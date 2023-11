NBA - "Bedeutet mir nicht viel": LeBron James bricht ewigen Minutenrekord in Regular Season plus Playoffs

LeBron James wurde zum Rekordhalter für die meisten absolvierten Minuten in der Regular Season sowie Playoffs der NBA, nach der desaströsen Niederlage der Los Angeles Lakers gegen die Philadelphia 76ers schien er jedoch nicht in Feierlaune.

"Das bedeutet mir nicht viel", sagte James nur nach dem 94:138 in der Nacht auf Dienstag, als er nach seinem nächsten großen Meilenstein gefragt wurde. Den 38-Jährigen scheint mehr zu beschäftigen, wie die Los Angeles Lakers sich in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten steigern können. Mit einer Bilanz von 10 Siegen und 8 Niederlagen steht das Team von Head Coach Darvin Ham auf dem achten Platz der Western Conference.

"Was sich ändern muss, damit dies nicht wieder passiert? Eine Menge", fasste James kurz zusammen. Die Niederlage war die höchste der Lakers gegen die Sixers in 290 Spielen und die vierthöchste der Lakers jemals. Joel Embiid und Co. waren nun zum siebten Mal in Folge erfolgreich gegen die Lake Show. "Das ist mein Lieblingsteam", verriet der amtierende MVP nach der Partie und erklärte, dass er wegen Kobe Bryant erst Basketball kennenlernte. "Jedes Mal wenn ich gegen sie spiele, will ich gewinnen", führte Embiid aus. "Aber das will ich auch jeden Abend gegen jedes andere Team."

Die Sixers führten bereits mit 25 Punkten Abstand in der ersten Hälfte, bevor James und Co. eine kleine Aufholjagd bis zur Halbzeitpause starteten. Der Erfolg davon übertrug sich allerdings nicht in die zweite Hälfte, gerade im vierten Viertel waren die Sixers dominant mit 40:14. Dabei war Embiids Abend auf dem Parkett zu diesem Zeitpunkt schon beendet.

James wollte angesichts der Niederlage nicht viel über sich selbst reden, das übernahm dafür sein Gegenspieler Tyrese Maxey nach dem Spiel. Maxey erklärte beeindruckend, was er von der Arbeitsmentalität des zukünftigen Hall-of-Famers mitbekommen habe und erzählte, dass James ihn am Spieltag in der Halle überrascht hatte. Als Maxey am Morgen hereinkam war James demnach bereits mitten im Training und betonte: "Ich kann dich doch nicht vor mir da sein lassen."

Los Angeles Lakers: Ham vermisst Kampfgeist

"Wir wurden an der Dreipunktlinie getötet", sagte James: "Sie haben Würfe getroffen, das muss man ihnen anrechnen." 22 Würfe verwandelten die Sixers aus der Distanz bei 46 Versuchen, die Lakers trafen dagegen nur 7 von 28 Würfe von Downtown.

"Der Kampfgeist muss auf einem hohen Level sein", mahnte Ham nach der Pleite: "Er muss ein Stück weit sein sogar kugelsicher sein. Kraft muss man Kraft entgegensetzen. Die Sixers haben mehr Einsatz gezeigt als wir."

Die Lakers haben nun zwei weiter Auswärtsspiele auf dem Programm, das auch ohne Pause. Am Mittwoch spielen James, Anthony Davis und Co. gegen die Pistons in Detroit, am Donnerstag geht es direkt weiter bei den Oklahoma City Thunder. Die Pistons haben seit 14 Spielen keinen Sieg mehr eingefahren.

NBA: Die Spieler mit den meisten Minuten in Regular Season plus Playoffs