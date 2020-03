Drew Brees bleibt bei den New Orleans Saints

Drew Brees wechselt wie erwartet nirgendwohin: Der Quarterback einigte sich am zweiten Tag des Verhandlungsfensters mit den New Orleans Saints auf einen neuen Vertrag.

Laut Ian Rapoport vom NFL Network unterschreibt Brees einen neuen Zweijahresvertrag über rund 50 Millionen Dollar.

Damit würde er etwas unter seinem Marktwert bleiben, Gerüchte darüber hatte es im Vorfeld bereits gegeben. Brees will es den finanziell schon seit Jahren knapp am Limit agierenden Saints so wohl einfacher machen, ein starkes Team zusammen zu stellen.

Brees verpasste in der vergangenen Saison fünf Spiele mit einer Handverletzung, kehrte dann aber gewohnt stark zurück. Doch im dritten Jahr in Folge endete die Saison für New Orleans mit einem enttäuschenden Playoff-Aus. Für den 41-Jährigen deutet sich jetzt der letzte Run auf einen Titel an.