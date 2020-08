NFL: Minnesota Vikings holen Yannick Ngakoue per Trade von Jacksonville Jaguars

Die Minnesota Vikings haben sich mit den Jacksonville Jaguars auf einen Trade für Edge Rusher Yannick Ngakoue geeinigt. Das geht aus einem ESPN-Bericht hervor. Lediglich eine Kleinigkeit fehlt noch zur Vollendung des Deals.

Das lange Theater hat nun wohl ein Ende: Ngakoue bekommt seinen Wunsch erfüllt, die Jaguars zu verlassen. Im Gegenzug erhalten die Jaguars von den Vikings einen Zweit- und einen konditionalen Fünftrunden-Draftpick, wie Adam Schefter berichtet.

Um den Deal zu komplettieren muss Ngakoue allerdings noch seinen Franchise-Tender unterschreiben, durch den ihn die Jaguars für eine weitere Saison gehalten hatten. Dies wird allerdings als reine Formalie betrachtet.

Ngakoue tritt damit die Nachfolge von Everson Griffen in der Defensive Line der Vikings an. Den Veteran hatten die Vikings ziehen lassen. Mittlerweile unterschrieb jener im Übrigen bei den Dallas Cowboys.

Ngakoue, der durch den Franchise Tag 17,788 Millionen Dollar in der anstehenden Spielzeit verdienen wird, war der Drittrundenpick der Jaguars im Draft 2016 und spielte seine komplette Karriere bis hierhin in Florida. In 63 Spielen kam er auf 37,5 Sacks und galt als einer der besseren Pass-Rusher auf den Trademarkt.