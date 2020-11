NFL Week 10 Previews: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 10

Die Seahawks kämpfen gegen die Rams um Platz 1 in der NFC West, während an der Ostküste der nächste NFC-East-"Knaller" ansteht. Die ungeschlagenen Steelers empfangen erstmals Joe Burrow und die Buccaneers wollen nach der Klatsche in der Vorwoche zurück in die Spur finden. Bei DAZN könnt Ihr auch in dieser Woche ab 19 Uhr alle Sonntagsspiele in der NFL-RedZone-Konferenz verfolgen!

NFL: Week 10 Previews

Teams mit Bye Week: Chiefs, Cowboys, Falcons, Jets

Welche Spieler fehlen in dieser Woche, wer ist angeschlagen und wer wird rechtzeitig fit? Die Verletzungs-Übersicht.

New York Giants (2-7) - Philadelphia Eagles (3-4-1) (So., 19.00 Uhr LIVE AUF DAZN)

Die Eagles kommen aus ihrer Bye-Week und durften dabei mit ansehen, wie die Konkurrenz in der eigenen Division Federn ließ. Die ärgsten Verfolger Dallas und Washington verloren jeweils, Letztere gegen die Giants, die damit aber immer noch die schlechteste Bilanz in der NFC haben. Nun könnten die Eagles den Vorsprung weiter ausbauen.

Beide Teams trafen erst in Woche 7 aufeinander. Die Eagles gewannen knapp mit 22:21. Dennoch erwachte in jenem Spiel das Laufspiel der Giants - sie liefen für 160 Yards. Gegen die Bucs waren es ebenfalls über 100 und in der Vorwoche gegen das Football Team sogar 166 beim zweiten Saisonsieg. Und das ohne Saquon Barkley und zuletzt auch ohne Devonta Freeman, der nun ebenfalls auf IR steht. Wayne Gallman Jr. und Alfred Morris waren zuletzt sehr effektiv auf dem Boden und sollten diesen Trend auch am Sonntag fortsetzen, zumal die Eagles in fünf Spielen in Serie jeweils mindestens 116 Yards auf dem Boden zugelassen haben.

Ein entscheidender Faktor im Spiel könnte der Turnover-Battle werden. Und hier liegt der Fokus vor allem auf den beiden Quarterbacks. Daniel Jones aufseiten der Giants warf bereits 9 Interceptions und verlor 4 Fumbles. Er hatte überhaupt erst ein Spiel ohne Turnover in dieser Saison - gegen Washington in Woche 9. Zudem kassierte er schon 28 Sacks. Er wird allerdings von Carson Wentz noch überboten! Der nämlich fabrizierte schon 12 Picks und kassierte 32 Sacks. Zudem verlor auch er schon 4 Fumbles. Wer es schafft, die Fehlerquote niedriger zu halten, dürfte klar im Vorteil sein.

Ein Plus für die Eagles ist dagegen die Rückkehr von Wide Receiver Alshon Jeffery. Er steht vor seinem Saison-Debüt nach einer Lisfranc-Verletzung am linken Fuß und gibt Wentz wieder deutlich mehr Waffen als noch vor ein paar Wochen. Zudem sind Rookie-Receiver Jalen Reagor und Running Back Miles Sanders ebenfalls wieder fit.

Green Bay Packers (6-2) - Jacksonville Jaguars (1-7) (So., 19.00 Uhr)

Trotz einiger Verletzungen von Schlüsselspielern haben die Packers die beste Bilanz der NFC inne - zusammen mit den Saints. Zuletzt kam bereits Running Back Aaron Jones zurück und nun wird sich Left Tackle David Bakhtiari dazu gesellen.

"Bei 6-2 zu stehen mit all den Verletzungen und unter den gegebenen Umständen, fühlt sich sehr gut an", sagte Quarterback Aaron Rodgers. "Wir werden jetzt aber nicht relaxen oder selbstgefällig werden. Wir haben noch einen harten Weg vor uns und große Träume am Ende des Weges."

Die Jaguars wiederum haben nach ihrem Sieg in Woche 1 alles verloren und wirken gerade defensiv wie ein Scheunentor, lassen die zweitmeisten Punkte pro Spiel (30,9), Yards pro Spiel (418,1) und Yards pro Play (6,4) zu. Offensiv allerdings gibt es Hoffnung durch Rookies, die überzeugen. Zuletzt war es Quarterback Jake Luton, der ein ordentliches Debüt feierte und sein Team fast zu einem Erfolg gegen Houston führte.

Jener wird den verletzten Gardner Minshew auch im Lambeau Field vertreten. "Es ist ein Ort, von dem ich geträumt habe", verriet Luton: "Lambeau Field ist historisch. Es wäre cool, wenn es beben würde und sehr viele Leute gegen dich wären. Es wird ein wenig anders sein vor leeren Rängen, aber ich bin mir sicher, dass es immer noch großartig sein wird."

Detroit Lions (3-5) - Washington Football Team (2-6) (So., 19.00 Uhr)

Die Lions, die eigentlich mit durchaus großen Erwartungen in die Saison gestartet waren, verloren ihre vergangenen beiden Spiele und wurden in Woche 9 von den Vikings regelrecht überlaufen (275 Rushing Yards). Kommt also das Football Team nun genau richtig? Jenes lief für nur 37 Yards gegen die Giants.

Die Lions hatten allerdings zuletzt immer ihre Probleme mit dem Passspiel, da allen voran Matthew Stafford nicht an sein übliches Niveau herankam. Erschwerend kommt ein weiterer Ausfall von Wide Receiver Kenny Golladay hinzu.

Ein weiteres Problem für die Lions dürfte die defensive Front Washingtons darstellen. Chase Young und Co. führen die NFL mit einer Adjusted Sack Rate ( Football Outsiders ) von 10,5 Prozent an. Auf der anderen Seite jedoch liegen die Lions mit ihrer O-Line bei einer Adjusted Sack Rate von 7,5 Prozent, was unter dem Durchschnitt der Liga liegt. Stafford muss sich also auf einen erneut langen Tag einstellen.

Detroit muss sich zudem auf eine Unbekannte einstellen: Alex Smith wird seinen ersten Start seit seiner katastrophalen Verletzung im November 2018 absolvieren. Zwar spielte er über weite Teile der Vorwoche nach der Knöchelverletzung von Kyle Allen, doch nun kann sich ein Gegner auf ihn vorbereiten. Smith zeigte gute Ansätze gegen die Giants und warf für 325 Yards (24/32), leistete sich aber auch 3 Interceptions. Auch er hat nun aber den Vorteil, mit dem ersten Team trainiert zu haben.

Cleveland Browns (5-3) - Houston Texans (2-6) (So., 19.00 Uhr)

Während die Browns aus ihrer Bye-Week kommen und in ihre zweite Saisonhälfte mit mehr Konstanz als die erste gestalten wollen, geht es bei den Texans nur noch darum, irgendwie in die Spur zu finden.

Die Texans standen zuletzt für Explosivität - auf beiden Seiten. Gegen die Jaguars, die man knapp 27:25 schlug, erzielte Houston Touchdowns nach Pässen von Deshaun Watson über 57 und 77 Yards. Dazwischen allerdings lag ein 73-Yard-Touchdown-Catch von D.J. Chark aufseiten der Jaguars. Soll heißen: Auch der Gegner hat eine gute Chance, Schaden anzurichten.

Explosive Plays könnten also den Ausschlag geben. Während die Texans hier auf ihre Wide Receiver Will Fuller und Brandin Cooks setzen, bekommen die Browns Running Back Nick Chubb zurück. Dieser führte die NFL mit 14 Explosive Plays bis zu seiner Verletzung in Woche 4 an.

Ein Vorteil für die Browns könnte sein, dass ihre Offensive Line zu den besseren der Liga zählt (4,9 Prozent Adjusted Sack Rate), während die Texans zwar auch effizient sind in Sachen Pass Rush (7,1 Prozent Adjusted Sack Rate), gerade aber von J.J. Watt bislang noch kaum Produktion erhalten haben. Bisher kam er in 8 Spielen nur auf 4 Sacks und 13 Pressures.

Carolina Panthers (3-6) - Tampa Bay Buccanees (6-3) (So., 19.00 Uhr)