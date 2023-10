NBA: Los Angeles Lakers gelingt Zittersieg gegen Orlando Magic um Franz Wagner - Stephen Curry führt Warriors mit weiterer Gala zu Sieg in New Orleans

Die Los Angeles Lakers haben einen Zittersieg gegen die Orlando Magic um Franz Wagner eingefahren. Die Magic kassieren aufgrund einer schwachen Crunchtime die erste Saisonniederlage. Stephen Curry bleibt dagegen weiter heiß und liefert in New Orleans eine weitere Gala.

Dennis Schröder muss dagegen mit Toronto eine weitere bittere Niederlage einstecken. Die Milwaukee Bucks revanchieren sich an den Miami Heat und den Hawks gelingt dank Dejounte Murray ein Monster-Comeback.

Der Guard, gebürtig aus Wisconsin, war mit 35 Punkten (12/21) der beste Scorer der Partie und holte die Kohlen aus dem Feuer, weil Butler wenig Einfluss nahm und Bam Adebayo (Hüfte) verletzt fehlte. Für die Bucks gefiel zudem Sixth Man Bobby Portis (16), auch Backup-Guard Cam Payne (11) zeigte in 13 Minuten eine ansprechende Vorstellung.

Revanche geglückt. Nach dem bitteren Playoff-Aus in der Vorsaison dominierten die Bucks Miami über weite Strecken und führten zeitweise mit bis zu 25 Punkten. Giannis Antetokounmpo (33, 12/21) und Damian Lillard (25, 7/14) waren von den Heat nicht zu stoppen, dazu nahm sich der Grieche bisweilen auch der Verteidigung von Jimmy Butler (13, 4/11) an, der erneut nicht wirklich überzeugen konnte.

© getty

NBA - Performance der Nacht: Dejounte Murray (Atlanta Hawks)

Es ist schon eine Leistung, in einer Halbzeit fast so viele Punkte wie der Gegner zu erzielen. Murray gelang dies mit 30 Zählern in der zweiten Halbzeit, Gegner Minnesota kam auf gerade einmal 34. 22 Punkte verbuchte Murray im dritten Viertel, als er einfach nicht daneben werfen konnte. Alle acht Versuche aus dem Feld waren drin, darunter auch dieser Heat Check zum Ende des Abschnitts.

So gewannen die Hawks das Viertel mit 38:19 und hatten so den Rückstand von 19 Punkten zur Halbzeit egalisiert. Und Murray blieb heiß, auch die folgenden drei Würfe waren erfolgreich, sodass Atlanta doch noch einen Comeback-Sieg einfahren konnte. Murrays finale Statline: 41 Punkte (17/24 FG, 3/5 3P), 7 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals, Plus-Minus +25.