NBA - Liga denkt über Revolution des Drafts nach

Die NBA diskutiert über eine Revolution des Drafts. Möglicherweise wird die Talentziehung in den kommenden Jahren an zwei Tagen stattfinden.

Wie Shams Charania (The Athletic) berichtet, denkt die NBA darüber nach, den Draft über zwei Tage steigen zu lassen. Demnach wurde am Mittwoch in einem Meeting mit den GMs aller Teams darüber diskutiert. Möglicherweise könnte es schon im kommenden Draft, der für den 27. Juni 2024 terminiert ist, diese Veränderung geben.

Dabei soll es weniger um eine bessere Vermarktung gehen, sondern den Teams die Chance geben, mehr Zeit für ihre Picks zu bekommen. Im Moment haben die Franchises je fünf Minuten Zeit, um eine Wahl zu treffen, dies gilt aber nur für die erste Runde.

In der zweiten Runde sind es dagegen nur noch zwei Minuten, was für viel Hektik bei den jeweiligen Teams sorgt. Gerade in der zweiten Runde kam es in den vergangenen Jahren vermehrt zu Trades und Teams standen unter enormen Zeitdruck, um überhaupt nachzuvollziehen, wer welchen Pick hält und wer anzurufen ist, um einen Pick zu erhalten.

Im aktuellen Format dauert der Draft rund vier Stunden, von 20 Uhr Ortszeit bis Mitternacht, wobei insgesamt 60 Spieler ausgewählt werden. Im Vorjahr wurde der Franzose Victor Wembanyama mit dem ersten Pick von den San Antonio Spurs gezogen.