Draymond Green so treffsicher wie zuletzt 2017 und mit Kritik an Refs: "Werde fast ins Gefängnis geschmissen"

Mit 134:120 setzten sich die Warriors in Los Angeles durch, jenem Ort, an dem die Dubs im Vorjahr aus den Playoffs ausschieden. 26 Dreier verwandelten die Warriors und das bei einer unfassbaren Quote von 63,4 Prozent. Eine solche Ausbeute hatte es bei diesem Volumen noch nie in der NBA gegeben, der Zeitpunkt hätte für die Warriors nicht besser sein können.

Durch den Sieg rücken die Dubs auf ein halbes Spiel an die Lakers heran und können aufgrund des gewonnenen Tiebreakers (3-1) zumindest Platz neun noch aus eigener Kraft erreichen. Neben einem Gastspiel in Portland stehen für die Warriors noch Heimspiele gegen New Orleans und Utah auf dem Programm, alles machbare Aufgaben.

Bei den Lakers war vor allem die Vorstellung von Draymond Green der Dosenöffner. Die Gastgeber ließen den Forward in der ersten Halbzeit an der Dreierlinie offen stehen, dieser verwandelte aber alle seine fünf Versuche in den ersten 24 Minuten. "Da muss man vor ihm den Hut ziehen", meinte LeBron James. "Wir hatten einen Gameplan und sie haben ihn zerstückelt, weil Draymond so gut getroffen hat. Es ist hart, ein Team zu schlagen, dass 26 Dreier trifft."