NFL Recap: Oakland Raiders vs. Los Angeles Chargers 26:24 - Last-Minute-Sieg! Oaklands Defense entscheidet Division-Duell

Die Oakland Raiders haben das "Thursday Night Football"-Spiel gegen die Los Angeles Chargers mit 26:24 für sich entschieden. Nach einem Touchdown von Josh Jacobs in letzter Minute hatten die Gäste nochmal die Chance zurück ins Spiel zu kommen, bei Fourth-and-Ten wurde der Pass von Philip Rivers allerdings von Safety Karl Joseph abgefangen.

Für Rivers (17/31, 207 YDS, 2 TD, 3 INT) war es die dritte Interception im Spiel. Bereits bei den ersten beiden Drives der Chargers war der 37-Jährige jeweils von Raiders-Safety Erik Harris gepickt worden. Einen der beiden Turnover trug dieser sogar zu einem Pick Six zurück in die Endzone. Die Gäste starteten somit mit einem 0:10-Rückstand in die Partie.

Ohne Right Tackle Sam Tevi sowie Left Tackle Russell Okung, der früh im Spiel aufgrund einer Leistenverletzung ausfiel, stand Rivers das gesamte Spiel unter enormem Druck. Die Raiders, bei denen die Rookies Clelin Ferrell und Maxx Crosby immer wieder auf sich aufmerksam machten, verbuchten fünf Sacks.

Dennoch gelang es Los Angeles im zweiten Viertel zwei gute Drives aufzuziehen. Einen 16-Play-Drive schloss Rivers schließlich mit einem Touchdown-Pass auf Hunter Henry (4 REC, 30 YDS, TD) ab, kurz darauf brachte Melvin Gordon (22 ATT, 108 YDS, TD, REC, 25 YDS), der sein bislang bestes Saisonspiel machte, den Chargers mit einem Drei-Yard-Run in die Endzone die Führung.

Mit dem letzten Drive vor der Pause gelang allerdings auch der Heimmannschaft der erste Touchdown der Offense. Nach einem 10-Play-Drive fand Fullback Alec Ingold (CAR, 3 YDS, REC, 9 YDS, TD) nur wenige Sekunden vor der Halbzeit nach einem kurzen Pass von Derek Carr (21/31, 218 YDS, TD, 3 REC, 30 YD) die Endzone und brachte die Raiders wieder mit 17:14 in Führung.

Jacobs erzielt den entscheidenden Touchdown

Nach jeweils einem Field Goal auf beiden Seiten, war es Austin Ekeler (6 CAR, 19 YDS, 2 REC, 29 YDS, TD), der nach einem 12-Play-Drive der Chargers mit einem 6-Yard-Catch den dritten Führungswechsel des Spiels ermöglichte. Drei Minuten vor dem Ende bekam die Raiders-Offense so noch einmal den Ball zurück. Über Pässe auf Hunter Renfrow (4 REC, 42 YDS) und Jalen Richard (4 REC, 43 YDS) marschierten Carr und Co. das Feld herunter, bei einem Third-and-One an der 18-Yard-Linie der Gäste brach Josh Jacobs (16 CAR, 71 YDS, TD) schließlich durch die Defense und brachte sein Team eine Minute vor dem Ende wieder in Front.

Weil Raiders-Kicker Daniel Carlson den Extrapunkt vergab, entwickelte sich diese letzte Spielminute beim Stand von 26:24 erst Recht zum Krimi. Nach einer Incompletion bei Fourth Down sahen die Raiders bereits wie der sichere Sieger aus, ein fragwürdiger Holding-Call gegen die Defense gab Los Angeles allerdings vier weitere Chancen. Unter enormem Druck gelang Rivers allerdings kein erfolgreiches Play mehr, sein Verzweiflungswurf beim folgenden Fourth Down wurde von Joseph intercepted. Ein First-Down-Run von Jacobs entschied das Spiel im Gegenzug endgültig.

Die Raiders empfangen in der kommenden Woche die bislang noch sieglosen Bengals. Für die Chargers wird es im direkten Division-Duell gegen die Kansas City Chiefs nächste Woche derweil bereits darum gehen, die letzten Chancen auf die Playoffs noch irgendwie am Leben zu erhalten.

Oakland Raiders (5-4) - Los Angeles Chargers (4-6)

Raiders vs. Chargers - die wichtigsten Statistiken

Jon Grudens Saison ist bislang beeindruckend, was Scheme und Play-Designs anbelangt. Seine Challenge-Entscheidungen gehören allerdings nicht dazu. Grudens Challenge früh im ersten Viertel hatte keinerlei Chance auf Erfolg, über die gesamte Saison hat der Raiders-Coach keine seiner sieben Challenges gewonnen.

Oaklands drei Punkte bei ihrem ersten Drive des Spiels markierten die Punkte 28, 29 und 30 bei Opening Drives in dieser Saison. Nur Baltimore (40) und Green Bay (35) sind zum Start des Spiels offensiv noch besser.

Melvin Gordon spielte sein bislang bestes Spiel dieser Saison. Der Running Back bekam mehr Carries und verzeichnete mehr Yards pro Rush (4,9) als in jedem anderen Saisonspiel bisher. Zudem knackte er in diesem Jahr erstmals die 100-Yards-Marke in puncto Rushing Yards.

Während Gordon als Runner überzeugte, ist Austin Ekeler nach wie vor einer der besten Receiving Backs der NFL. Sein Receiving Touchdown im vierten Viertel war der sechste für ihn in der laufenden Saison - mehr als jeder andere Running Back der Liga.

Los Angeles verliert weiter knappe Spiele. Die Niederlage gegen die Raiders war die sechste Niederlage mit sieben oder weniger Punkten Unterschied in dieser Saison für die Chargers.

NFL: Brady, Rodgers, Wilson und Co.: Das Quarterback-Ranking zur Saison-Halbzeit © getty 1/34 Die erste Saisonhälfte ist vorbei, SPOX-Redakteur Adrian Franke hat in seinem zweiten Quarterback-Ranking für die neue Saison die Zwischenbilanz gezogen. © getty 2/34 Bewertet wird dabei der Ist-Zustand aller 32 Starting-QBs, anhand von Tape und Advanced Stats. Die Minimum-Dropback-Untergrenze sind 130 Dropbacks. Wer nach Woche 9 darunter liegt, wurde nicht berücksichtigt. © getty 3/34 NICHT GEWERTET: Ryan Finley, Bengals. Übernimmt jetzt nach der Bye für Dalton - was einerseits Sinn macht, um Finley Praxis zu geben; andererseits wird es hinter dieser Offensive Line schwer sein, irgendeinen QB zu bewerten, ganz besonders einen Rookie. © getty 4/34 NICHT GEWERTET: Brandon Allen, Broncos. Musste in seinem ersten NFL-Spiel nicht viel machen, aber verkaufte sich dabei angesichts der Umstände gut: Nur 12 Completions, daraus 2 TDs. Die Frage bleibt: Wann sehen wir Drew Lock? © getty 5/34 NICHT GEWERTET: Drew Brees, Saints. Kehrte vor der Bye Week zurück, eine Woche eher als erwartet - und wirkte gegen Arizona nicht, als hätte er 5 Wochen verpasst. Unheimlich effizient Underneath, wird schnell wieder einen fixen Platz in der Top-10 haben. © getty 6/34 29. Mitch Trubisky, Bears. Zunehmend schwer nachvollziehbar, warum die Bears Trubisky noch nicht auf die Bank gesetzt haben. Verfehlt offene Receiver, die Mechanics werden schlimmer - die Offense ist mit Trubisky nicht funktional. © getty 7/34 28. Sam Darnold, Jets. Wo geht Darnolds Entwicklung hin? Aktuell sind die Alarmglocken an: Er zeigt wieder die inkonstante Fußarbeit und das Turnover-Potenzial wie im College, dazu kommen große Probleme mit Blitzes und Pressure. © getty 8/34 27. Mason Rudolph, Steelers. Fing sich gegen die Colts halbwegs, doch alles in allem bleibt er massiv limitiert. Rudolph kann als Ballverteiler im Kurzpassspiel funktionieren, alles darüber hinaus muss er erst noch zeigen. © getty 9/34 26. Daniel Jones, Giants. Turnover, Turnover, Turnover: Der schlechteste Starting-QB in puncto Pocket-Verhalten und gleichzeitig der aggressivste bei Pässen in enge Fenster - Jones bietet den Ball viel zu häufig dem Gegner an. © getty 10/34 25. Case Keenum, Redskins. Implodiert regelmäßig gegen Pressure - doch wenn Washington Keenum mal eine saubere Pocket geben konnte, dann konnte er auch Big Plays auflegen. Letztlich der erwartbar unterdurchschnittliche Bridge-QB - übernimmt jetzt Haskins? © getty 11/34 24. Kyle Allen, Panthers. Inzwischen kann man relativ klar sagen, was Allen zumindest aktuell ist: Ein sehr guter Backup - aber als Starter im unteren NFL-Viertel. Große Probleme mit Pressure, nimmt, was das Scheme ihm gibt. Darüber hinaus limitiert. © getty 12/34 23. Ryan Tannehill, Titans. In gewisser Weise ist Tannehill einfach die bessere Version von Mariota - weil er den Ball nicht ewig lange hält, weil er konstant enge Fenster anspielt und trifft und weil er aus sauberer Pocket viel sicherer ist. © getty 13/34 22. Baker Mayfield, Browns. Mayfield spielt besser, als es die Stats nahelegen - aber trotzdem nicht gut. Zu viele Turnover-Risiken, zu wacklig im Pocket-Verhalten und zu langsam mit seinen Reads in der Red Zone. © getty 14/34 21. Josh Allen, Bills. "Turnover-Risiken" ist das Stichwort bei Allen. Insbesondere gegen Pressure ist er noch immer ein wandelndes Risiko. Big Plays sind immer möglich, genau wie haarsträubende Pässe. Ich würde mir noch mehr designte QB-Runs wünschen. © getty 15/34 20. Ryan Fitzpatrick, Dolphins. Er gibt den Gunslinger und gibt einem Team damit eine Chance - beeindruckend, dass ihm das bei diesem Dolphins-Team gelingt. Attackiert und trifft enge Fenster, wirft gegen Pressure. Bisher eine überraschend solide Saison. © getty 16/34 19. Jameis Winston, Buccaneers. Das erste Saisonviertel war insgesamt noch ermutigend - aber die Winston-Achterbahn ist schwer zu ertragen. Ja, er liefert fast jede Woche Big Plays; genau wie aber auch teilweise katastrophale Fehler und Turnover. © getty 17/34 18. Jared Goff, Rams. Goff bleibt im Liga-Mittelfeld. Er hat sich nach einem holprigen Saisonstart stabilisiert, das aber auch gegen einige schwache Defenses. Nach wie vor sind es zu viele Turnover-Würfe und zu große Probleme gegen Pressure und Downfield. © getty 18/34 17. Gardner Minshew, Jaguars. Foles übernimmt nach der Bye, Minshew steht im Mittelfeld. Accuracy, das vertikale Passspiel, Timing, Reads - Minshew ist deutlich weiter als gedacht. Wann bekommt er wieder eine Chance? Und ist Foles wirklich besser? © getty 19/34 16. Kyler Murray, Cardinals. Das Spiel gegen die exzellente 49ers-Defense war die Bestätigung einer starken Rookie-Saison: Murray verteilt den Ball sicher, zeigt exzellente Accuracy, steigert sich konstant - und ist als Runner eine ernsthafte Bedrohung. © getty 20/34 15. Matt Ryan, Falcons. Immer wieder Ausrufezeichen, genau wie Tiefpunkte - unter schwierigen Umständen und mit einer Defense, die einen Shootout nach dem anderen erfordert. Spielt isoliert betrachtet eine solide Saison, in der nicht viel zu retten ist. © getty 21/34 14. Jacoby Brissett, Colts. Wirklich sicher bin ich mir bei Brissett noch immer nicht. Er hat Woche für Woche gute Momente, aber auch Fehler, und profitiert natürlich enorm vom Scheme. Stand heute würde ich ihn als durchschnittlichen Starter einordnen. © getty 22/34 13. Jimmy Garoppolo, 49ers. Wir müssen davon wegkommen, "Game Manager" negativ zu konnotieren. Garoppolo füllt diese Rolle nämlich glänzend aus - und zeigte gegen Arizona, dass er sehr wohl ein Spiel an sich reißen kann, wenn das Run Game nicht klappt. © getty 23/34 12. Derek Carr, Raiders. Eine der Positiv-Überraschungen! Gewohnt sicher Underneath, aber deutlich verbessert gegen Pressure - und Grudens Design bringen Carr auch dazu, im vertikalen Passspiel zu glänzen. © getty 24/34 11. Philip Rivers, Chargers. Rivers hat nach wie vor etwas im Tank. Es sind mehr Turnover, als es sein sollten, doch gerade was Rivers im vertikaleren Passspiel macht, ist beachtlich. Hält die Protection jetzt besser, wird Rivers noch mehr glänzen. © getty 25/34 10. Tom Brady, Patriots. Nicht auf dem Vorjahres-Level, aber immer noch Top-10: Wenn Brady im Timing spielen und die Kurzpass-Offense aufziehen kann, ist er unheimlich effizient. Sein Pocket-Verhalten und einige Würfe gegen Pressure aber haben abgebaut. © getty 26/34 9. Carson Wentz, Eagles. Ist definitiv das geringste Problem in der Eagles-Offense. Wentz liefert Big Plays, er spielt stark unter Druck, er leistet sich wenige Fehler - ein Franchise-Quarterback, daran besteht für mich kein Zweifel. © getty 27/34 8. Dak Prescott, Cowboys. Einige vermeidbare Turnover haben zuletzt Einzug erhalten - in der Summe spielt er aber immer noch eine sehr gute Saison. Das Problem mit Prescott ist das Spiel aus unsauberer Pocket und wenn das Timing abweicht. © getty 28/34 7. Kirk Cousins, Vikings. Ein fantastischer Turnaround nach einem sehr schwierigen ersten Saisonviertel. Cousins spielt seit dem Giants-Spiel auf Elite-Level, macht wenige Fehler und legt Woche für Woche Big Plays auf. © getty 29/34 6. Lamar Jackson, Ravens. Sich auf Jackson und die Ravens-Offense vorzubereiten, muss ein Albtraum sein. Er ist als Runner einzigartig, und er hat dieses Jahr als Passer, mit der Ball-Security und insgesamt einfach riesige Fortschritte gemacht. © getty 30/34 5. Aaron Rodgers, Packers. Spielt insgesamt so gut wie seit seiner dominanten Phase 2016 nicht. Stark vertikal, konstant bei Pässen nach außen und mit deutlich weniger Fehlern als 2018. Kreiert wieder Offense, ohne die Play-Struktur zu torpedieren. © getty 31/34 4. Matt Stafford, Lions. Einer der aggressivsten und besten Deep Passer in der NFL aktuell. Stafford spielt insgesamt eine großartige Saison, und man fragt sich regelmäßig, ob die Lions ihn nicht noch viel mehr werfen lassen sollten. © getty 32/34 3. Patrick Mahomes, Chiefs. Kehrt in Woche 10 wohl zurück und kann dann wieder die Pole Position angreifen. Mahomes ist und bleibt einer der unumstrittenen Elite-QBs, und wenn er fit ist, sollten wir auch wieder mehr von dem kreierenden QB sehen. © getty 33/34 2. Deshaun Watson, Texans. Schon jetzt eine große Auswahl an Big Plays und spektakulären Momenten in dieser Saison. Watson muss dieses Team tragen, und abgesehen von einem wirklich schlechten Spiel macht er das dieses Jahr. © getty 34/34 1. Russell Wilson, Seahawks. Aktuell ist es ein klarer erster Platz: Wilson spielt derzeit schlicht und ergreifend auf einem anderen Level als der Rest der Liga. Unglaublich gut vertikal, aber auch deutlich effizienter geworden. Eine MVP-Saison.

Der Star des Spiels: Erik Harris, S, Raiders

Der 29-Jährige las Rivers zu Beginn des Spiels wie ein offenes Buch und fand immer wieder den Weg zum Ball. Harris hatte zwei Interceptions, sein dritter Pick wurde nur aufgrund eines Offside-Fehlers von Maxx Crosby zurückgenommen. Der Safety bewies zudem gute Return-Fähigkeiten und trug eine der Interceptions bis in die gegnerische Endzone zurück. Verhinderte im zweiten Viertel durch einen Pass-Breakup obendrein einen Touchdown auf Henry.

Der Flop des Spiels: Philip Rivers, QB, Chargers

Es gibt ohne jede Frage komfortablere Situationen als hinter dieser Chargers-Offense-Line, obendrein mit zwei Backup-Tackles, Quarterback spielen zu müssen. Und dennoch: Rivers leistete sich in Oakland zu viele falsche Reads, bewies kein gutes Pocket-Verhalten und überwarf mehrfach weit offene Receiver. Der 37-Jährige beendete das Spiel mit drei Interceptions, hätte allerdings noch deutlich mehr Turnover haben können: Zwei weitere Picks wurden durch Strafen negiert, zwei abgefälschte Pässe verfehlten die Hände eines Verteidigers nur knapp und ein verlorener Fumble wurde von einem Mitspieler gesichert. Ebenfalls sehr schwach: Backup-Right-Tackle Trent Scott.

Analyse: Raiders vs. Chargers - die Taktiktafel