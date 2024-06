© getty

Boston Celtics vs. Dallas Mavericks live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Spiel 5 der Mavs in den NBA Finals im TV und Livestream?

Auch Spiel 5 der Finals könnt Ihr kostenlos live verfolgen. ProSiebenMaxx zeigt das Spiel ab 2.20 Uhr live im Free-TV sowie auf ran.de und über die ran-App im Livestream.

Darüber hinaus überträgt auch DAZN die Partie. Mit einem Abo der Pakete DAZN Unlimited oder DAZN Super Sports könnt Ihr auf das NBA-Angebot des Streamingdienstes zugreifen.

Last but not least sei der NBA League Pass erwähnt. Dort gibt es alle NBA-Spiele live und auf Abruf.