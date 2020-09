NFL Recap: New York Giants vs. Pittsburgh Steelers 16:26 - JuJu versüßt Big Bens Rückkehr

Die Pittsburgh Steelers haben das erste Monday Night Game der neuen NFL-Saison 26:16 gegen die New York Giants gewonnen. Quarterback Ben Roethlisberger feierte dabei ein erfolgreiches Comeback, während seine Defense ebenfalls überzeugte.

Die Giants eröffneten das Spiel mit einem Field Goal, nachdem sie eigentlich in ihrer ersten Angriffsserie gestoppt worden waren und punteten. Returner Diontae Johnson leistete sich jedoch kurz vor der eigenen Endzone einen Muffed Punt und die Giants eroberten den Ball. In die Endzone schafften sie es jedoch nicht.

Anschließend taten sich beide Offenses schwer, ehe es den Steelers gelang, durch ein 41-Yard-Field-Goal von Chris Boswell auszugleichen. Die Giants schlugen danach gewaltig zurück. Nach Play Action feuerte Quarterback Daniel Jones einen sehenswerten 41-Yard-Touchdown-Pass zu Darius Slayton.

Eine Interception von T.J. Watt brachte die Gäste jedoch wieder ins Spiel und bereitete schließlich den ersten Touchdown der Steelers vor. Rückkehrer Ben Roethlisberger, der nach fast einem Jahr Pause sein Comeback feierte, fand JuJu Smith-Schuster unter heftigem Druck für einen 10-Yard-Touchdown-Pass. Boswell vergab jedoch den Extrapunkt, sodass es bei 9:10 aus Gästesicht blieb. Kurz vor der Pause ging Pittsburgh dann durch einen 13-Yard-Touchdown-Catch von James Washington in Führung. 16:10 am Ende der ersten Hälfte.

In ihrer ersten Serie nach dem Break hatten die Giants dann ihre beste Chance, nochmal heranzukommen. Sie legten einen 19-Play-Drive hin, der erst in der Red Zone ein ernüchterndes Ende fand. Bud Dupree fälschte einen Pass von Jones ab, der dann in die Arme von Defensive Lineman Cameron Heyward auf der Goal Line segelte. Interception und wohl der Genickbruch für die Hausherren. Die Steelers erzielten danach ein weiteres Field Goal und legten nach einem erneuten Defensivstopp einen Drive über sieben Minuten (11 Plays) zu einem Touchdown von JuJu Smith-Schuster hin, der das Spiel letztlich entschied.

Pittsburgh Steelers bangen um zwei Starter

Anschließend gelang den Giants zwar noch ein Touchdown durch Slayton, da aber die folgende Two-Point Conversion misslang, blieb der Abstand bei zwei Scores, wozu schlicht nicht genügend Zeit mehr übrig blieb, zumal auch der Onside-Kick danach beim Gegner landete.

Die Steelers verloren derweil während des Spiels zunächst Running Back James Conner (Knöchel) und dann auch noch Offensive Tackle Zach Benner mit Verletzungen.

New York Giants (0-1) - Pittsburgh Steelers (1-0)

Giants vs. Steelers - die wichtigsten Statistiken

Der 19-Play-Drive der Giants nach der Pause war der längste für die G-Men seit Week 13 2014 gegen die Jacksonville Jaguars. Zudem war es der längste Drive gegen die Steelers seit Week 12 2016 gegen die Indianapolis Colts.

Die Steelers hielten Saquon Barkley bei Minus-3 Yards Rushing vor der Pause. Das waren die wenigsten Rushing Yards, die die Steelers ein einer Halbzeit erlaubten seit Rudi Johnson von den Bengals (Minus-3) im Jahr 2007.

Roethlisbergers Touchdown-Pass zu Smith-Schuster war Big Bens erster Touchdown-Pass seit Week 17 2018 - ebenfalls auf Smith-Schuster.

Der Star des Spiels: JuJu Smith-Schuster (Steelers)

Smith-Schuster hatte endlich wieder Spaß im Spiel. Hauptgrund dafür dürfte Roethlisberger gewesen sein. Der Top-Receiver der Steelers macht es seinem QB aber auch leicht: Er erzielte zwei Touchdowns und spielte beim Washington-Touchdown ebenfalls eine wichtige Rolle als Decoy und zog die Aufmerksamkeit der Secondary auf sich. Zudem eroberte er einen Fumble vor dem vorentscheidenden Field Goal im Spiel.

Der Flop des Spiels: Offensive Line der Giants

Es war vorher klar, dass die Offensive Line der Giants im Fokus stehen und heftigem Druck ausgesetzt sein würde. Sie hielt selbigem aber zu oft nicht stand. Das von Jason Garrett vor der Pause so sehr bevorzugte Laufspiel fand schlicht nicht statt, weil die Mitte dicht war. Und der Pass Rush der Steelers machte schließlich den Unterschied und zwang Jones zu manch einem Fehler - 2 Interceptions. Gerade RIght Tackle Cam Fleming wirkte häufiger überfordert.

Analyse: Giants vs. Steelers - die Taktiktafel