Playoff-Picture: So steht es im Playoff-Rennen - wer ist dabei, wer ist draußen?

Wer kommt in die Playoffs? Wer muss zittern? Wer darf auf eine First-Round-Bye hoffen? Die NFL biegt auf die Regular-Season-Zielgerade ein, SPOX hält euch Woche für Woche auf dem Laufenden.

NFL: Wer kommt in die Playoffs?

Bei den NFL-Playoffs werden die Conferences getrennt: Die AFC und die NFC spielen je für sich einen Sieger aus, diese beiden Conference-Champions treffen dann im Super Bowl aufeinander. Super Bowl LIV findet am 2. Februar 2020 im Hard Rock Stadium in Miami statt.

So sieht der Zeitplan für die Playoffs in dieser Saison aus:

Wildcard-Runde: 4. und 5. Januar 2020

Divisional-Runde: 11. und 12. Januar 2020

Championship Games: 19. Januar 2020

Super Bowl: 2. Februar 2020

Die vier Division-Sieger in der jeweiligen Conference sind gesetzt; der Division-Sieger mit der besten Bilanz erhält den Nummer-1-Seed, der Division-Sieger mit der zweitbesten Bilanz den Nummer-2-Seed, und so weiter. Die jeweiligen beiden Top-Seeds in jeder Conference erhalten in der ersten Runde ein Freilos und greifen erst in der Divisional-Runde ein.

Neben den vier Division-Siegern kommen in jeder Conference die beiden besten Nicht-Division-Sieger in die Playoffs. Diese beiden müssen allerdings am Wildcard-Wochenende auswärts spielen, auch wenn das nicht selten bedeutet, dass ein Team mit einer besseren Bilanz zu einem Division-Sieger reisen muss, der eine schlechtere Regular-Season-Bilanz vorweisen kann.

Gibt es Teams mit der gleichen Bilanz, greift eine ganze Reihe an Tie-Breakern:

Zunächst gilt der direkte Vergleich, falls beide gegeneinander gespielt haben.

Handelt es sich um Teams aus der gleichen Division, gilt danach der Division-Record. Kommen die Teams aus unterschiedlichen Divisions, zählt die Bilanz innerhalb der eigenen Conference.

Danach zählt die Bilanz in Spielen gegen Gegner, gegen die beide Teams gespielt haben.

Sollten zwei Teams dann immer noch gleichauf sein, greifen Dinge wie Schwierigkeit des Spielplans und dergleichen. Alle Tie-Breaker in der Übersicht findet ihr hier.

NFL Playoff Picture: Die AFC

So würden die AFC-Playoffs Stand heute aussehen:

AFC First Round Bye Nummer 1: New England Patriots (9-1) Nummer 2: Baltimore Ravens (8-2) Heimteam AFC Wildcard Runde Auswärtsteam Nummer 3: Kansas City Chiefs (7-4) Nummer 6: Houston Texans (6-4) Heimteam AFC Wildcard Runde Auswärtsteam Nummer 4: Indianapolis Colts (6-4) Nummer 5: Buffalo Bills (7-3)

Das erste Playoff-Wochenende in der AFC würde somit Duelle zwischen den Colts, die gerade die Division-Führung von den Texans zurückerobert haben, gegen die Bills sowie den Chiefs - nach dem Sieg in Mexiko auf Platz 3 in der Conference geklettert - und Texans bedeuten.

Noch sechs Spiele stehen aus, insofern wird hier noch viel Bewegung reinkommen. Diese Teams sind aktuell in realistischer Schlagdistanz:

AFC Playoffs: Wer ist in Lauerstellung?

Seed Team Bilanz 7 Oakland Raiders 6-4 8 Pittsburgh Steelers 5-5 9 Tennessee Titans 5-5 10 Jacksonville Jaguars 4-6 11 Cleveland Browns 4-6

NFL Playoff Picture: Die NFC

So würden die NFC-Playoffs Stand heute aussehen:

NFC First Round Bye Nummer 1: San Francisco 49ers (9-1) Nummer 2: Green Bay Packers (8-2) Heimteam NFC Wildcard Runde Auswärtsteam Nummer 3: New Orleans Saints (8-2) Nummer 6: Minnesota Vikings (8-3) Heimteam NFC Wildcard Runde Auswärtsteam Nummer 4: Dallas Cowboys (6-4) Nummer 5: Seattle Seahawks (8-2)

Das erste Playoff-Wochenende in der NFC würde somit Duelle zwischen den Cowboys und Seahawks in Dallas, sowie zwischen den Saints und Vikings in New Orleans bedeuten. Die NFC ist dieses Jahr extrem stark in der Spitze und so ist es durchaus möglich, dass wir mehrere Teams mit elf und zwölf Siegen bereits am Wildcard-Wochenende sehen. Lediglich die NFC East hängt hier im Vergleich durch.

Noch sechs Spiele stehen aus, insofern wird hier noch Bewegung reinkommen - wenngleich in der NFC das Playoff-Teilnehmerfeld bereits deutlich abgeschotteter ist als in der AFC. Diese Teams sind aktuell in realistischer Schlagdistanz:

NFC Playoffs: Wer ist in Lauerstellung?

Seed Team Bilanz 7 Los Angeles Rams 6-4 8 Philadelphia Eagles 5-5 9 Carolina Panthers 5-5 10 Chicago Bears 4-6 11 Detroit Lions 3-6-1

NFL Playoffs: Wie geht es nach der Wildcard-Runde weiter?

Die Nummer-1- und Nummer-2-Seeds in beiden Conferences greifen eine Woche später in der Divisional-Runde ein und beide haben Heimrecht.

Beide empfangen somit die Sieger aus der Wildcard-Runde, wobei der Nummer-1-Seed den niedrigsten übrigen Seed empfängt, der Nummer-2-Seed dementsprechend den höheren Seed, der in der Wildcard-Runde gewonnen hat.

Die weiteren AFC-Playoffs

Heimteam AFC Divisional Runde Auswärtsteam Nummer 1: New England Patriots Niedrigster Seed, der aus der Wildcard-Runde hervorgeht Heimteam AFC Divisonal Runde Auswärtsteam Nummer 2: Baltimore Ravens Höchster Seed, der aus der Wildcard-Runde hervorgeht Heimteam AFC Championship Game Auswärtsteam Höherer Seed Niedrigerer Seed

Die weiteren NFC-Playoffs

Heimteam NFC Divisional Runde Auswärtsteam Nummer 1: San Francisco 49ers Niedrigster Seed, der aus der Wildcard-Runde hervorgeht Heimteam NFC Divisonal Runde Auswärtsteam Nummer 2: Green Bay Packers Höchster Seed, der aus der Wildcard-Runde hervorgeht Heimteam NFC Championship Game Auswärtsteam Höherer Seed Niedrigerer Seed

Im Super Bowl in Miami stehen sich dann der AFC- und der NFC-Champion gegenüber.