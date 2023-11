NBA: LeBron James sichert mit Gala Los Angeles Lakers Sieg in der Schlusssekunde - Packendes Privatduell mit Dillon Brooks

LeBron James hat den Los Angeles Lakers einen weiteren Arbeitssieg beschert. Der King lieferte sich beim 105:104-Erfolg ein packendes Privatduell mit Dillon Brooks und hatte von der Freiwurflinie das letzte Wort.

Los Angeles Lakers (8-6) - Houston Rockets (6-5) 105:104 (BOXSCORE)

1,9 Sekunden vor dem Ende machte Brooks einen entscheidenden Fehler, als er versuchte, den Steal einzusammeln. Das gab James den entscheidenden Vorteil für einen Drive von der Baseline, bei welchem der 38-Jährige von Tari Eason gefoult wurde. Es musste dennoch gezittert werden, da James bei Gleichstand den ersten Freiwurf vergab, der zweite Versuch ging aber ohne Ringberührung durch die Reuse. Da Houston keine Auszeit mehr hatte, musste Brooks von der Mittellinie abdrücken und vergab deutlich.

So überlebten die Lakers eine Partie, in welcher sie nur 6/29 von Downtown trafen. Darunter waren aber einige Big Plays. James verwandelte einen Dreier in der Crunchtime, dazu netzte Austin Reaves einen weiteren Versuch 24 Sekunden vor Schluss mit ablaufender Uhr, als James sich am Perimeter keinerlei Vorteile verschaffen konnte. Ansonsten war es eine Gala von LeBron, der die Partie mit 37 Punkten (14/19) und 8 Assists in knapp 40 Minuten beendete.

Und James hatte richtig Spaß, auch weil es gegen seinen "besten Freund" Brooks ging. Wie schon vor einigen Wochen war es ein packendes Duell, wobei LeBron meist die Oberhand behielt. Im dritten Viertel überpowerte LeBron den Kanadier für leichte zwei Punkte, das gab dann das "Too small"-Zeichen. Aber auch Brooks versteckte sich nicht, der Kanadier traf genauso viele Dreier wie das komplette Lakers-Team (6/11) und war mit 24 Punkten auch Topscorer der Rockets.

Diese führten in der ersten Halbzeit zeitweise zweistellig, doch James und auch Anthony Davis (27, 11/15, 10 Rebounds) führten die Kalifornier zurück ins Spiel. Nach 13 Zählern im dritten Viertel blieb AD jedoch ohne Punkte und foulte eine Minute vor Schluss mit einem Offensiv-Foul gegen Alperen Sengün aus. Der Türke war es auch, der 4 Sekunden vor Schluss im Post gegen LeBron den Ausgleich besorgte, James hatte dann von der Freiwurflinie das letzte Wort.

Für die Rockets machte zudem Fred VanVleet (15, 16 Assists) ein starkes Spiel, Jeff Green (13) traf von der Bank kommend jeden seiner fünf Würfe. Für die Lakers scorten neben AD und LeBron nur Rui Hachimura (11) sowie Reaves (17, 6 Assists) zweistellig.

