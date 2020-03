Alle Infos zum NFL Draft 2020: Die Top-Talente und wichtigsten Storylines im Überblick

Die heißeste Phase der diesjährigen Free Agency liegt hinter uns, der Draft ist weniger als einen Monat entfernt. Das bedeutet: SPOX läutet die Draft-Coverage ein! Auch in diesem Jahr versorgen wir euch wieder mit Analysen, Porträts, Mock Drafts und vielem mehr. Zuallererst gibt es unsere Übersicht über den Draft 2020: Welche Top-Talente gibt es, welche Storylines sind die interessantesten und wie soll der Draft in Zeiten von Corona überhaupt ablaufen? Hier bekommt ihr alle Infos.

Wann findet der NFL Draft 2020 statt?

Der NFL Draft 2020 soll vom 23. bis 25. April ausgetragen werden. Los geht es das ganze Spektakel um 2.00 Uhr deutscher Zeit. Wie immer wird am ersten Tag des Drafts die erste Runde abgehalten. An Tag zwei folgen die Runden zwei und drei. Am dritten Tag machen die Runden vier bis sieben den Abschluss.

Der Draft wird allerdings nicht wie ursprünglich geplant in las Vegas stattfinden. Eigentlich sollte die Auswahl der besten Talente in diesem Jahr erneut ein großes Event sein und sogar den Start der NFL in Las Vegas - die Raiders ziehen in diesem Jahr von Oakland nach Vegas - einleiten.

Aufgrund der Folgen durch COVID-19 fallen diese Pläne allerdings ins Wasser: Die Top-Talente des Landes sollen nicht vor Ort sein, auch Zuschauer wird es nicht geben. Zeitlich aber soll alles im ursprünglich geplanten Rahmen bleiben.

Auch für die Teams stellt der Draft in diesem Jahr daher eine besondere Herausforderung dar: Aufgrund der Schutzmaßnahmen wegen des Coronavirus fallen jegliche Team-Visits der Spieler weg, somit müssen die Teams mit deutlich weniger Infos auskommen. Da betrifft auch Prospects, bei denen noch weitere Medizinchecks ein kritisches Thema sind - allen voran Quarterback Tua Tagovailoa.

Darüber hinaus sollen Teams den Draft nicht von ihren Vereinsgeländen durchführen und nur wenige Mitarbeiter an einem Ort versammeln. Dies erklärte NFL Commissioner Roger Goodell vergangene Woche in einer Nachricht an die 32 Franchises. Die großen Draft War Rooms, die man aus Dokumentationen kennt, wird es dieses Jahr also nicht geben. Das wird die Teams auch intern in puncto Kommunikation vor neue Hürden stellen; Experten gehen davon aus, dass etwa weniger Trades eine Folge sein könnten.

Wie entstand der NFL Draft?

Der Draft entstand als ein neues Mittel, das den schwächeren Teams in der Liga ein gewisses Maß an Chancengleichheit garantieren sollte. Bert Bell, einer der Besitzer der Eagles, stellte diesen Antrag bei einem Treffen der Owner Mitte der 1930er Jahre. Zuvor hatten die Bears, Packers, Giants und Redskins die Liga praktisch dominiert.

Durch den Draft erhielten fortan auch die weniger guten und weniger reichen Teams die Chance, sich die besten verfügbaren Nachwuchsspieler zu sichern, die in den Jahren zuvor noch auf dem freien Markt gelandet waren. Somit konnten sie zu den Teams gehen, die ihnen am meisten Geld boten - die ohnehin guten Teams wurden besser, die schlechten Teams hatten das Nachsehen.

Der Weg zur heutigen Draft-Industrie war aber noch lang. Bis in die 1950er Jahre wählten die Teams teilweise Spieler, die sie nie zuvor hatten spielen sehen - man informierte sich etwa anhand von Magazinen. Das Scouting entwickelte sich über die Jahre allerdings mehr und mehr zu einer echten Wissenschaft.

Heute gibt es keinerlei Geheimnisse mehr für die Teams: Die Spieler spielen bei der NFL Combine, zahlreichen Pro Days sowie individuellen Team-Workouts vor, die Krankenakte der Talente fließt ebenso in die Beurteilung ein wie mögliche kriminelle Delikte in der Vergangenheit.

Zudem beschäftigt fast jedes Team - die Cincinnati Bengals sind die große Ausnahme - einen großen Scouting-Mitarbeiterstab, der das gesamte Jahr über durch das Land reist und die zahllosen Spieler unter die Lupe nimmt.

Alles, was ihr wissen müsst: Gewinner und Verlierer der Scouting Combine © getty 1/20 Die Combine 2020 ist vorbei, die Top-Draft-Prospects haben sich der versammelten NFL-Welt in athletischen Tests und Interviews präsentiert. SPOX fasst für euch die wichtigsten Erkenntnisse zusammen: Wessen Draft-Aktien sind gestiegen - wessen gefallen? © getty 2/20 GEWINNER: Isaiah Simmons, Linebacker: Die Allzweckwaffe im Draft, kann Safety, Linebacker, Corner spielen. Doch die Tests waren absurd: Testete besser als Julio Jones, ein athletischer Freak. Combine könnte ihn vom Top-10- zum Top-5-Pick katapultieren. © getty 3/20 GEWINNER: Albert Okwuegbunam, Tight End: Ein Late-Rounder noch vor einer Woche, wäre vielleicht in der 6. Runde gegangen. Dann schockte er die Scouts - und lief 4,49 Sekunden über 40 Yards. Eine Spitzenzeit, könnte jetzt in den mittleren Runden gehen. © getty 4/20 GEWINNER: Denzel Mims, Wide Receiver: Hatte den Senior Bowl dominiert, legte mit einer fantastischen Combine nach. Speed, aber auch Agilität - Mims ist ein großer Receiver, bei der Combine zeigte er, dass er sich bewegen kann. Reicht es für die 1. Runde? © getty 5/20 GEWINNER: Tua Tagovailoa, Quarterback: Für Tua ging es nur um eine Sache: Wie ist der Recovery-Prozess nach seiner schweren Hüftverletzung? Und hier gab es ausschließlich positives Feedback. Tua ist auf einem guten Weg, beim Pro Day werfen zu können. © getty 6/20 GEWINNER: C.J. Henderson, Cornerback: Der drittschnellste Defensive Back bei der Combine dieses Jahr, und das bei gutem Körpergewicht und starken Werten beim Bankdrücken. Henderson könnte mit der Combine seinen Platz in der 1. Runde gesichert haben. © getty 7/20 GEWINNER: Justin Jefferson, Wide Receiver: Es gab Fragezeichen hinter seinem Speed - und Jefferson zerstörte diese Fragezeichen. Lief 4,43 Sekunden über 40 Yards, glänzte auch im Weit- und Hochsprung. Jefferson hatte athletisch eine tolle Combine. © getty 8/20 GEWINNER: Tristan Wirfs, Offensive Tackle: Dass Wirfs ein athletisches Freak-Prospect ist, war klar - dennoch überraschten seine absurden Tests. Zeigte fantastische Agilität, bewegte sich herausragend in den Drills und war einer der explosivsten Tackles. © getty 9/20 GEWINNER: Mekhi Becton, Offensive Tackle: Ein absoluter Hühne, selbst wenn man ihn mit anderen Offensive Linemen vergleicht. Becton sorgte mit seinem schnellen 40-Yard-Sprint für eine der größten Überraschungen. Ein relativ sicherer Erstrunden-Pick. © getty 10/20 GEWINNER: Jalen Hurts, Quarterback: Hurts ist als Passer limitiert; bei der Combine überzeugte er zunächst dort, wo man es erwartete (am Taktik-Board, in Interviews) und glänzte dann auch in den Passing-Drills. Welches Potenzial sehen Teams hier noch? © getty 11/20 GEWINNER: Michael Pittman, Wide Receiver: Ein sehr guter Route-Runner, eine extrem verlässliche Waffe im Kurzpassspiel - und dann war er einer der besten Wide Receiver in den Agilitäts- und Explosivitäts-Drills. Pittman hat bei der Combine Geld verdient. © getty 12/20 GEWINNER: Chase Claypool, Wide Receiver/Tight End: Eines der interessanteren Prospects. Könnte auf TE umschulen, ist insgesamt noch roh. Er ist der 2. Receiver aller Zeiten, der über 235 Pfund wiegt und unter 4,45 Sekunden lief - nach Calvin Johnson. © getty 13/20 GEWINNER: Ezra Cleveland, Offensive Tackle: 30 Wiederholungen beim Bankdrücken, die 40 Yards in unter 5 Sekunden, exzellente Werte bei den Explosivitäts-Drills: Cleveland könnte sich bei der Combine als fünftbester Tackle etabliert haben. © getty 14/20 GEWINNER: Jonathan Taylor, Running Back: War bereits im Vorfeld eines der Top-RB-Prospects - und untermauerte den Status: Taylor, der zwei 2.000-Rushing-Yard-College-Seasons mitbringt, war der schnellste Back dieses Jahr und testete auf Top-Niveau. © getty 15/20 VERLIERER: Jauan Jennings, Wide Receiver: Zweitschlechtester Hochsprung, zweitlangsamster Sprint unter den Receivern. Jennings gewinnt über Physis und durch Kontakt, dennoch verfehlte er einige athletische Baselines bei der Combine. © getty 16/20 VERLIERER: A.J. Epenesa, Defensive End: Ging als aussichtsreicher Erstrunden-Kandidat in die Combine - und verlässt sie vielleicht als Zweitrunden-Prospect. Extrem langsam im Sprint, schlechte Explosivitäts-Werte, athletisch definitiv enttäuschend. © getty 17/20 VERLIERER: Laviska Shenault, Wide Receiver: Im Sprint langsamer als erhofft, brach dann ab. Danach wurde bekannt, dass er am Bauchmuskel operiert wird und 6 bis 8 Wochen ausfällt. Schwierige Woche für Shenault, den nicht wenige in Runde 1 sehen. © getty 18/20 VERLIERER: Derrick Brown, Defensive Tackle: Viele sehen ihn als Top-10-Spieler - und während Brown zum Teil exzellentes Tape hat, werden seine Tests (gehörte zu den Schlechtesten im Sprint, Weit- und Hochsprung sowie der Agilitätsübung) Fragen aufwerfen. © getty 19/20 VERLIERER: Trey Adams, Offensive Tackle: Der langsamste Tackle über 40 Yards, der schlechteste Hoch- und Weitsprung aller Tackles vor Ort. Statt die Bedenken der Scouts bei der Combine beiseite zu räumen verstärkte Adams diese um ein Vielfaches. © getty 20/20 VERLIERER: Zack Moss, Running Back: Langsamer als erhofft (4,65 Sekunden auf 40 Yards), weniger explosiv und agil als erhofft. Moss hat gutes Tape, doch sollten sich seine athletischen Limitierungen beim Pro Day bestätigen, wird er im Draft abrutschen.

Wie läuft der NFL Draft ab?

Nacheinander darf jedes Team sich aus den noch verfügbaren Spielern seinen Wunschspieler auswählen. Die Reihenfolge wird dabei durch die Bilanz in der Vorsaison bestimmt: Das schlechteste Team darf zuerst picken, anschließend folgt das zweitschlechteste und so weiter. Bei "Gleichstand" entscheidet die so genannte Strength of Schedule: Das Team, das in der Vorsaison den leichteren Spielplan hatte, darf somit zuerst einen Spieler auswählen.

In der ersten Runde des Drafts haben die Teams zehn Minuten Zeit, um ihren Pick bei der NFL einzureichen. Dieses Zeitfenster kann allerdings auch dazu genutzt werden, um einen Trade einzufädeln, den eigenen Pick also in einem Tausch an ein anderes Team abzugeben. Die Washington Redskins könnten beispielsweise den zweiten Pick im Draft im Gegenzug für den fünften, den 18. und den 26. Pick an die Miami Dolphins abgeben.

In der zweiten Runde haben die Teams für einen Pick schließlich noch sieben Minuten Zeit, von der dritten bis zur sechsten Runde sind es nur noch fünf Minuten, ehe sie ihre Entscheidung mitteilen müssen. In der siebten und letzten Runde muss der neue Pick nach vier Minuten eingereicht worden sein.

Top-10: Wie ist die Draft-Reihenfolge 2020?

Pick Team Bilanz Team-Needs #1 Cincinnati Bengals 2-14 QB, OT, OG, LB #2 Washington Redskins 3-13 WR, TE, CB, LB, QB (?) #3 Detroit Lions 3-12-1 CB, S, Edge, DT, OG #4 New York Giants 4-12 OT, Edge, LB, S #5 Miami Dolphins 5-11 QB, OT, WR, S #6 Los Angeles Chargers 5-11 QB, OT, OG, LB #7 Carolina Panthers 5-11 CB, S, Edge, OG #8 Arizona Cardinals 5-10-1 OT, Edge, DT, S #9 Jacksonville Jaguars 6-10 CB, S, OT, OG, QB #10 Cleveland Browns 6-10 OT, LB, OG, S

Welche Teams haben das meiste Draft-Kapital?

Die Miami Dolphins haben gleich drei Picks in der ersten sowie zwei Picks in der zweiten Runde. Insgesamt verfügt das Team über 14 Picks.

Die Minnesota Vikings haben zwei Picks in der ersten Runde und fünf Picks in den ersten drei Runden. Insgesamt verfügen sie über elf Picks.

Auch die Jacksonville Jaguars verfügen über zwei Picks in der ersten Runde und kommen insgesamt auf elf Picks.

Die Las Vegas Raiders verfügen ebenfalls über zwei Picks in der ersten Runde, zudem hat das Team drei Picks in der dritten Runde.

Die San Francisco 49ers sind das fünfte Team mit mehr als einem Erstrundenpick (zwei) - allerdings müssen die Niners aktuell ohne Picks in der zweiten, dritten und vierten Runde auskommen.

Die Baltimore Ravens verfügen über zwei Picks in der zweiten, dritten, vierten und fünften Runde. Insgesamt kommt das Team auf 10 Picks.

Auch die Seattle Seahawks dürfen in den ersten zwei Runden drei Mal picken. Zudem hält Seattle zusätzlich zwei Picks in der vierten Runde.

Die Philadelphia Eagles verfügen über zwei Picks in der dritten, drei Picks in der vierten und zwei Picks in der fünften Runde. Philly wird in den ersten fünf Runden somit gleich neun Mal picken dürfen.

Die Cincinnati Bengals dürfen aufgrund der schlechtesten Bilanz in der Vorsaison in jeder Runde als erstes picken. Cincy hält noch alle seiner sieben ursprünglichen Picks.

Eine Übersicht über das Draft-Kapital aller 32 Teams findet ihr hier:

Dolphins, Jaguars, Ravens und Co. horten Picks: So viel Draft-Kapital haben die Teams © imago images 1/34 Der Draft ist weniger als einen Monat entfernt, die Terminierung (23.-25. April) soll trotz der Coronakrise bestehen bleiben. Wir zeigen, welches Team 2020 über das meiste Draft-Kapital verfügt und wer sich mit weniger Picks begnügen müssen wird. © imago images 2/34 Ausschlaggebend für die Reihenfolge ist dabei zuallererst die Anzahl der Erstrundenpicks eines Teams. Ist diese gleich, entscheidet die Anzahl der Zweitrundenpicks usw., bei "Gleichstand" dient die frühere Draft-Position als Tie-Breaker. © imago images 3/34 Platz 32: BUFFALO BILLS (0x First, 1x Second, 1x Third, 1x Fourth, 2x Fifth, 2x Sixth, 1x Seventh) © imago images 4/34 Platz 31: PITTSBURGH STEELERS (0x First, 1x Second, 1x Third, 2x Fourth, 0x Fifth, 1x Sixth, 1x Seventh) © imago images 5/34 Platz 30: LOS ANGELES RAMS (0x First, 1x Second, 2x Third, 1x Fourth, 0x Fifth, 1x Sixth, 1x Seventh) © imago images 6/34 Platz 29: CHICAGO BEARS (0x First, 2x Second, 0x Third, 0x Fourth, 1x Fifth, 2x Sixth, 2x Seventh) © imago images 7/34 Platz 28: HOUSTON TEXANS (0x First, 2x Second, 1x Third, 0x Fourth, 1x Fifth, 0x Sixth, 3x Seventh) © getty 8/34 Platz 27: INDIANAPOLIS COLTS (0x First, 2x Second, 1x Third, 1x Fourth, 1x Fifth, 2x Sixth, x Seventh) © imago images 9/34 Platz 26: NEW ORLEANS SAINTS (1x First, 0x Second, 1x Third, 1x Fourth, 1x Fifth, 1x Sixth, 0x Seventh) © imago images 10/34 Platz 25: WASHINGTON REDSKINS (1x First, 0x Second, 1x Third, 2x Fourth, 1x Fifth, 0x Sixth, 2x Seventh) © imago images 11/34 Platz 24: ARIZONA CARDINALS (1x First, 0x Second, 1x Third, 3x Fourth, 0x Fifth, 1x Sixth, 1x Seventh) © imago images 12/34 Platz 23: NEW ENGLAND PATRIOTS (1x First, 0x Second, 3x Third, 1x Fourth, 1x Fifth, 4x Sixth, 2x Seventh) © getty 13/34 Platz 22: TENNNESSEE TITANS (1x First, 1x Second, 1x Third, 0x Fourth, 1x Fifth, 0x Sixth, 3x Seventh) © imago images 14/34 Platz 21: KANSAS CITY CHIEFS (1x First, 1x Second, 1x Third, 1x Fourth, 1x Fifth, 0x Sixth, 0x Seventh) © imago images 15/34 Platz 20: CAROLINA PANTHERS (1x First, 1x Second, 1x Third, 1x Fourth, 1x Fifth, 1x Sixth, 1x Seventh) © imago images 16/34 Platz 19: LOS ANGELES CHARGERS (1x First, 1x Second, 1x Third, 1x Fourth, 1x Fifth, 1x Sixth, 1x Seventh) © imago images 17/34 Platz 18: DETROIT LIONS (1x First, 1x Second, 1x Third, 1x Fourth, 1x Fifth, 1x Sixth, 1x Seventh) © getty 18/34 Platz 17: CINCINNATI BENGALS (1x First, 1x Second, 1x Third, 1x Fourth, 1x Fifth, 1x Sixth, 1x Seventh) © imago images 19/34 Platz 16: NEW YORK GIANTS (1x First, 1x Second, 1x Third, 1x Fourth, 1x Fifth, 1x Sixth, 2x Seventh) © imago images 20/34 Platz 15: GREEN BAY PACKERS (1x First, 1x Second, 1x Third, 1x Fourth, 1x Fifth, 3x Sixth, 2x Seventh) © getty 21/34 Platz 14: DALLAS COWBOYS (1x First, 1x Second, 1x Third, 1x Fourth, 2x Fifth, 0x Sixth, 1x Seventh) © imago images 22/34 Platz 13: ATLANTA FALCONS (1x First, 1x Second, 1x Third, 2x Fourth, 0x Fifth, 0x Sixth, 1x Seventh) © getty 23/34 Platz 12: TAMPA BAY BUCCANEERS (1x First, 1x Second, 1x Third, 2x Fourth, 1x Fifth, 1x Sixth, 0x Seventh) © imago images 24/34 Platz 11: CLEVELAND BROWNS (1x First, 1x Second, 2x Third, 1x Fourth, 0x Fifth, 1x Sixth, 1x Seventh) © getty 25/34 Platz 10: NEW YORK JETS (1x First, 1x Second, 2x Third, 1x Fourth, 1x Fifth, 2x Sixth, 0x Seventh) © imago images 26/34 Platz 9: PHILADELPHIA EAGLES (1x First, 1x Second, 2x Third, 3x Fourth, 2x Fifth, 1x Sixth, 0x Seventh) © imago images 27/34 Platz 8: DENVER BRONCOS (1x First, 1x Second, 3x Third, 1x Fourth, 1x Fifth, 1x Sixth, 2x Seventh) © imago images 28/34 Platz 7: SEATTLE SEAHAWKS (1x First, 2x Second, 1x Third, 2x Fourth, 1x Fifth, 1x Sixth, 0x Seventh) © imago images 29/34 Platz 6: BALTIMORE RAVENS (1x First, 2x Second, 2x Third, 2x Fourth, 2x Fifth, 0x Sixth, 1x Seventh) © imago images 30/34 Platz 5: SAN FRANCISCO 49ERS (2x First, 0x Second, 0x Third, 0x Fourth, 2x Fifth, 1x Sixth, 2x Seventh) © imago images 31/34 Platz 4: LAS VEGAS RAIDERS (2x First, 0x Second, 3x Third, 1x Fourth, 1x Fifth, 0x Sixth, 0x Seventh) © imago images 32/34 Platz 3: JACKSONVILLE JAGUARS (2x First, 1x Second, 1x Third, 3x Fourth, 1x Fifth, 2x Sixth, 1x Seventh) © imago images 33/34 Platz 2: MINNESOTA VIKINGS (2x First, 1x Second, 2x Third, 1x Fourth, 0x Fifth, 2x Sixth, 3x Seventh) © imago images 34/34 Platz 1: MIAMI DOLPHINS (3x First, 2x Second, 1x Third, 1x Fourth, 3x Fifth, 1x Sixth, 3x Seventh)

Welche sind die Top-Talente im NFL Draft 2020?

Joe Burrow, Quarterback, LSU (voraussichtlich Top-1-Pick)

Chase Young, Edge, Ohio State (Top-3-Pick)

Jeff Okudah, Cornerback, Ohio State (Top-5-Pick)

Tua Tagovailoa, Quarterback, Alabama (Top-10-Pick)

Tristan Wirfs, Offensive Tackle, Iowa (Top-10-Pick)

Mekhi Becton, Offensive Tackle, Louisville (Top-10-Pick)

Isaiah Simmons, Linebacker, Clemson (Top-10-Pick)

Jedrick Wills, Offensive Tackle, Alabama (Top-10-Pick)

Andrew Thomas, Offensive Tackle, Georgia (Top-15-Pick)

Jerry Jeudy, Wide Receiver, Alabama (Top-15-Pick)

CeeDee Lamb, Wide Receiver, Oklahoma (Top-15-Pick)

Derrick Brown, Defensive Tackle, Auburn (Top-15-Pick)

Justin Herbert, Quarterback, Oregon (Top-15-Pick)

Henry Ruggs III, Wide Receiver, Alabama (Top-15-Pick)

K'Lavon Chaisson, Edge, LSU (Top-15-Pick)

Die First-Overall-Picks im NFL Draft seit 2000 und was aus ihnen wurde © getty 1/21 Der NFL Draft 2020 ist nur noch einen Monat entfernt. Zeit, zurückzuschauen, wer in diesem Jahrtausend als Erster gezogen wurde und wie sich diese First-Overall-Picks geschlagen haben. © getty 2/21 2000: Courtney Brown - Defensive End, Cleveland Browns. Die 2000er Jahre begannen mit einem selbst für Browns-Verhältnisse großen Fehlgriff. Brown spielte bis 2004 in Cleveland und erlebte dann noch eine Saison in Denver, ehe seine Karriere vorbei war. © getty 3/21 2001: Michael Vick - Quarterback, Atlanta Falcons. Einer der dynamischsten Quarterbacks in der Geschichte der NFL sorgte früh für Furore, landete jedoch aufgrund von Hundekämpfen im Gefängnis. Anschließend hatte er noch ein paar gute Jahre in Philly. © getty 4/21 2002: David Carr - Quarterback, Houston Texans. Der erste Pick überhaupt für die Texans war letztlich erfolglos in Texas. 2007 ging er zu den Panthers, ab 2008 war er schließlich Backup bei den Giants. © getty 5/21 2003: Carson Palmer - Quarterback, Cincinnati Bengals. Palmer führte die Bengals 2005 nach Jahren erstmals in die Playoffs. Eine Verletzung warf ihn jedoch aus der Bahn. Erlebte seinen zweiten Frühling in Arizona bis 2017. © getty 6/21 2004: Eli Manning - Quarterback, San Diego Chargers. Ja richtig, die Chargers zogen Eli mit dem First-Overall-Pick. Er weigerte sich, dort zu spielen, also kam es zum Trade für Rivers zu den Giants. Dort gewann er zwei Super Bowls. © getty 7/21 2005: Alex Smith - Quarterback, San Francisco 49ers. In einem Jahr mit Aaron Rodgers im Draft zogen die Niners mit Smith nicht das ganz große Los. Erst mit Coach Harbaughs Ankunft 2011 blühte er auf und hatte seine beste Zeit anschließend in KC. © getty 8/21 2006: Mario Williams - Defensive End, Houston Texans. Williams spielte sechs Jahre in Houston, anschließend wechselte er nach Buffalo. 2016 landete er noch ein Jahr in Miami und ließ die Karriere ausklingen. © getty 9/21 2007: JaMarcus Russell - Quarterback, Oakland Raiders. Ein übler Fehlgriff! Russell überstand nur drei Jahre in der Liga und war ein Grund, warum Rookie-Verträge begrenzt wurden. War nie fit und einfach nicht gut genug für die NFL. © getty 10/21 2008: Jake Long - Offensive Tackle, Miami Dolphins. Bis 2012 war er ein Beispiel an Konstanz und blieb dies auch noch ein Jahr in St. Louis. Danach ging es dank zahlreicher Verletzungen bis 2016 bergab. © getty 11/21 2009: Matthew Stafford - Quarterback, Detroit Lions. Stafford setzt seit jeher Maßstäbe in Detroit und dürfte in die Geschichte als bester Lions-Quarterback überhaupt eingehen. © getty 12/21 2010: Sam Bradford - Quarterback, St. Louis Rams. Ein hochveranlagter QB, der nie an sein Potenzial heranreichte. Ein Grund dafür waren seine steten Knieprobleme. War anschließend noch Starter in Philly und Minnesota. © getty 13/21 2011: Cam Newton - Quarterback, Carolina Panthers. Newton war Rookie des Jahres, MVP und führte die Panthers 2015 in den Super Bowl. Anfang 2020 wurde er nach langer Verletzung entlassen und ist nun Free Agent. © getty 14/21 2012: Andrew Luck - Quarterback, Indianapolis Colts. Nach dem Ende der Manning-Ära war Luck so etwas wie der Auserwählte. Eine große Ära folgte trotz seiner Extra-Klasse nicht, da er sehr oft verletzt war und 2019 die Karriere vorzeitig beendete. © getty 15/21 2013: Eric Fisher - Offensive Tackle, Kansas City Chiefs. Fisher sollte die O-Line der Chiefs auf Jahre hinweg stabilisieren. Das ist ihm bis heute stets gelungen. © getty 16/21 2014: Jadeveon Clowney - Defensive End, Houston Texans. Clowney kam mit großen Vorschusslorbeeren und wusste zu überzeugen, wenn er fit war. Wurde 2019 nach Seattle getradet und ist 2020 Free Agent. © getty 17/21 2015: Jameis Winston - Quarterback, Tampa Bay Buccaneers. Winston erlebte wechselhafte Jahre in Tampa. Die spektakulärste Saison war 2019 als erster QB mit 30 Touchdowns und 30 Interceptions. Wurde von Tom Brady ersetzt und ist nun Free Agent. © getty 18/21 2016: Jared Goff - Quarterback, L.A. Rams. Goff gewann das Duell mit Carson Wentz um den ersten Pick des Drafts und führte die Rams im dritten Jahr in den Super Bowl. Unterschrieb danach einen der größten Verträge in der NFL-Geschichte. © getty 19/21 2017: Myles Garrett - Defensive End, Cleveland Browns. Nach zwei guten Saisons fiel Garrett durch seine Helm-Attacke gegen die Steelers in Ungnade und wurde gesperrt. Hofft 2020 auf einen Neuanfang. © getty 20/21 2018: Baker Mayfield - Quarterback, Cleveland Browns. Mayfield gilt als Sinnbild für die neuen, verbesserten Browns. Jedoch erlebte er wie die gesamte Organisation nach einem gutem Rookie-Jahr einen Rückschritt. 2020 wird wegweisend. © getty 21/21 2019: Kyler Murray - Quarterback, Arizona Cardinals. Murray entschied sich für Football und gegen Baseball. Ist der Grundstein für die revolutionäre Offense von Coach Kliff Kingsbury.

Welche sind die größten Storylines?

Ein sicherer Nummer-eins-Pick (?): Joe Burrow gilt bereits seit Wochen als nahezu garantierter Nummer-eins-Pick der Bengals. Burrow dominierte im Vorjahr auf einem unglaublich hohen Niveau, gewann mit LSU die National Championship und sicherte sich die Heisman Trophy. Zudem braucht Cincy einen neuen Franchise Quarterback. Burrow ist wohl der sicherste Nummer-eins-Pick seit Andrew Luck. Sollten sich die Bengals an Position eins für einen anderen Spieler entscheiden, wäre das nicht weniger als eine absolute Sensation.

Tua Tagovailoa: Noch vor einem halben Jahr galt Tua als der wahrscheinliche Nummer-eins-Pick, Burrows herausragende Leistungen sowie Tagovailoas schwere Hüftverletzung haben ihn in den Rankings jedoch abrutschten lassen. Tagovailoas Status ist ungewiss: Es erscheint möglich, dass ein Team sich den Quarterback an zweiter Stelle des Drafts sichert, sein nicht genau bekannter Fitnesszustand könnte Tua allerdings auch weit fallen lassen. Man darf gespannt sein.

Die Wide-Receiver-Klasse: Mit A.J. Brown, Terry McLaurin, D.K. Metcalf, Marquise Brown und Co. spielten im Vorjahr zahlreiche Rookie-Receiver groß auf. Die diesjährige Klasse gilt allerdings als noch besser, sogar als einer der besten Jahrgänge aller Zeiten. Dies sorgt für Spannung: Jerry Jeudy und CeeDee Lamb gelten als zukünftige Nummer-eins-Receiver, die tiefe Klasse ließ sie in Mock Drafts zuletzt allerdings ein wenig fallen. Es ist möglich, dass mindestens fünf Receiver in der ersten Runde gezogen werden, in den ersten drei Runden könnten mehr als 15 Receiver vom Board gehen. Namen wie Tee Higgins, Jalen Reagor, Denzel Mims und Brandon Aiyuk könnten NFL-Fans schon bald Freude bereiten.

Isaiah Simmons: Simmons wird in den Top 10 gedraftet werden, sofern es keine großen Überraschungen rund um den Clemson-Star mehr geben wird, davon darf man ausgehen. Das interessante an Simmons ist nicht seine Draft-Position, sondern seine Vielseitigkeit. Er gilt als der Inbegriff des Schweizer Taschenmessers und kann von Cornerback über Safety und Linebacker bis zum Pass-Rusher theoretisch nahezu alle Positionen in der Defense spielen. Es wird spannend, welches Team Simmons auswählen wird und wie es ihn einzusetzen gedenkt.

Die Offensive-Tackle-Klasse: Nicht ganz so tief besetzt wie die Wide Receiver, in der Spitze aber mindestens ebenso beeindruckend. Mit Tristan Wirfs, Mekhi Becton, Jedrick Wills und Andrew Thomas gelten gleich vier Pass-Blocker als Top-Talente. Alle vier kommen als Top-5-Pick in Frage, in den Top-10 könnten daher tatsächlich gleich vier Offensive Tackles ausgewählt werden. Für die späte erste und frühe zweite Runde gibt es weitere Kandidaten.

Jordan Love: Der Quarterback galt als eines der größten Talente des Landes, spielte dann aber in einem personell stark veränderten Team eine sehr enttäuschende Saison 2019, in der er sich in praktisch allen statistischen Kategorien verschlechterte. Love meldete sich dennoch zum Draft an, nun gehen die Meinungen über ihn weit auseinander. Einige sehen in ihm einen Top-15-Pick und den drittbesten Quarterback hinter Burrow und Tagovailoa, andere glauben, er könnte bis ans Ende der zweiten Runde rutschen.