NFL Week 1 Roundup: RedZone-Konferenz, Highlights, Videos, Ergebnisse

Die NFL geht in ihre 100. Saison und Week 1 liefert bereits einigen Gesprächsstoff. Die Cleveland Browns wollen eine katastrophale Startserie ausmerzen, während Patrick Mahomes mit den Kansas City Chiefs auf seinen womöglich schwersten Gegner trifft. Vielerorts freut man sich über diverse Rückkehrer und die Arizona Cardinals werden ihre neue Air-Raid-Offense erstmals vorzeigen. Ab 19 Uhr gibt's am Sonntag wie gewohnt alle Spiele in der RedZone-Konferenz live auf DAZN zu sehen.

NFL Week 1 Previews

Cleveland Browns - Tennessee Titans (So., 19 Uhr)

Alle Augen sind auf Odell Beckham Jr. gerichtet. Der Star-Wide-Receiver hat in der Preseason nicht gespielt und steht somit vor seinem ersten Spiel überhaupt für die Browns. Er ist noch nicht bei 100 Prozent, sagt aber: "Ich werde so schnell rennen wie ich kann. Ich werde bereit sein, egal, bei wie viel Prozent ich bin. Ich habe Vertrauen in mich selbst."

Die Titans wiederum müssen gegen den aggressiven Pass Rush der Browns um Myles Garrett ohne Left Tackle Taylor Lewan auskommen. Der ist wegen Dopings für vier Spiele gesperrt. Sein Ersatzmann wird Dennis Kelly sein, der eigentlich Right Tackle ist und erst in der Preseason umgeschult wurde.

Historisch bedingt sollten Fans der Browns nicht zu optimistisch ins Spiel gehen, denn Cleveland gilt als schrecklicher Frühstarter. Seit ihrer Rückkehr in die NFL 1999 sind die Browns im ersten Saisonspiel 1-18-1! Der einzige Sieg gelang dabei 2004 gegen die Baltimore Ravens - die ursprünglichen Browns. Das Unentschieden wiederum gab es in der Vorsaison gegen die Pittsburgh Steelers.

Der Fokus liegt auf der Offense der Browns um Quarterback Baker Mayfield, doch die Defense der Titans sollte ein formidabler erster Gegner sein: Tennessee gab im Schnitt 18,9 Punkte pro Spiel ab, die drittwenigsten in der Liga. Und in der eigenen Red Zone ließen sie nur in 44,7 Prozent der Fälle Touchdowns zu - Platz zwei in der NFL.

Miami Dolphins - Baltimore Ravens (So., 19 Uhr)

Tanking? Wer tankt denn hier? Niemand, wenn man Dolphins-Head-Coach Brian Flores Glauben schenken mag: "Ich mag, dass wir aggressiv darin waren, Spieler heranzuholen, von denen wir denken, dass sie dem Team helfen können und den Kader verbessern. Ich mag diese aggressive Herangehensweise." Und zwei dieser "Helfer" - Left Tackle Julien Davenport und Defensive End John Jenkins - werden voraussichtlich am Sonntag auch direkt starten; nach nur knapp einer Woche im Training.

Laut Buchmachern sind die Ravens mit einem Touchdown Vorsprung Favorit in Miami. Doch Safety Tony Jefferson will sich davon nicht beeindrucken lassen: "Diese Ungewissheit, was im Spiel passieren wird, wird immer da sein."

Ryan Fitzpatrick hat sich im internen Duell gegen Josh Rosen durchgesetzt und wird der Starting Quarterback der Dolphins sein. Und damit steht der 36-Jährige vor einem NFL-Rekord: Wenn er am Sonntag einen Ball wirft, dann wird er der erste QB sein, der für acht verschiedene Teams einen Pass geworfen hat. #FitzMagic

Eine Herausforderung für Baltimore könnte die Hitze in Südflorida sein. Es werden Temperaturen von circa 30 Grad Celsius gepaart mit hoher Luftfeuchtigkeit erwartet. Ein Umstand, der in der Vergangenheit für Miami meist von Vorteil war. Ravens-Coach John Harbaugh sagte dazu: "Don Shula hat vielleicht nie einen Home Opener verloren. Er hatte richtig gute Teams und es war da unten immer sehr heiß im September. Das ist also etwas, was man im Kopf haben muss."

Minnesota Vikings - Atlanta Falcons (So., 19 Uhr)

Die Falcons konzentrierten sich im Draft hauptsächlich auf die Offensive Line. Sie holten sowohl Tackle Kaleb McGary als auch Guard Chris Lindstrom in der ersten Runde. Zudem wurde James Carpenter als Free Agent dazu geholt. Während Lindstrom sicher als Right Guard in der Depth Chart steht, werden wir wohl erst am Sonntag erfahren, wer Right Tackle (McGary oder Matt Gono) und Left Guard (Jamon Brown oder Carpenter) spielen wird. Insofern ist das auch die große Frage für Atlanta: Wie stabil wird die O-Line sein?

Auch spannend: Wie stabil sind die Kicker auf beiden Seiten? Die Vikings tradeten vor Wochen für Kaare Vedvik, doch der überzeugte nicht, sodass nun doch Veteran Dan Bailey der Kicker bleibt. Seine Quote über die vergangenen zwei Spielzeiten in Dallas und Minnesota: je 75 Prozent. Auf der anderen Seite ist der 44-jährige Matt Bryant zurück. Der war eigentlich schon im Ruhestand, ließ sich aber doch noch kurz vor Toresschluss überzeugen, ein weiteres Jahr dranzuhängen. In der Preseason hat er nicht gespielt, er könnte also leicht eingerostet sein.

Die Vikings haben in ihrem noch relativ neuen U.S. Bank Stadium einen nicht zu verachtenden Heimvorteil. Seit 2016 gewannen sie alle drei Home Opener und sind insgesamt 18-7 vor heimischer Kulisse. Ein wichtiger Faktor ist dabei der Lärm im Dome. Falcons-QB Matt Ryan will sich davon aber nicht beeindrucken lassen und drückte Vertrauen in seine zumeist jungen Vorderleute in der O-Line aus: "Sie lassen sich eigentlich durch nichts beunruhigen. Ich denke, das ist eine wirklich gute Qualität für einen jungen Spieler, ein ruhiger Puls und ausgeglichen zu sein. Und diese Jungs haben genau das gezeigt."

Bei den Falcons stellt sich die Frage, ob Superstar-Wide-Receiver Julio Jones spielen wird. Er ist fit, doch wartet er immer noch auf einen neuen Vertrag, den ihm Teambesitzer Arthur Blank auch öffentlich in Aussicht gestellt hat. Auf die Frage, ob er spielen wird, sagte Jones: "Ich weiß es nicht." Er sagte es nicht direkt, doch die fehlende Vertragsverlängerung scheint das Problem zu sein, denn nachdem sich Jones in der Offseason mit einer Fußverletzung herumplagte, tauchte er nicht auf dem Injury Report für Sonntag auf.

New York Jets - Buffalo Bills (So., 19 Uhr)

Das lange Warten hat ein Ende! Nach 20 Monaten Pause läuft Running Back Le'Veon Bell wieder in der NFL auf und gibt sein Debüt für die Jets. In der Preseason war er auch nicht aktiv und kann es nun kaum erwarten loszulegen: "Ich habe lange auf diesen Moment gewartet." Er soll seinem Coach Adam Gase sogar gesagt haben, dass er nicht zögern soll und ihn voll einsetzen könne, ohne Beschränkungen.

Buffalo stellte im vergangenen Jahr die zweitbeste Defense der NFL mit -14,5 Prozent DVOA. Das ging aber hauptsächlich auf die überragenden Leistungen gegen den Pass zurück. Gegen den Lauf belegten sie nur Platz 14 der NFL. Die Chance also für Bell, direkt wieder voll in den Rhythmus zu finden.

Die Bills haben sich von Running Back LeSean McCoy getrennt, der wohl seine schlechteste Saison überhaupt hingelegt hat. Rookie Devin Singletary wird wohl die meisten Touches bekommen, doch besonders Veteran Frank Gore (36) ist es, der Gase am meisten beeindruckt: "Er sieht immer noch aus wie 25, keine Ahnung, wie das geht", betonte Gase.

Auch Gang Green plagt sich mit einer Kicker-Problematik herum. Unter der Woche wurde daher Kaare Vedvik verpflichtet, mit dem man nun in die Saison geht. Vedvik ist der dritte Kicker, seit das Team in der Offseason Jason Myers hat gehen lassen. Zuvor beendete Chandler Catanzaro seine Karriere und Taylor Bertolet wurde entlassen.

Philadelphia Eagles - Washington Redskins (So., 19 Uhr)

Die Redskins werden die Saison ohne Left Tackle Trent Williams beginnen, der immer noch streikt. "Ich habe keine Erwartungen mehr", gab selbst Coach Jay Gruden zu, der sich bislang immer optimistisch zur Thematik geäußert hatte. Für ihn wird wohl der erfahrene Donald Penn starten. Zudem fällt Tight End Jordan Reed - mal wieder - mit einer Gehirnerschütterung aus. Der siebenfache Pro-Bowler Vernon Davis startet für ihn.

Bei den Eagles stehen Rückkehrer im Vordergrund. Allen voran Quarterback Carson Wentz spielt erstmals seit Woche 14 der Vorsaison und tritt in dieser Saison erstmals seit der Super-Bowl-Saison 2017 ohne Backup Nick Foles an. Sollte jetzt was passieren, stünde "nur" noch Josh McCown parat. Zudem gibt Wide Receiver DeSean Jackson sein Eagles-Comeback. Chip Kelly hatte ihn nach der Saison 2013 entlassen, sodass er die Zwischenzeit in Washington und Tampa Bay überbrückte. Er ist der Deep-Threat des Teams und seine 24 Touchdowns über 60 und mehr Yards sind die meisten in der Geschichte der NFL.

Bei beiden Teams sticht heraus, dass sie auf mehrere Waffen im Backfield vertrauen. Bei den Redskins teilen sich Adrian Peterson, Derrius Guice - steht vor seinem NFL-Debüt nach dem Kreuzbandriss in der Vorsaison -, Chris Thompson und Ex-Eagle Wendell Smallwood die Touches. Die Eagles haben derweil Neuzugang Jordan Howard, Zweitrundenpick Miles Sanders sowie die Allzweckwaffen Darren Sproles und Corey Clement am Start. Es wird also schon ein Wettbewerb in sich, wer von denen jeweils am häufigsten auf dem Feld steht.