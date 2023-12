NBA - Dallas Mavericks geht gegen Minnesota spät die Puste aus, Timberwolves Big Men glänzen

Die Dallas Mavericks mussten sich nach vier Siegen in Folge gegen die Minnesota Timberwolves geschlagen geben. Die Texaner hielten vor allem dank Luka Doncic und Rookie Derrick Lively II lange gut mit. In der zweiten Halbzeit ging dem stark ersatzgeschwächten Team jedoch zunehmend die Puste aus. Minnesota gewinnt 119:101.

Die Timberwolves hingegen konnten vor allem auf ihre Big Men zählen, während Anthony Edwards einen gebrauchten Tag erwischte.

Dallas Mavericks (15-9) - Minnesota Timberwolves (18-5) 101:119 (BOXSCORE)

Nach vier Siegen in Folge mussten sich die Dallas Mavericks vergangene Nacht erstmals wieder geschlagen geben. Die stark ersatzgeschwächten Texaner hatten erneut ohne Kyrie Irving, Seth, Curry, Maxi Kleber und Josh Green auskommen müssen. Dennoch machte es das Team von Trainer Jason Kidd insbesondere zu Beginn wieder sehr gut, zogen dank eines 14:0-Laufs vier Minuten nach Tip-Off davon.

Die Führung sollte aber nicht lange anhalten. Die Timberwolves antworteten mit einem 10:0-Lauf ihrerseits, woraufhin das Spiel bis zur Halbzeit knapp umkämpft blieb. Bei den Gästen aus Minnesota stach vor allem Forward Naz Reid hervor, der 19 seiner 27 Punkte in den ersten zwei Vierteln erzielte. Dabei traf er einen Karrierebestwert von sieben Dreiern.

Vor allem dank eines einmal mehr genial aufspielenden Luka Doncic, der die Partie als zweitbester Scorer der Liga (32 Punkte pro Spiel) begann, gingen die Hausherren mit einer knappen 60:59-Führung zur großen Pause in die Kabine. Knapp 30 Sekunden vor Schluss des zweiten Durchgangs brachte der Slowene sein Team durch einen Leger mit der linken Hand in Führung. Er beendete die erste Hälfte mit 26 Punkten, bei 9/16 Würfen.

Ähnlich knapp ging es auch im dritten Viertel zu. Beim Stand von 74:74, Mitte des Durchgangs, legten die Gäste einen 8:0-Lauf hin, von dem sich die Mavericks nicht mehr erholen sollten. Die Führung wuchs bis auf einen Höchstwert von zwischenzeitlich 22 Punkten an, vor allem auch deshalb, weil der Wurf der Texaner völlig einbrach. Im dritten Viertel fand nur einer von zehn Dreiern den Weg ins Ziel. In der zweiten Hälfte erzielte Dallas insgesamt nur 41 Punkte, inklusive 19 im letzten Viertel.

Bei den Timberwolves stach erneut auch Karl-Anthony Towns aus der Masse heraus. In 31 Minuten ließ sich der Big Man 21 Punkte (8/14 FG) sowie 17 Rebounds (inklusive fünf am offensiven Brett) anrechnen. Anthony Edwards, der sein Comeback feierte nachdem er in drei der vergangenen fünf Spiele aufgrund von Hüftproblemen fehlte, hatte einen gebrauchten Tag, traf lediglich 3/19 FG und beendete die Partie mit neun Punkten.

Luka Doncic kam schlussendlich auf 39 Punkte (15/27 FG, 2/9 3PT) und 13 Assists, verzeichnete jedoch auch acht Ballverluste. Es war bereits das neunte Spiel in Folge, das er mit mindestens 30 Punkten beendete. Hilfe bekam er unter anderem von Rookie Derrick Lively II., der mit 15 Punkten (7/9 FG) erneut zu überzeugen wusste. Das Duo konnte ihre Synergie phasenweise wieder gut unter Beweis stellen, wie bei diesem feinen Bounce-Zuspiel nach Pick-and-Roll.

Die Timberwolves führen damit weiterhin die Western Conference an, während die Mavericks auf Rang vier (hinter die Denver Nuggets) abrutschen.

