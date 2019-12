NFL Week 14 Preview: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 14

Woche 14 in der NFL steht an und könnte für Entscheidungen im Playoff-Rennen führen. Bereits sicher dabei sind die New Orleans Saints, die gegen die San Francisco 49ers noch im Platz 1 der NFC kämpfen. Die Baltimore Ravens sehen sich mit den Buffalo Bills einer erneut starken Defense gegenüber und die New England Patriots treffen im Championship-Game-Rematch auf die Kansas City Chiefs. Wie gewohnt gibt's alle Sonntagsspiele in der RedZone-Konferenz bei DAZN ab 19 Uhr!

NFL Preview Week 14

Bye-Week: -

New Orleans Saints (10-2) - San Francisco 49ers (10-2) (So., 19 Uhr)

Nach einem herausragenden Saisonstart stehen die 49ers nun bereits gehörig unter Druck. Durch die Niederlage in der Vorwoche gegen Baltimore und der gleichzeitigen Siegesserie der Seattle Seahawks sind die Mannen von Head Coach Kyle Shanahan nun nicht mehr die Nummer 1 der NFC, sondern die 5. "Je mehr Spiele man gewinnt, desto häufiger sagen die Leute: 'Ist es nicht einfacher oder entspannter, nun da ihr eine gute Bilanz habt?' Aber es ist das komplette Gegenteil. Je häufiger du in dieser Liga gewinnst, desto härter wird es", beschrieb Shanahan die Situation in der Bay Area.

Derartige Sorgen haben sie in New Orleans eher nicht. Die Saints haben bereits in der Vorwoche die NFC South zum dritten Mal in Serie eingetütet und schielen nun naturgemäß auf den Top-Seed der Conference - es wäre das zweite Mal in Folge. "Wir alle wissen, was dieses Spiel bedeutet", deutete QB Drew Brees die Zielsetzung der Saints an.

Ein besonderer Faktor in diesem Spiel könnte der Pass Rush auf beiden Seiten sein. Während die Niners die Liga mit einer Adjusted Sack Rate von 11,3 Prozent anführen, schaffte New Orleans in der Vorwoche gegen Carolina neun Sacks im Spiel und hat nun auch schon 40 in dieser Saison (8,2 Prozent Adjusted Sack Rate). Beide Quarterbacks könnten also mehr als üblich unter Druck stehen.

Die 49ers stellen die beste Pass-Defense der Liga (-45 Prozent DVOA) und treffen nun auf Brees und eine ausgezeichnete Passing Offense. Ein weiterer echter Härtetest also für eine Unit, die um die Verfügbarkeit von Cornerback Richard Sherman (Knie) bangt. Er wäre prädestiniert dafür, gegen Top-Target Michael Thomas anzutreten. Jedoch zeigte San Francisco früher in der Saison bereits, dass es Ausfälle in der Secondary auffangen kann. Als der mittlerweile wieder genesene Ahkello Witherspoon ausfiel, sprang Emmanuel Moseley ein und erwies sich als würdiger Ersatz. Letzterer könnte nun erneut die Chance auf einen Einsatz im Rampenlicht erhalten.

Atlanta Falcons (3-9) - Carolina Panthers (5-7) (So., 19 Uhr)

Für die Panthers beginnt ein Tapetenwechsel der besonderen Art, denn Head Coach Ron Rivera wurde entlassen und Interimscoach Perry Fewell leitet sein erstes Spiels. Er selbst sieht es als Herausforderung und Chance: "Es gibt mir und den Spielern die Chance, uns zu beweisen. Und das werden wir auch tun. Wir werden rausgehen und beweisen, dass wir an diesem Sonntag ein Footballspiel gewinnen können. Und dann bewegen wir uns aufs nächste Ziel zu."

Ganz neu ist der Job für den bisherigen Defensive Backs Coach allerdings nicht. In Buffalo durfte er schon einmal als Interimslösung für den damals geschassten Dick Jauron 2009 ran. In sieben Spielen waren die Bills 3-4 unter Fewells Leitung. Eine weitere personelle Veränderung geschah auf der Position des Offensive Coordinators: Norv Turner fungiert nun als Assistant Head Coach, während dessen Sohn Scott Turner - bislang QB Coach - zum Offensive Coordinator und Play-Caller aufgestiegen ist.

Bei den Falcons besteht die große Hoffnung, dass Wide Receiver Julio Jones nach seinem Ausfall in der Vorwoche (Schulter) zurückkehrt. Er hatte sein erstes Spiel seit 2016 verpasst, stieg aber wieder ins Training ein. Er wartet indes seit Woche 3 auf einen Touchdown.

Ein Grund für den Rauswurf von Rivera soll die aktuell mit Abstand schwächste Run-Defense der Liga (17,8 Prozent DVOA) sein. Das wiederum dürfte ein guter Ansatzpunkt für die Falcons sein, die bereits in der Vorwoche ihren länger verletzten Top-Rusher Devonta Freeman zurückbekommen haben.

Buffalo Bills (9-3) - Baltimore Ravens (10-2) (So., 19 Uhr live auf DAZN)

Der eher knappe Sieg der Ravens über die 49ers (20:17) in der Vorwoche gibt den Bills Grund zur Hoffnung, wie Defensive Tackle Jordan Phillips bekundete: "Als San Franciscos Defense in Fahrt kam, sah ich alles, was ich sehen musste. Das hat die Dinge ins rechte Licht gerückt." Denn: "Wir sind gebaut für eine derartige Offense. Nun müssen wir einfach rausgehen und unseren Job machen. So einfach ist das."

Die Ravens-Offense sah gegen die Niners in der Tat nicht sonderlich produktiv aus und kam lediglich auf 283 Yards insgesamt. Allerdings sei auch erwähnt, dass die Bills eventuell doch nicht so gut gebaut sind für die Run-lastige Offense Baltimores. Laut Football Outsiders belegen sie nämlich lediglich Platz 22 gegen den Lauf (-3,6 Prozent DVOA), während das nun mal die große Stärke der Ravens ist (25,4 Prozent DVOA).

belegen sie nämlich lediglich Platz 22 gegen den Lauf (-3,6 Prozent DVOA), während das nun mal die große Stärke der Ravens ist (25,4 Prozent DVOA). Ganz so optimistisch klang Bills-Defensive-Coordinator Leslie Frazier dagegen nicht. Er verglich Lamar Jackson mit Michael Vick und erinnerte sich: "Wenn er mal Platz hatte, war Michael nicht mehr zu halten. Und es sieht sehr ähnlich bei Lamar aus." Für zusätzliche Spannung sorgt die Tatsache, dass auf der anderen Seite mit Josh Allen ein QB wartet, der vom Typ her Jackson zumindest mal ähnlich ist und ebenfalls durch seine Athletik glänzt.

Beide Teams könnten in dieser Woche einen großen Schritt in Richtung Playoffs machen. Während die Ravens die AFC North klarmachen können - mit einem Sieg und einer Niederlage (oder Remis) der Steelers -, haben die Bills die theoretische Chance, zumindest mal die Playoffs zu erreichen. Dazu benötigen sie einen Sieg, während die Raiders, Colts und Texans nicht gewinnen dürfen.

Cleveland Browns (5-7) - Cincinnati Bengals (1-11) (So., 19 Uhr)

Die Pleite in der Vorwoche hat für die Browns zur Folge, dass sie sich keine weitere mehr leisten können, wenn sie ihre schwindenden Playoff-Hoffnungen aufrechterhalten wollen. Eine weitere Pleite und sie sind offiziell eliminiert.

Die Bengals wiederum zogen ihren Kopf in der Vorwoche aus der Schlinge, schlugen die New York Jets und verhinderten damit eine 0-16-Saison. Ein Grund dafür war die Rückkehr von Starting QB Andy Dalton, der zugunsten von Rookie Ryan Finley für drei Wochen auf der Bank saß. Nun blickt dieser nach vorn: "Man muss Selbstvertrauen haben. Und Selbstvertrauen kann ansteckend sein", und ermutigte seine Teamkollegen dazu, im Training alles zu geben und die finalen vier Spiele der Saison professionell anzugehen.

Bei den Browns wiederum wird wohl Quarterback Baker Mayfield zur Verfügung stehen, nachdem er sich die Hand gegen die Steelers verletzt hatte. Erst am Donnerstag stieg er wieder ins Training ein und will sogar ohne Schutzhandschuh spielen. Bei den Bengals wiederum kehrt der pfeilschnelle Wide Receiver John Ross nach achtwöchiger Pause (Schulter) zurück und gibt dem Team einen Deep Threat, der aufgrund des Ausfalls von A.J. Green (Knöchel) lange nicht vorhanden war.

Dieser "Battle of Ohio" sieht erstmals seit 1984 mit Freddie Kitchens und Zac Taylor wieder zwei Rookie-Head-Coachs gegeneinander. Damals hießen die Protagonisten Marty Schottenheimer (Cleveland) und Sam Wyche (Cincinnati).

Green Bay Packers (9-3) - Washington Redskins (3-9) (So., 19 Uhr)

Die Packers freuen sich auf ihre Lieblingszeit des Jahres: Dezember und Januar, wenn die Frozen Tundra ihrem Namen alle Ehre macht. Ganz gefroren sein wird Lambeau an diesem Sonntag allerdings noch nicht, es wird mit 4 Grad Celsius gerechnet. Dennoch sieht man sich erheblich im Vorteil, hat Quarterback Aaron Rodgers im Dezember und Januar doch ein Passer Rating von 111,2 vor heimischer Kulisse, der beste Wert in der Geschichte der NFL (mit mindestens 200 Passversuchen).

"Die Kälte ist ein Faktor. Es ist nicht so, dass wir alle hier in Wisconsin aufgewachsen sind, aber ich denke, dass man es einfach lernt, mit den Elementen besser umzugehen. Wir sind acht Monate im Jahr hier. Wenn ich dann nach Kalifornien zurückkehre, lache ich über die Einheimischen, die dann lange Ärmel und Mäntel bei 16 Grad tragen. Ich denke mir dann: 'Das ist Wetter für Shorts, kurze Ärmel. Hol die Badehose raus, Baby!', sagte Rodgers unter der Woche.

Gäste-Quarterback Dwayne Haskins sieht die Kälte in Wisconsin jedoch gelassen. Er kommt aus New Jersey und spielte auf dem College für Ohio State: "Da ich in der Big Ten gespielt habe, habe ich einige kalte Spiele gespielt", sagte der Rookie und fuhr fort: "Man muss versuchen, so warm wie möglich ins Spiel zu gehen: Handwärmer, Rollkragen, Suppe, Hühnerbrühe. All so etwas."