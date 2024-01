NBA: "Sch***e, wir haben alles versucht!" Die besten Reaktionen auf Luka Doncics 73-Punkte-Spiel

In der NBA geht es gerade heißt her. Bereits in der Nacht auf Dienstag sorgten die Leistungen von Karl-Anthony Towns und Joel Embiid für Aufsehen, die beide die 60-Punkte-Marke geknackt hatten - Embiid sogar die 70!

Nur wenige Tage später passiert gleiches nochmal. Diesmal war es Devin Booker, der gegen die Pacers zum zweiten Mal in seiner Karriere über 60 Punkte auflegte.

Überschattet wurde diese Leistung aber von Luka Doncic und seinen 73 Punkten gegen die Atlanta Hawks: Nur dreimal wurden in einem NBA-Spiel mehr Punkte von einem einzigen Spieler erzielt! Hier kommt Ihr zum Spielbericht.

Nicht nur das Internet drehte in der Folge durch, auch Doncics Gegenspieler und Teamkollegen waren beeindruckt. SPOX hat die besten Reaktionen von Spielern und Fans für Euch zusammengesucht.