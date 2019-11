NFL Recap: San Francisco 49ers vs. Green Bay Packers 37:8 - Kantersieg! Niners-Defense entnervt Rodgers

Ein origineller Play Call war auch der zum Kittle-Touchdown. Die Niners spielten 13-Personnel, die Packers waren also auf einen Laufspielzug eingestellt, sodass die Safetys aufrückten, um die Line zu crashen. Verstärkt wurde dieser Verdacht der Defense durch Play Action. Kittle begann dann eine Corner Route zu laufen, doch kurz nach dem Break nach außen zog er nach innen und war dann völlig offen in der Mitte des Feldes. Defensive Backs waren keine in Sicht, sodass er nur noch in die Endzone sprinten musste.