"Das ist gefährlich": Miami Heat verärgert über Court der Cleveland Cavaliers nach schwerer Verletzung

Die Miami Heat haben Bedenken bei der NBA wegen des Courts der Cleveland Cavaliers hinterlegt. Grund dafür ist die Verletzung von Guard Dru Smith.

Wie Joe Vardon (The Athletic) haben die Heat mit der NBA Kontakt aufgenommen, weil der Court der Cleveland Cavaliers ein Sicherheitsrisiko darstellt. Um eine echte Beschwerde handelt sich dabei aber nicht.

Wie Vardon berichtet, liegt der Court rund 25 Zentimeter höher als die Zuschauerränge, in keiner anderen Arena gibt es sowas in der NBA. Das wurde Dru Smith zum Verhängnis, der einen Wurf von Max Strus aus der Ecke blocken wollte und dann genau auf der Kante des Courts landete und böse dabei umknickte. Der Guard zog sich dabei einen Kreuzbandriss zu und wird für den Rest der Saison ausfallen.

"Als ich aufwärmte, stellte ich fest, dass es eine Lücke zwischen dem Court und den Bänken gab. Aber wenn du dann spielst, denkst du nicht an sowas. (...) Als ich dann den Wurf blocken wollte, bin ich mit meinem linken Fuß gelandet und der rechte kam genau zwischen dem Stuhl und der Bank auf. Ich wusste sofort, dass ich genau dieses Loch erwischt hatte."

Heat-Coach Erik Spoelstra nannte den Court nach dem Spiel am Mittwoch "gefährlich" und auch LeBron James, der in der Nacht auf Sonntag mit den Los Angeles Lakers in Cleveland zu Gast war, meinte, dass die Cavs hier etwas unternehmen sollten. "Sie müssen da dringend was unternehmen", pflichtete Lakers-Coach Darvin Ham bei. "Es muss Wege geben, das zu verbessern."