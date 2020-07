NFL: Rekordvertrag! Joey Bosa verlängert bei Los Angeles Chargers um fünf Jahre

Die Los Angeles Chargers haben sich mit Edge Rusher Joey Bosa auf eine Vertragsverlängerung in Höhe von 135 Millionen Dollar über fünf Jahre geeinigt. Bosa bleibt dem Team damit für die kommenden sechs Spielzeiten erhalten.

Wie ESPN berichtet, sind Bosa damit bei Unterschrift 78 Millionen Dollar garantiert, 102 Millionen Dollar insgesamt. Ein neuer Rekord für einen Defensivspieler. Die Einigung wurde von den Chargers am Dienstag bestätigt.

Dieser Vertrag ist der höchstdotierte in der Geschichte der Franchise und der erste, der im Gesamtvolumen 100 Millionen Dollar übersteigt.

Bosa, den die Chargers im Draft 2016 an dritter Stelle insgesamt gezogen hatten, geht 2020 ins finale Jahr seines Rookie-Vertrags und wird 14,4 Millionen Dollar verdienen.

Erst in der Vorwoche hatte Myles Garrett bei den Cleveland Browns einen neuen Rekordvertrag für Defensiv-Spieler mit garantierten 100 Millionen Dollar unterzeichnet.

Bosa hat sich seit seiner Ankunft in der Liga als dominanter Pass Rusher etabliert und kommt in seiner Karriere auf 0,8 Sacks pro Spiel - Rang 4 in der NFL hinter Chandler Jones (Cardinals), Aaron Donald (Rams) und Garrett laut ESPN Stats & Information.