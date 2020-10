NFL Week 6 Preview: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 6

In Woche 6 kommt es in Pittsburgh zum Duell der vielleicht besten Defensive Line und einer der besten Offensive Lines der Liga. Drew Lock gibt derweil sein Comeback gegen die Patriots, während die Falcons in ihr erstes Spiel nach der Dan-Quinn-Ära gehen. Bei den Bengals will sich Burrow nach seinem ersten schlechten Spiel zurückmelden. Und: In Tampa Bay treffen Tom Brady und Aaron Rodgers aufeinander. Bei DAZN könnt Ihr wie jede Woche ab 19 Uhr alle Sonntagsspiele in der NFL-RedZone-Konferenz sehen!

Das Verletzungs-Update vor Week 6: Wer ist verletzt? Wer ist noch fraglich? Der Überblick.

Bye Week: Chargers, Raiders, Seahawks, Saints

New England Patriots (2-2) - Denver Broncos (1-3) (So., 19.00 Uhr live auf DAZN)

Die Patriots konnten unter der Woche kaum trainieren, zweimal musste New England aufgrund eines positiven Testergebnisses das eigene Trainingsgelände schließen, nach der Verlegung des Spiels in der Vorwoche weitere potenzielle Störfaktoren. Quarterback Cam Newton konnte infolge seiner Corona-Infektion nun knapp zwei Wochen lang nicht trainieren. Möglich, dass bei der Offense unter diesen Umständen etwas Sand im Getriebe ist.

Auf Seiten der Broncos soll Drew Lock nach auskurierter Schulterverletzung auf den Platz zurückkehren, er wird sehr wahrscheinlich Brett Rypien als Starting Quarterback ersetzen. Mit den Patriots wartet allerdings ein unangenehmer Gegner beim Comeback. New England hat eine der besten Secondaries der Liga. Lock, der um seine Zukunft als Starter spielt - vor allem wenn Denver im Draft 2021 einen hohen Pick haben sollte - muss in dieser Saison überzeugen.

Fehlen wird ihm bei diesem Unterfangen am Sonntag K.J. Hamler, auch Noah Fant droht auszufallen, zudem ist Melvin Gordons Einsatz noch fraglich. Das sind keine guten Voraussetzungen für einen jungen Quarterback, dem in Courtland Sutton ohnehin bereits sein Nummer-eins-Receiver fehlt und der hinter einer wackligen O-Line spielen wird.

Die Offense der Patriots ist derweil um das Laufspiel herum aufgebaut mit Newton als Dual-Threat-Quarterback im Fokus. Die Broncos präsentierten sich gegen den Run bislang allerdings stark, vor allem Nose Tackle Mike Purcell spielt in diesem Bereich eine richtig gute Saison. Ob die Patriots die Offense aufziehen können, die sie anstreben, bleibt daher abzuwarten.

Tennessee Titans (4-0) - Houston Texans (1-4) (So., 19.00 Uhr)

Die Offense der Titans baut stark auf das eigene Run-Game sowie davon ausgehend auf Play-Action-Passing auf. Dies dürften nicht die schlechtesten Ansätze gegen ein Texans-Team sein, das bislang große Schwächen gegen den Run offenbart hat und D.J. Reader offensichtlich schmerzlich vermisst.

Die Texans wiederum gewannen in der Vorwoche ihr erstes Spiel ohne Bill O'Brien an der Seitenlinie. Deshaun Watson machte dabei sein vielleicht bestes Saisonspiel, Brandin Cooks konnte sich endlich als Faktor in der Offense zeigen. Plötzlich verschwunden sind Houstons Probleme allerdings dennoch nicht. Die Offensive Line wackelt, Watson gelingt es noch zu selten, innerhalb der Playstruktur zu kreieren. Gegen eine Titans-Defense, die zuletzt Josh Allen vor Probleme stellte, könnte das problematisch werden.

Jadeveon Clowney trifft im Dress der Titans derweil auf sein altes Team, für das er die ersten fünf Jahre seiner Karriere auflief. In der laufenden Saison wartet Clowney trotz guter Leistungen - ähnlich wie in der Vorsaison - immer noch auf seinen ersten Sack.

Für die Entwicklung der AFC South dürfte das Duell immens wichtig sein. Mit ihrem fünften Sieg im fünften Spiel würden die Titans ihren Vorsprung an der Spitze weiter ausbauen und einen Schritt in Richtung Playoffs machen. Die Texans brauchen derweil dringend einen Sieg, sofern sie ihren Anspruch auf den Division-Sieg noch geltend machen wollen.

Pittsburgh Steelers (4-0) - Cleveland Browns (4-1) (So., 19.00 Uhr)

Ein Monster-Duell steht an! In Pittsburgh trifft am Sonntag die wohl beste Defensive Line der Liga (Steelers) auf die vielleicht beste Offensive Line (Browns). Beide Teams leben von dieser Stärke, der Verlauf dieses direkten Duells dürfte also mitentscheidend für den Ausgang des Spiels sein. Bitter für die Browns: Mit Wyatt Teller fällt ihr wohl bester O-Liner der laufenden Saison aus.

Sollte Clevelands Line gegen T.J. Watt, Cam Heyward und Co. stärker wackeln als zuletzt, würde das Spiel zu einem echten Test für Baker Mayfield werden. Der Browns-Quarterback spielt bislang eine couragierte Saison, beim Saisonaufktakt gegen die aggressiv blitzenden Ravens spielte er allerdings sein bislang schwächstes Spiel. Pittsburgh blitzt noch mehr als Baltimore, kann er diesmal besser damit umgehen? Obendrein geht Mayfield mit einer Rippenverletzung angeschlagen in das Spiel.

Ebenfalls fraglich ist auf Seiten der Browns der Einsatz von Odell Beckham Jr., der unter der Woche krank war, auch Jarvis Landrys Einsatz ist nicht garantiert. Gegen die starke D-Line der Steelers könnte Clevelands Run-Game diese Woche wackeln, Pittsburghs Secondary wirkt jedoch verwundbar. Hier werden die Gäste attackieren müssen, im Optimalfall natürlich mit ihren beiden besten Receivern Beckham und Landry.

Auf der Gegenseite dürfte Chase Claypool nach seinem Monsterspiel gegen die Eagles auf die nächste starke Performance hoffen. Diontae Johnson fällt aufgrund von Rückenproblemen erneut aus, der Rookie dürfte also eine größere Rolle erhalten. Cleveland war derweil bislang vor allem über die Mitte des Felds anfällig, das spricht wiederum eher für ein starkes Spiel von Slot-Receiver JuJu Smith-Schuster.

Philadelphia Eagles (1-3-1) - Baltimore Ravens (4-1) (So., 19.00 Uhr)

Die Probleme in der Offensive Line der Eagles reißen einfach nicht ab. Gegen die Ravens wird nun auch Right Tackle Lane Johnson ausfallen, damit verbleibt Jason Kelce als einziger etatmäßiger Starter in Philadelphia O-Line. Dennoch sah die Offense zuletzt besser aus. Kann sie auch gegen die Ravens, die in der Vorwoche die Bengals mit ihren kreativen Blitzes komplett zerstörten, bestehen?

Auch Carson Wentz präsentierte sich nach seinem katastrophalen Saisonstart zuletzt verbessert, gegen die Ravens mit ihrer aggressiven Man Coverage wird er aber mehr Hilfe von seinem Receivern brauchen. Alshon Jeffery und DeSean Jackson fallen weiterhin aus. Somit fällt Travis Fulgham, der in der Vorwoche gegen die Steelers überraschte, eine größere Rolle zu. Baltimore hatte in dieser Saison auch schon mehrfach Probleme gegen Tight Ends, womöglich kann sich Zach Ertz mit einem guten Spiel zurückmelden.

Auf der Gegenseite haben auch die Ravens offensiv so einige Probleme. Lamar Jackson spielt noch längst nicht auf dem Niveau der Vorsaison, unter der Woche trainierte er dreimal voll mit, angeschlagen dürfte er also eigentlich nicht sein. Die Eagles-Defense wirkt grundsätzlich schlagbar, vor allem auf dem Linebacker-Level, das die Ravens mit Mark Andrews attackieren können, hat sie Schwächen.

Baltimores Offensive Line wirkte zuletzt allerdings häufiger wacklig. In Woche 6 sollen nun jedoch alle fünf Starter wieder spielen können. Die Front Four der Eagles ist mit Fletcher Cox, Brandon Graham, Javon Hargrave und Co. allerdings stark besetzt und dürfte eine echte Prüfung werden. Die Ravens werden zeigen müssen, dass sie offensiv besser spielen können als gegen Washington und Cincinnati, wo eine durchschnittliche Offensivleistung bereits ausreichend war.

New York Giants (0-5) - Washington Football Team (1-4) (So., 19.00 Uhr)