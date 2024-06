NBA-Teams, die in einer Playoff-Serie ein Comeback nach 1-3-Rückstand schafften: Können die Dallas Mavericks Geschichte schreiben?

DIE NBA LIVE AUF DAZN MELDE DICH BEI DAZN AN Anzeige

Die Statistik ist hinlänglich bekannt: Kein Team konnte in der Geschichte der NBA-Playoffs bislang einen 0-3-Rückstand noch in einen Sieg drehen. 156 haben es versucht - 156 sind gescheitert.

Trotzdem glauben die Dallas Mavericks an ihre Chance gegen die Boston Celtics. "Wir müssen weiter zeigen, dass wir an unsere Chance glauben", sagte Superstar Luka Doncic am Sonntag. "In Spiel 4 ist uns das gelungen. Wenn wir nicht daran glauben würden, hätten wir das Spiel wahrscheinlich nicht gewonnen."

Die gute Nachricht für Dallas: Es steht nicht mehr 0-3 in der Serie, sondern nur noch 1-3. Und ein 1-3 wurde in der Playoff-Historie schon mehrfach gedreht, sogar in den Finals. Wir zeigen Euch, welche Teams den Mavs Grund zur Hoffnung geben. Das letzte Mal ist übrigens noch gar nicht so lange her ...

NBA Finals: Wo kann ich heute Nacht Spiel 5 sehen?