NBA - Victor Wembanyama verletzt sich kurios beim Aufwärmen: Luka Doncic zerlegt die San Antonio Spurs

Dallas Mavericks (17-12) - San Antonio Spurs (4-24) 144:119 (BOXSCORE)

So etwas sieht man auch nicht alle Tage. Victor Wembanyama bereitete sich mit einem Coach auf das bevorstehende Spiel gegen Dallas vor und trat nach einem Korbleger auf den Fuß von einem Balljungen der Mavericks, nachdem der Franzose nach seinem Abschluss noch ein paar Schritte gemacht hatte und offensichtlich nicht aufpasste, dass der Balljunge in der Nähe stand.

Wembanyama marschierte in die Kabine, wollte den Knöchel einfach noch einmal tapen, doch Spurs-Coach Gregg Popovich entschied, dass Wembanyama als Vorsichtsmaßnahme nicht spielen sollte. So waren die Spurs, die zuletzt nur eines von 22 Spielen gewonnen hatten, chancenlos in Dallas.