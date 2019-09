New York Giants bis zu acht Wochen ohne Saquon Barkley

Die New York Giants müssen womöglich zwei Monate ohne ihren Star-Running-Back auskommen: Saquon Barkley hatte sich am Sonntag im Spiel gegen Tampa Bay verletzt und fällt länger aus.

Das haben die Ergebnisse der Untersuchungen zum Wochenbeginn ergeben. Bereits während der zweiten Halbzeit des Spiels in Tampa war Barkley mit einer Schiene am Fuß und an Krücken an die Seitenlinie zurückgekehrt.

Die Prognosen schwanken dabei noch: NFL-Network-Insider Ian Rapoport vermeldete, dass die Knöchelverletzung Barkley vier bis sechs Wochen raushalten wird, während ESPN-Insider Adam Schefter von vier bis acht Wochen "mit längerer Ausfallzeit als das wahrscheinlichere Szenario" berichtet.

Die Giants haben ihre Bye-Week in Woche 11, insofern könnte New York ihm eine achtwöchige Pause geben und ihn dann für die letzten sechs Spiele wieder zurückerhalten. Die Giants treffen bis zur Bye Week auf die Redskins, Vikings, Patriots (auswärts), Cardinals, Lions (auswärts), Cowboys und Jets ("auswärts").