NFL-News: Star-Quarterback Patrick Mahomes unterschreibt Rekordvertrag bei Kansas City Chiefs

Patrick Mahomes (24) hat sich mit den Kansas City Chiefs auf einen Zehnjahresvertrag bis einschließlich 2031 geeinigt. Das berichtet ESPN-Reporter Adam Schefter.

Wie Schefter weiter berichtet, ist der Vertrag 450 Millionen Dollar wert. Damit avanciert Mahomes zumindest im Gesamtvolumen zum bestbezahlten US-Sportler aller Zeiten. Den bisher größten Vertrag der Geschichte unterzeichnete MLB-Star Mike Trout (28) im vergangenen Jahr. Der dreifache MVP der American League einigte sich mit den Los Angeles Angels auf einen Zwölfjahresvertrag, der dem Center Fielder 426,5 Millionen US-Dollar einbringt. Nun wird Mahomes diese Summe nochmal übertreffen.

Sein ursprünglicher Vertrag lief noch bis 2021. Die Chiefs signalisierten jedoch, diesen vorzeitig verlängern zu wollen. Mahomes gewann in der abgelaufenen NFL-Saison neben dem Super Bowl auch den Super-Bowl-MVP-Award. Er ist der erste Quarterback in der NFL-Geschichte, der vor seinem 25. Lebensjahr sowohl zum Super Bowl MVP als auch zum League MVP (2018/19) gekürt wurde.

Patrick Mahomes nun zwölf Jahre an die Chiefs gebunden

Der neue Deal wird an Mahomes' Rookie-Vertrag angeschlossen, sodass er jetzt für die nächsten zwölf Jahre an die Chiefs gebunden ist. Mahomes ist der erste NFL-Spieler seit Donovan McNabb (2002/Eagles), der sich auf einen Schlag für zwölf Jahre an ein Team bindet.

Mahomes kam 2017 in die NFL. Die Chiefs tradeten im Draft nach oben und zogen Mahomes als zehnten Pick. In seiner Rookie-Saison saß Mahomes als Back-up von Alex Smith bis auf das letzte Saisonspiel auf der Bank. In der darauffolgenden Saison avancierte er zum Starter. In bisher 36 Spielen für die Chiefs warf er für 10.886 Yards und 89 Touchdowns - bei 20 Interceptions.