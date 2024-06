"Dein Franchise Player muss das Herzstück sein": Wer hätte bei den Boston Celtics den Finals-MVP verdient?

© getty

Jayson Tatum: Alleskönner mit einem großen Makel

Zum dritten Mal in Folge wurde Tatum in dieser Saison ins All-NBA First Team gewählt. Keine Frage, der 26-Jährige gehört zu den besten Basketballspielern des Planeten. Aber die Tatsache, dass er - noch? - nicht ganz des Level eines Nikola Jokic oder Luka Doncic erreicht, und dass den Celtics in den vergangenen Jahren trotz tiefer Playoff-Runs der große Wurf versagt geblieben war, hat immer wieder zu Diskussionen über seine Person geführt. Dazu kommt sein eher zurückhaltendes Auftreten: Es fehlen die Schimpftiraden Lukas oder das markant hervorgeschobene Kinn und der stahlharte Blick, den einst sein großes Idol Kobe Bryant auszeichnete. So wurde sein Killer-Instinkt oft in Frage gestellt.

In den Finals zeigt Tatum sein ganzes Können. Er ist der hauptsächliche Spielmacher seines Team, der die Mavs-Defense zum Kollabieren bringt und danach den Ball verteilt, ob er nun am Ende den Assist zugeschrieben bekommt oder nicht. In der Defense bekommt er es mit Dallas' Centern zu tun, eigentlich eine undankbare Aufgabe, doch er löst sie mit Bravour und ist für seine Größe ein exzellenter Rebounder. Nicht umsonst ist er gar nicht so weit von einem Triple-Double im Schnitt entfernt.

"Dein Franchise Player muss das Herzstück sein", lobte ihn sein Coach Joe Mazzulla. "Er macht das Leben aller anderen leichter. Es gibt keinen wie ihn." Mit ihm auf dem Court ist das Offensive Rating der Celtics in dieser Posteason bockstarke 15,0 Punkte besser als ohne hin, der mit Abstand beste teaminterne Wert (im Defensive Rating liegt er auf Platz zwei).

Ein schwarzer Fleck ist und bleibt allerdings sein Shooting in diesen Finals - und wenn man ehrlich ist: schon seit Jahren in den Playoffs. In Spiel 3 glänzte er mit 31 Punkten, dennoch trifft er insgesamt nicht einmal 36 Prozent seiner Würfe. Das liegt auch an der Mavs-Defense, die sich auf ihn fokussiert, aber auch an einer zu schlechten Wurfauswahl. Und dafür, dass sein Dreier schon länger nicht fällt, nimmt er immer noch viel zu viele.