“Es ist frustrierend": Victor Wembanyama unzufrieden bei den San Antonio Spurs

Kurz vor Weihnachten verletzte sich Victor Wembanyama beim Aufwärmen am Knöchel, seitdem spielt der Franzose nur in limitierten Minuten. Das sorgt für Frust beim Top-Pick, der sich sogar einmal selbst einwechselte.

Beim Spiel in Memphis wurde Wembanyama drei Minuten vor Schluss vom Feld geholt, bei einem Rückstand von -16 rechnete der Franzose seinem Team durchaus noch Chancen aus, es spannender zu machen. Popovich nahm Wemby runter, bevor sich dieser kurz darauf noch einmal selbst einwechselte. "Er wollte es mir nicht erlauben, dann habe ich mich selbst eingewechselt, aber er hat mich sofort wieder runtergenommen." Die Spurs verloren letztlich mit 98:106.

"Ich habe mit dem Coach gesprochen und gesagt: 'Ich weiß, ich habe schon 25 Minuten gespielt, aber machen zwei weitere einen Unterschied?' Rückblickend verstehe ich ihre Sichtweise, aber für mich ist das hart und sehr frustrierend."

Wembanyama verletzte sich kurz vor Weihnachten beim Aufwärmen in Dallas kurios am Knöchel, seitdem kam der Franzose maximal 26 Minuten zum Einsatz - in Memphis, als Wemby 20 Zähler, 7 Rebounds und 4 Blocks verbuchte. Coach Popovich ließ am Dienstag verlauten, dass völlig offen sei, wie lange Wembanyama noch mit einem Minutenlimit auflaufen werde. Erst nach einer neuerlichen Untersuchung soll eine Entscheidung getroffen werden.