"Seltene Verletzung": Celtics-Center Kristaps Porzingis wackelt für Finals-Spiel 3 - Luka Doncic offenbar fitgespritzt

Luka Doncic offenbar für Spiel 2 fitgespritzt

Porzingis ist nicht der einzige Star, der sich bei den Finals mit Verletzungen herumplagt. Luka Doncic von den Dallas Mavericks musste für Spiel 2 laut ESPN sogar fitgespritzt werden.

Demnach bekam der Slowene vor dem Spiel am Sonntag eine schmerzstillende Spritze, um seine Prellung im Brustkorbbereich ruhigzustellen. Vermutlich werde er vor Spiel 3 das gleiche Prozedere noch einmal in Anspruch nehmen: Für Dallas ist das Spiel ein Must-Win, ein 0-3 in den Finals konnte noch kein Team in der NBA-Geschichte aufholen.

"Ich fühle mich gut", sagte der Slowene nach der Trainingseinheit am Dienstag. "Ich will jetzt nicht in Details gehen. Aber ich fühle mich gut." Offiziell ist sein Einsatz "wahrscheinlich".

Neben der Prellung plagt sich Doncic im Verlauf der Playoffs auch mit einer Kniezerrung herum, der linke Knöchel macht ebenfalls Probleme. Dennoch legte er in Spiel 2 ein Triple-Double auf (32, 11 und 11).