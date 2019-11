NFL Recap: Baltimore Ravens vs. New England Patriots 37:20 - Jackson! Thomas! Ravens schlagen Patriots

Die New England Patriots (8-1) haben ihre erste Saison-Niederlage zu vermelden! Der Titelverteidiger verlor bei den Baltimore Ravens (6-2) mit 37:20, obwohl die Ravens New England mehrfach im Spiel hielten. Am Ende aber machte Lamar Jackson gegen die bislang so herausragende Patriots-Defense den Unterschied aus.

Ganz besonders die Patriots sind nicht das Team, dem man zusätzliche Chancen geben oder in ein Spiel zurückhelfen sollte - und doch passierte den Ravens genau das in der ersten Halbzeit. Ein Muffed Punt ausgerechnet von Ex-Patriot Cyrus Jones öffnete die Tür für einen Touchdown-Pass von Brady (30/46, 285 YDS, TD, INT) zu Mohamed Sanu, ein Fumble von Mark Ingram wenig später tief in der eigenen Hälfte bescherte den Pats ein Field Goal.

Es waren diese beiden Turnover, die es New England erlaubten, die erste Halbzeit mit nur vier Punkten im Rückstand zu beenden, nachdem die Patriots ansonsten offensiv weitestgehend keinerlei Rhythmus gefunden und immer wieder mit Baltimores Blitzes Probleme offenbart hatten. Und auch die hochgelobte Patriots-Defense wackelte früh.

Nachdem die Gäste mit einer Neutral Zone Infraction bei Baltimores Field-Goal-Versuch kurz vor der eigenen Endzone den Ravens ein neues First Down ermöglicht hatten, lief Lamar Jackson (17/23, 163 YDS, TD; 14 ATT, 63 YDS, 2 TD) ungehindert zum Touchdown und kurz danach diente ein 53-Yard-Run von Ingram als Wegbereiter für einen einfachen Touchdown-Run von Edwards. Baltimore führte 17:0 und schien das Spiel zu kontrollieren - dann fingen die Turnover an.

Ravens vs. Patriots: Lamar Jackson schwer zu stoppen

Doch wendete sich das Blatt in dieser Hinsicht nach der Halbzeitpause: Gleich beim ersten Drive marschierte New England auch mittels der No-Huddle-Offense - ehe die Ravens Edelman den Ball aus der Hand schlugen und Marlon Humphrey sich den Fumble schnappte und zum Touchdown zurücktrug!

Und es blieb ein äußerst unterhaltsames Spiel. New England antwortete nach dem Turnover prompt mit einem unheimlich präzisen, schnell gespielten Touchdown-Drive - während die Ravens anschließend ein 4th&4 erfolgreich ausspielten, statt ein 56-Yard-Field-Goal zu kicken, Jackson mit einem irren Play für ein 1st&Goal sorgte und kurz danach Nick Boyle zum weit offenen Touchdown fand.

Baltimore bekam das Spiel jetzt wieder besser in den Griff. Brady warf bei Third Down eine tiefe Interception zu Earl Thomas, als er seinen Receiver komplett überwarf und Baltimore antwortete mit einem weiteren langen Drive - einmal mehr begünstigt durch eine Patriots-Strafe, New England leistete sich untypische Strafen in kritischen Momenten. Wieder brachte Jackson die Ravens kurz vor die Endzone, dieses Mal erledigte er mit einem physischen Run mithilfe von Orlando Brown den Rest selbst.

Es war das Schlusswort unter einem eindrucksvollen Auftritt der Ravens-Offense.

Week 9 Gewinner und Verlierer: MVP-Favorit Wilson - und das Debakel der Jets © getty 1/14 Woche 9 in der NFL: Die Jets blamieren sich in Miami - ausgerechnet beim Ex-Team von Head Coach Adam Gase. Derweil sammelt Wilson weiter MVP-Argumente, Jacobs überzeugt erneut - und die Packers laufen gegen eine unerwartete Mauer. © getty 2/14 GEWINNER: Russell Wilson, QB, Seahawks. Hat irgendwer noch ernsthafte Zweifel daran, dass Wilson der MVP-Favorit ist? 378 Yards und 5 (!) Touchdowns führten die Seahawks zum Shootout-Sieg in Overtime über Tampa Bay! © getty 3/14 GEWINNER: Jimmy Garoppolo, QB, 49ers. Richtig guter Auftritt von Jimmy G gegen die Cardinals. Career-High mit 4 Touchdown-Pässen, dazu auch sonst richtig gute Entscheidungen und Würfe. Sein bester Auftritt bislang. © getty 4/14 GEWINNER: Kenyan Drake, RB, Cardials: Kaum ist Drake raus aus Miami, legt er prompt sein bestes Spiel seit 2012 hin - nach nur zwei Tagen Training! Gibt den Cardinals nach Johnson und Edmonds eine dritte gute Option aus dem Backfield. © getty 5/14 GEWINNER: Matt Moore, QB, Chiefs. In Abwesenheit von Mahomes zeigte Moore erneut eine gute Leistung und schaffte es trotz heftigem Druck (5 Sacks), kaum Fehler zu machen und die Chiefs mit auslaufender Uhr zum Sieg zu führen. © getty 6/14 GEWINNER: Christian McCaffrey, RB, Panthers. Was für eine Vorstellung von McCaffrey! Der Running Back erzielte - schon wieder - 3 Touchdowns und machte damit im Grunde alleine den Unterschied gegen die Titans. So bleibt Carolina im Playoff-Rennen. © getty 7/14 GEWINNER: Deshaun Watson, QB, Texans. Watson machte statistisch vielleicht kein überragendes Spiel gegen Jacksonville, aber er führte sein Team zum Sieg und beeindruckte mit Pocket-Awareness und seiner Mobilität. Improvisierte gute Plays - MVP-Kandidat? © getty 8/14 GEWINNER: Josh Jacobs, RB, Raiders. 120 Yards, 2 Touchdowns - Oaklands Rookie ist der erste Spieler seit Ickey Woods 1988 mit drei Spielen mit mehreren Touchdowns über seine ersten acht NFL-Partien. © getty 9/14 VERLIERER: Patrick Peterson, CB, Cardinals. Einer der eigentlichen besten Cover-Corner der Liga hatte einen schweren Stand gegen die 49ers und kam nie wirklich in Tritt. Besonders beim langen Touchdown von Pettis war er orientierungslos. © getty 10/14 VERLIERER: Gardner Minshew II, QB, Jaguars. Nick Foles ist nach der Bye-Week in Week 11 wieder fit und Minshew zeigte zur Unzeit eine ganz schwache Vorstellung mit unnötigen 4 (!) Turnovers in der Schlussphase. Keine gute Bewerbung. © getty 11/14 VERLIERER: Aaron Rodgers, QB, Packers. 161 Passing-Yards - so wenige hatte Rodgers noch nie, wenn er den Ball über 30 Mal in einem Spiel werfen durfte. Die Packers-Offense lief bei den Chargers über vier Viertel gegen eine Wand. © getty 12/14 VERLIERER: Adam Vinatieri, K, Colts. Eine Woche, nachdem Vinatieri noch nach wackliger Vorstellung den Gamewinner versenkte, vergab er dieses Mal kurz vor Ende die Chance auf einen Sieg in Pittsburgh. Seine problematische Saison geht weiter. © getty 13/14 VERLIERER: Mitchell Trubisky, QB, Bears. Ganz schwach präsentierte sich der Bears-QB gegen Philly. Seine Offense brachte es zur Pause auf 9 Yards. Unterm Strich tickt die Uhr bis zu seiner Ablösung immer schneller. © getty 14/14 VERLIERER: Sam Darnold und Adam Gase, QB/HC, Jets. Die Jets verlieren allen Ernstes gegen die Dolphins und das vollkommen zu Recht. Gase hat offenbar keine Antworten und Darnold macht seit Wochen schwere Fehler. Bedenkliche Entwicklung.

Baltimore Ravens (6-2) - New England Patriots (8-1)

Ravens vs. Patriots - die wichtigsten Statistiken

Als Baltimore im ersten Viertel mit 10:0 in Führung ging, war das für diese Saison eine historische Marke: Es war das erste Mal, dass die Patriots in der laufenden Spielzeit zweistellig in Rückstand geraten waren. Passend dazu: New England ging in das Spiel mit einer Defense, die im Schnitt 85 Rushing-Yards pro Spiel zuließ - die Ravens standen nach dem ersten Viertel bei 75.

Nach Baltimores Touchdown im Schlussviertel hatten die Ravens abermals eine 10-Punkte-Führung, die sie dann auch nicht mehr hergaben. In diesem Zusammenhang gab es eine weitere Bestmarke: Der 14-Play-Drive über 81 Yards und 8:09 Minuten zum ersten offensiven Ravens-Touchdown in der zweiten Hälfte war der längste Drive in puncto Plays, Yards und Ballbesitz-Zeit gegen die Patriots in dieser Saison.

Lamar Jackson beendete das Spiel mit 63 Rushing-Yards (ohne Kneeldowns) und zwei Rushing-Touchdowns. Er ist der erste Quarterback mit mehreren Rushing-Touchdowns in einem Spiel gegen die Patriots seit Tim Tebow 2011. Mark Ingram stand am Ende bei 116 Yards bei 15 Runs.

Aufseiten der Patriots waren Julian Edelman und Mohamed Sanu die treibende Kraft der Offense. Beide fingen zehn Bälle, Edelman für 89, Sanu für 81 Yards und einen Touchdown. Am Ende hatte der jüngst erst verpflichtete Sanu sogar mehr Targets erhalten (14) als Edelman (11). Kein anderer Patriots-Spieler kam auf über fünf Targets.

Ryan Tannehill und die Dolphins gewannen 2013 gegen New England - damit war er laut Pro Football Reference bis heute der letzte Quarterback, der in seiner ersten oder zweiten NFL-Saison zuhause (!) gegen die Patriots gewinnen konnte.

Der Star des Spiels: Lamar Jackson, QB, Ravens

Lamar Jackson ist ein einzigartiger Spieler. Er ist der beste Athlet auf dem Feld, und die Ravens haben es geschafft, darum eine effiziente Offense zu gestalten - ohne Jackson zum reinen Runner zu machen. Auch gegen die Patriots hatte er mehrere kritische Plays durch die Luft, während er gleichzeitig einmal mehr ein immenser Faktor im Run Game war und sorgte auch diese Woche für die Highlight-Plays. Jackson ist nicht nur eine wöchentliche Show, er ist die Identität der Ravens-Offense und konnte das auch gegen die starke Patriots-Defense unter Beweis stellen.

Der Flop des Spiels: New Englands Linebacker

Viel wird über die Secondary der Patriots geschrieben, und das zurecht - doch sind es zu einem ordentlichen Grad auch die Linebacker, die diese Patriots so gefährlich machen. Hightower, Collins, Van Noy und Co. machen die Front flexibel und schwer ausrechenbar. Gegen die Ravens wirkten sie zum ersten Mal in dieser Saison teilweise überfordert; überfordert mit Jacksons Speed, doch konnte New England hier auch nicht die Pässe zu den Tight Ends und Running Backs stoppen.

Analyse: Ravens vs. Patriots - die Taktiktafel