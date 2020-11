NFL weitet Playoffs im Fall von Corona-Absagen aus - Draft Picks für Ausbildung von Minderheiten

NFL-Commissioner Roger Goodell hat am Dienstag bekanntgegeben, dass das Coronavirus Einfluss auf die Zahl der Playoff-Teams in dieser Saison haben könnte. Zudem werden Teams dafür belohnt, wenn sie die Diversität in der Liga fördern.

So hätten die Besitzer der 32 NFL-Teams dafür gestimmt, dass die Zahl der Playoff-Teams von 14 auf 16 erhöht werden könnte, sollten Spiele aufgrund der Pandemie nicht mehr ausgetragen werden können. Erst im März war die Zahl der Wild-Card-Teams pro Conference von zwei auf drei Teams erhöht worden.

Die Setzliste der Playoff-Teams werde davon aber nicht beeinflusst, sollte es tatsächlich dazu kommen. Zudem sei es weiterhin das Ziel, die Regular Season innerhalb des regulären Zeitplans zu beenden. Die Wahl dafür sei einstimmig ausgefallen.

Zudem werden Teams mit Draft Picks belohnt, wenn sie Coaches und Mitglieder im Front Office ausbilden, die aus ethnischen Minderheiten stammen. Dafür können die Teams zwei Drittrundenpicks erhalten: Teams, die einen solchen Assistant Coach oder eine solche Führungskraft ausbilden, bekommen einen Pick am Ende der dritten Runde, wenn die jeweilige Person für eine offene Stelle als Head Coach oder General Manager eingestellt wird.