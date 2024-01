NBA News: Miami Heat geben Head Coach Erik Spoelstra Rekordvertrag - größter Deal der US-Sport-Geschichte

Die Miami Heat haben sich mit Head Coach Erik Spoelstra auf eine langfristige Vertragsverlängerung geeinigt. Das berichtet ESPN. In puncto Gehalt stößt der 53-Jährige dabei in neue Dimensionen vor.

Wie Adrian Wojnarowski berichtet, soll Spoelstra bei den Heat für acht Jahre verlängern und dafür über 120 Millionen Dollar kassieren. Dabei soll es sich um den größten Deal handeln, den je ein Coach im US-Sport unterschrieben hat.

Damit geht eine Erfolgsgeschichte weiter, die vor fast 30 Jahren begonnen hat: 1995 startete Spoelstra bei den Heat als Video Coordinator und arbeitete sich über die Jahre bis zum Assistenten von Head Coach Pat Riley hoch. Diesen löste er 2008 ab. Seitdem gewann er mit den Heat zwei Titel und erreichte insgesamt sechsmal die NBA Finals, zuletzt in der vergangenen Saison.

Spoelstra ist einer von nur 14 Coaches in der NBA-Geschichte mit mindestens zwei Titeln. Bisher konnte er mit den Heat insgesamt 725 Spiele gewinnen, unter den aktiven Head Coaches hat nur Gregg Popovich mit den San Antonio Spurs mehr Playoff-Partien gewonnen als Spoelstra (109).

Pop ist gleichzeitig der einzige aktive Coach, der schon länger bei seiner Franchise ist als Spoelstra - und nur er soll ihn in Sachen Jahresgehalt überflügeln: Laut ESPN bekommt er bei den Spurs 19 Millionen Dollar pro Jahr.

In der aktuellen Saison steht "Spo" mit den Heat trotz großer Verletzungsprobleme mit einer Bilanz von 21-15 auf dem fünften Platz im Osten. Im vergangenen Frühjahr hatte er Miami als Play-In-Team sensationell bis in die Finals geführt und dabei die favorisierten Milwaukee Bucks, New York Knicks und Boston Celtics aus dem Weg geräumt.