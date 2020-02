Brady, Brees, Winston, Rivers - das verrückteste Quarterback-Karussell aller Zeiten?

Die Free Agency wirft ihre Schatten heraus - und es könnte eine historische Free Agency auf der wichtigsten Position werden: Zahlreiche potenzielle Starting-Quarterbacks werden Free Agents, weitere könnten via Trade eine Rolle spielen. SPOX-Redakteur Adrian Franke bringt das Quarterback-Karussell in Bewegung und bereitet euch vor auf die möglichen Wechselspiele.

NFL Free Agent Quarterbacks: Was machen Brady, Brees und Co.?

Tom Brady - New England Patriots

Die Situation: Trotz eines weiteren Division-Titels fühlt sich die vergangene Patriots-Saison wie eine Enttäuschung an. Das liegt teilweise an dem Standard, den die Patriots über die letzten Jahre für sich selbst gesetzt haben; teilweise aber auch an der Tatsache, dass New England eine extrem gute Defense hatte.

Eine funktionale Offense hätte ohne Frage zu einem tiefen Playoff-Run geführt. Doch das war nicht möglich, und zweifellos hatte auch Brady daran eine Mitschuld. Der bald 43-Jährige bewegte sich in der Pocket nicht mehr so gut wie in den Jahren davor, hatte ungewohnte Accuracy-Wackler in seinem Spiel und hatte merklich größere Probleme mit Pressure.

Die Brady-Situation im Detail: 5 Fragen zu Bradys Zukunft

Doch genauso ist richtig: Brady war vermutlich der kleinste Teil des Patriots-Offense-Problems. Da wären die verletzungsbedingten Schwachstellen in der Offensive Line sowie allen voran die enormen Defizite im Waffenarsenal. N'Keal Harrys Rookie-Saison war von Verletzungen und verpasster Zeit geprägt, Mo Sanu war nicht die erhoffte Verstärkung und einen gefährlichen Tight End hatten die Pats schlicht nicht. Running Back James White wurde so etwas wie die gefährlichste Waffe im Passspiel, eine schlechte Nachricht für jede Offense.

Die Pats hatten schlicht keine Waffen, die Separation kreieren und Eins-gegen-Eins gewinnen konnten. In der Folge musste Brady den Ball länger halten, musste engere Fenster treffen, musste aus unsauberer Plattform werfen und musste mehr Zeit in der Pocket kreieren. Seine individuellen Probleme wurden so durch die Probleme der Offense zusätzlich noch stärker in den Mittelpunkt gerückt.

Was spricht für einen Verbleib? Bei aller Kritik an New Englands offensivem Kader: Es fällt schwer, sich ein Szenario auszumalen, in dem Brady in der geringen noch verbleibenden Zeit seiner Karriere größere Chancen auf Erfolg hätte. Die Chargers haben bessere Waffen, aber riesige Line-Probleme. Die Raiders müssen ihre Defense weiter generalüberholen und suchen weiter einen Nummer-1-Receiver. Und in puncto Coaching kommt ohnehin niemand Bill Belichick ran. Die attraktivste Option für Brady könnte, sofern Interesse besteht, Indianapolis sein - sofern er alle alten Rivalitäten mit den Colts beiseite schieben kann.

Wenn es Brady darum geht, noch einen letzten Titel zu gewinnen - und eine andere Hauptmotivation ist schwer vorstellbar - dann bietet New England ihm darauf die besten Chancen. Vorausgesetzt - und man kann davon ausgehen -, dass Brady einen möglichen Verbleib an entsprechende Bedingungen knüpfen würde: Die Pats müssen ihr Waffenarsenal aufbessern. Es braucht einen Outside-Receiver sowie einen verlässlichen Tight End, das sind die Mindestvoraussetzungen für die Offense.

Was spricht für einen Wechsel? Sollten die Patriots nicht gewillt sein, Brady entsprechende Zusagen zu machen oder sollte sich New Englands Angebot so deutlich unter den Offerten der Konkurrenz bewegen, dass Brady sich nicht wertgeschätzt fühlt, könnte das Gefühl, dass sich das Kapitel schließt, in dem 42-Jährigen reifen.

Auch denkbar ist, dass Brady in seinem niemals endenden Antrieb, beweisen will, dass er auch ohne Belichick gewinnen kann. Das sind allesamt sehr softe Faktoren, doch werden die in den Gesprächen über die nächsten Wochen die zentrale Rolle einnehmen.

Die Glaskugel: Die Scouting Combine Ende Februar, wenn sich die NFL-Welt in Indianapolis trifft, sollte die Gerüchteküche so richtig ins Rollen bringen. Anschließend sollte Bradys Berater Don Yee - inoffiziell natürlich - einen ersten Eindruck über Bradys Markt haben, und dann dürften die Gespräche konkret werden. Letztlich sehe ich für beide Seiten kurzfristig keine bessere Alternative, deshalb die Prognose: In der zweiten März-Woche einigen sich Brady und die Patriots auf einen neuen Zweijahresvertrag.

Drew Brees - New Orleans Saints

Die Situation: Das dritte bittere Playoff-Aus in Serie - nach dem Minnesota Miracle und dem No-Call gegen die Rams enttäuschte New Orleans dieses Jahr einfach gegen ein glänzend eingestelltes Vikings-Team. Brees selbst blickte nach der Niederlage gegen Minnesota bereits nach vorne, die Saints zeigten defensiv positive Entwicklungen und sind, was den Kader und vor allem was das Cap-Management angeht, komplett im Win-Now-Modus.

Im Gegensatz zur 2018er Saison hatte Brees dieses Mal auch nicht diesen Durchhänger - womöglich hat ihm die verletzungsbedingte Zwangspause früh in der Saison dabei geholfen, dass der Arm bis zu den Playoffs funktioniert hat. Basierend auf seiner vergangenen Saison, auf der Art und Weise, wie Brees mit Coach Sean Payton, dessen Offense und dessen Play-Calling harmoniert sowie auf den Umständen im Kader, scheint alles auf einen weiteren Super-Bowl-Anlauf mit Brees hinzudeuten.

Was spricht für einen Verbleib? Die Saints haben eine exzellente Offensive Line mit dem vermutlich besten Tackle-Duo der Liga, einen der besten Wide Receiver der NFL in Michael Thomas, mit Jared Cook einen guten Pass-Catching-Tight-End und auch Alvin Kamara ist eine gute Waffe im Underneath-Passing-Game.

Die ganze Saints-Offense ist auf Brees' Stärken ausgerichtet, und falls es New Orleans gelingt, in der Offseason einen veritablen Nummer-2-Receiver zu finden - via Draft oder Free Agency - könnte diese sehr gute Offense noch einen Schritt nach vorne machen. Es ist kaum vorstellbar, dass es eine bessere Situation für Brees gibt. Und wenn die Saints 2020 auf den Titel gehen wollen, gibt es kurzfristig auch keine bessere Option.

Was spricht für einen Wechsel? Primär die langfristige Planung. Die Saints haben nicht viel Cap Space, und wenn sie mit Brees verlängern, muss man davon ausgehen, dass Teddy Bridgewater nicht gehalten werden kann. Brees nochmals einen neuen Vertrag zu geben, würde den All-In-Ansatz ein weiteres Mal unterstreichen, und den unweigerlich anstehenden Umbruch aus Cap-Sicht noch etwas schwieriger machen.

Für Brees selbst fällt es tatsächlich schwer, hier Argumente zu finden. Er ist eine Institution in New Orleans, hat die Stadt zu seiner zweiten Heimat gemacht, hat einen starken Kader und einen Coach, mit dem er bestens eingespielt ist. Seit Dienstag wissen wir, dass Brees weiterspielt - und das sollte höchstwahrscheinlich nur in New Orleans stattfinden.

Die Glaskugel: Brees genau wie die Saints haben die Saison mit dem unangenehmen Geschmack offener Ziele beendet - mal wieder. Beide Seiten scheinen fest entschlossen, 2020 noch einmal anzugreifen. Zwar kann Brees, genau wie Brady, nicht per Franchise Tag gehalten werden; eine Einigung zwischen Brees und den Saints scheint aber noch eher absehbar als die zwischen Brady und den Pats.

NFL 2020: Brady, Brees und Dak - die besten Free Agents auf dem Markt © getty 1/23 Der Super Bowl ist hinter uns, die Offseason in vollem Gange. Erster Punkt auf der Tagesordnung: Free Agency! Als Einstieg präsentiert SPOX die wichtigsten Free Agents im Jahr 2020. © getty 2/23 Dak Prescott - Quarterback, Dallas Cowboys: Dak könnte erstmals Free Agent werden und wäre damit zugleich einer der begehrtesten QBs auf dem Markt. Allerdings wird erwartet, dass die Cowboys dies nicht zulassen und ihn mit dem Franchise Tag halten. © getty 3/23 Philip Rivers - Quarterback, L.A. Chargers: Nach 16 Jahren gehen Rivers und die Chargers wohl getrennte Wege. Er zog bereits von San Diego nach Florida. Weiterspielen wird er aber wohl dennoch. Spielte seine schwächste Saison seit 2012. © getty 4/23 Devin McCourty - Safety, New England Patriots: Zehn Jahre patrouillierte McCourty das Backfield New Englands, gewann drei Super Bowls. Nun wird er zum zweiten Mal Free Agent. Versucht er nochmal was Neues? © getty 5/23 Chris Harris - Cornerback, Denver Broncos: Nach langem Vertragsdisput stand eine Trennung schon länger im Raum, nun hat Harris die Free Agency erreicht. Ein Teamwechsel scheint wahrscheinlich für einen der besseren Corners der Liga. © getty 6/23 Everson Griffen - Defensive End, Minnesota Vikings: Zehn Jahre spielte Griffen in Minnesota, nun dürfte er auf einen letzten größeren Payday aus sein. Gehört zu den besseren Pass-Rush-Spezialisten der Liga. © getty 7/23 Jadeveon Clowney - Defensive End, Seattle Seahawks: Nach einem kurzen Abstecher nach Seattle samt Franchise Tag, wird Clowney erstmals Free Agent und dürfte der begehrteste Pass-Rusher auf dem Markt sein. © getty 8/23 Dante Fowler Jr. - Edge Rusher, L.A. Rams: Nach seiner bislang effektivsten Saison (11,5 Sacks) kommt Fowler erstmals auf den Markt. Er kann sowohl 5-Technique als auch Outside Linebacker spielen und ist damit sehr variabel. © getty 9/23 Ezekiel Ansah - Edge Rusher, Seattle Seahawks: Sein Gastspiel in Seattle verlief nicht wie gewünscht, sodass sich Ansah womöglich erneut mit einem kurzfristigen "Prove it"-Vertrag begnügen müssen wird. © getty 10/23 Chris Jones - Defensive Tackle, Kansas City Chiefs: Einer der disruptivsten Interior Linemen der Liga. Hatte maßgeblichen Anteil am Super-Bowl-Erfolg der Chiefs und wäre eine Bereicherung für jede Defense. © getty 11/23 Ndamukong Suh - Defensive Tackle, Tampa Bay Buccaneers: In den vergangenen zwei Jahren unterschrieb Suh jeweils Einjahresdeals und war lange auf dem Markt. Eine Fortsetzung ist nach durchwachsener Saison wahrscheinlich. © getty 12/23 Marcell Dareus - Defensive Tackle, Jacksonville Jaguars: Machte verletzungsbedingt nur sechs Spiele und wird Jacksonville nach zweieinhalb Jahren wohl wieder verlassen. © getty 13/23 Derrick Henry - Running Back, Tennessee Titans: King Henry läuft seit etwas mehr als einem Jahr alles in Grund und Boden für die Titans und trug sie auch ins AFC Championship Game. Nun hofft er auf einen Payday. © getty 14/23 Andrew Whitworth - Offensive Tackle, L.A. Rams: 14 Jahre spielt der heute 38-Jährige bereits in der Liga, die letzten drei in Los Angeles. Mittlerweile ist klar, dass er weitermacht. Ist weiterhin ein mehr als brauchbarer Tackle. © getty 15/23 Anthony Castonzo - Offensive Tackle, Indianapolis Colts: Seit 2011 spielt Castonzo schon einen sehr guten Left Tackle für Indy. Schwer vorstellbar, dass sie ihn ziehen lassen, doch teuer dürfte er in jedem Fall werden. © getty 16/23 Ryan Tannehill - Quarterback, Tennessee Titans: Spielte in Tennessee die beste Saison seiner Karriere - pünktlich zur Free Agency, die er erstmals erreicht. Ist ein Kandidat für den Franchise Tag der Titans. © getty 17/23 Jameis Winston - Quarterback, Tampa Bay Buccaneers: Der erste Spieler, der in einer Saison 30 Touchdowns und 30 Interceptions - und mehr als 5000 Yards - geworfen hat, wird erstmals Free Agent. Er ist ein Franchise-Tag-Kandidat, wenn die Bucs ihn wollen. © getty 18/23 A.J. Green - Wide Receiver, Cincinnati Bengals: Verpasste mit hartnäckiger Verletzung die komplette Saison 2019. Green ist aber wohl dennoch der beste verfügbare Wide Receiver auf dem Markt und damit sehr wertvoll. © getty 19/23 Eric Ebron - Tight End, Indianapolis Colts: Ebron knüpfte nicht an seine starke erste Saison in Indy an, was an Verletzungen und wohl auch am Rücktritt von Luck gelegen haben mag. Sollte einen robusten Markt haben. © getty 20/23 Teddy Bridgewater - Quarterback, New Orleans Saints: Bridgewater machte in Brees' Abwesenheit auf sich aufmerksam und führte die Saints auf fünf Siege in ebenso vielen Spielen. Wer einen soliden QB braucht, wird bei ihm fündig. © getty 21/23 Emmanuel Sanders - Wide Receiver, San Francisco 49ers: Kam per Trade zu den Niners und zeigte sich durchaus produktiv. Dürfte Interesse bei Teams wecken, die einen erfahrenen Receiver mit Speed benötigen. © getty 22/23 Drew Brees - Quarterback, New Orleans Saints: Kaum vorstellbar, dass er nochmal das Team wechselt, doch Brees steht einmal mehr vorm Vertragsende. Die realistischere Frage bei ihm ist eher: Bleiben oder Rücktritt? © getty 23/23 Tom Brady - Quarterback, New England Patriots: Nach 20 Jahren in der NFL wird der GOAT erstmals Free Agent. Auch mit dann 43 Jahren will er weitermachen und dürfte einige Interessenten haben, allen voran natürlich die Patriots selbst.

Philip Rivers - Los Angeles Chargers

Die Situation: In dem Fall ist die Situation völlig klar: Zunächst hatte Rivers seine Zelte in San Diego abgebrochen und seine Familie nach Florida umgesiedelt, wenig später kam dann die offizielle Team-Bestätigung: Es sei im beiderseitigen Interesse, neue Wege zu erkunden.

Somit richtet sich der Fokus für dieses Segment eher auf Rivers selbst. Der litt im vergangenen Jahr unter einer desolaten Offensive Line, die über längere Phasen noch ohne Pouncey und Okung, ihre beiden besten Spieler, auskommen musste. Doch selbst unabhängig davon hatte Rivers zu viele individuelle, gravierende Fehler in seinem Spiel. Er kann noch immer ein guter Quarterback sein, ähnlich wie Brady werden die Umstände um ihn herum aber merklich wichtiger.

Anders formuliert: Er kann die Offense zu einem zunehmend geringeren Teil tragen und ist abhängiger von der Situation, in die er kommt. Die Armstärke ist bei Rivers nicht so sehr das Thema, eher war es der Anstieg an Risiko-Pässen bis hin zu Würfen schlicht in Coverage, sowie das bestenfalls inkonstante Verhalten gegen Pressure, das seine Fehler letztes Jahr charakterisierte.

Was spricht für einen Verbleib? Nichts mehr. Rivers und die Chargers werden nicht mehr zusammenkommen.

Was spricht für einen Wechsel? Die größere Frage bei Rivers lautet: "Was spricht fürs Weitermachen?" Rivers selbst hat zwar klar gemacht, dass er noch spielen will, doch bereits mit der Einschränkung, dass er selbst sich eher für eine Übergangslösung für etwa zwei Jahre sieht. Brady-Bestrebungen, bis 45 zu spielen, hat er also nicht.

Das kreiert dennoch einen interessanten Markt: Könnte Gruden in Rivers ein Upgrade über Carr sehen? Argumentieren kann man dafür definitiv, und Rivers könnte die Ära Las Vegas eröffnen, während dahinter ein Rookie rangeführt wird. Auch halten sich Gerüchte, dass Bruce Arians und die Tampa Bay Buccaneers interessiert sind. Arians bevorzugt genau wie Gruden erfahrene Quarterbacks und könnte sich mit Rivers ein ähnliches Szenario erhoffen wie das, das er in Arizona mit Carson Palmer hatte.

Wäre Rivers ein Upgrade gegenüber Winston? Für mich nicht, doch könnte man Rivers vermutlich auf zwei Jahre limitiert halten und währenddessen einen Neustart planen. Winston dürfte kaum unter dem Franchise Tag spielen wollen, und dann wird hier schnell ein deutlich größeres Investment nötig. Auch die Indianapolis Colts sollten Interesse an Rivers haben: Rivers wäre eine Verbesserung zu Jacoby Brissett, und die Colts sind nicht so weit weg davon, in den Playoffs Alarm zu machen.

Die Glaskugel: Was wäre die ideale Situation? Rivers braucht ein Team mit sehr guten Umständen - beginnend mit der Offensive Line -, das gewillt ist, einer Übergangslösung über zwei Jahre zuzustimmen, das jetzt gewinnen will und in dem Rivers trotz seiner enttäuschenden 2019er Saison ein Upgrade darstellen würde. Und so wirklich scheint nur ein Team hierauf zu passen. Prognose: Rivers geht zu den Colts.