burrow diesen Umstand überspielen können? Erneut wird dem jungen Quarterback Joe Mixon an seiner Seite fehlen, Giovani Bernard wird wohl einmal mehr als Running Back starten. Mit Tyler Boyd und Tee Higgins hat Burrow zwei starke Receiver an seiner Seite, die Defense des Football Teams ist bislang allerdings durchaus eine positive Überraschung, insbesondere Cornerback Kendall Fuller spielt eine sehr starke Saison.

Auf der Gegenseite wartet Alex Smith nach seinem Comeback nach wie vor auf den ersten Sieg der Saison, gegen die Lions verpasste das Football Team diesen nach einer guten Aufholjagd in der Vorwoche nur haarscharf. Diesmal wird Washington besser ins Spiel starten müssen: Terry McLaurin wird dabei einmal mehr im Fokus stehen, ebenso wie J.D. McKissic, der mit Smith als Quarterback eine große Rolle in der Offense eingenommen hat.

Möglichkeiten sollten sich gegen die Bengals in jedem Fall für die Gastgeber ergeben. Cincinnati zählt nach zehn Wochen zu den schwächsten Defensiv-Teams der Liga, insbesondere gegen den Pass hat das Team klare Schwachstellen. Die Frage ist nur, welche Waffen Alex Smith dabei zur Verfügung stehen werden. Hinter Dontrelle Inman und Isaiah Wright, nominell die Receiver Nummer zwei und drei des Teams, stehen noch Fragezeichen.

New Orleans Saints (7-2) - Atlanta Falcons (6-3) (So., 19.00 Uhr)

Die Saints werden auf Drew Brees verzichten müssen, die erste Frage, die sich somit stellt: Wer startet für den zukünftigen Hall of Famer? Jameis Winston oder Taysom Hill? Mehreren Medienberichten aus den USA zufolge hat sich Sean Payton intern auf Hill festgelegt, eine durchaus überraschende Entscheidung. In der Vorwoche ersetzte noch Jameis Winston Brees, im Vorjahr setzten die Saints auf Teddy Bridgewater statt Hill.

Sollte der 30-Jährige tatsächlich seinen ersten Start als Starting Quarterback bekommen, wird er natürlich besonders im Fokus stehen: Hill spielte bislang fast ausschließlich aus extra für ihn kreierten Sets, eine klassische Dropback-Offense scheint mit ihm fast undenkbar. Krempeln die Saints ihre bislang so erfolgreiche Offense tatsächlich um?

Ohnehin wirken die Falcons eigentlich wie ein dankbarer Gegner für jede Passing Offense. Die Defense hat sich nach dem Aus von Dan Quinn zwar etwas gesteigert, bleibt aber anfällig, vor allem in der Secondary mangelt es schlicht an Qualität. Mit Alvin Kamara, Michael Thomas, Emmanuel Sanders, Jared Cook und Tre'Quan Smith ist das Waffenarsenal der Saints stark, hier sollte es eigentlich zahlreiche Möglichkeiten zum Attackieren geben - wenn Hill denn tatsächlich zu vielen Pässen ansetzt.

Die Offense der Falcons ist wiederum deutlich stärker als ihre Verteidigung. Matt Ryan hat sich nach ein paar Wacklern zum Saisonstart wieder gefangen, mit Julio Jones und Calvin Ridley steht bekanntlich das vielleicht beste Receiver-Duo der Liga zur Verfügung. Aber: Die Defense der Saints präsentierte sich zuletzt richtig stark, dominierte gegen Tom Brady und überzeugte auch gegen die 49ers. Können die Falcons hier einen eventuellen Shootout mitgehen?

Jacksonville Jaguars (1-8) - Pittsburgh Steelers (9-0) (So., 19.00 Uhr)