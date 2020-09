NFL-News: Defensive End Jadeveon Clowney vor Unterschrift bei den Tennessee Titans

Free Agent Jadeveon Clowney (27) hat sich offenbar für einen Wechsel zu den Tennessee Titans entschieden. Das berichtet Dianna Russini von ESPN.

Demnach reise der Defensive End schon bald nach Nashville, um seinen Vertrag zu unterzeichnen. Über die Formalitäten des Kontrakts gibt es bisher keine Informationen.

Medienberichten zufolge sollen auch die New Orleans Saints ein lukratives Angebot für Clowney abgegeben haben. Auch die Seattle Seahawks und die Baltimore Ravens hatten wohl Interesse gezeigt.

Den großen Zahltag wird es für Clowney aber wohl nicht geben. Seine Krankenakte und seine schwankende Form stehen dem ehemaligen Texans-Star offenbar im Weg. Der einstige Nummer-eins-Pick gibt zwar immer wieder an, komplett fit zu sein, kam er in seinen sechs Jahren in der NFL nur einmal verletzungsfrei durch die Saison.

Bei den Titans würde es zur Wiedervereinigung mit Mike Vrabel kommen. Der Headcoach der Titans arbeitete früher als Positionscoach und Defensive Coordinator bei den Houston Texans mit Clowney zusammen.