"Zum Klub meiner Träume": Wechsel von Kylian Mbappé zu Real Madrid offiziell - ungewohnte Rückennummer?

Kylian Mbappé: 256 Tore in 308 Spielen für PSG

Bereits im vergangenen Sommer gab es heiße Gerüchte um einen Wechsel von Mbappé zu Real Madrid, doch dieser platzte nach vielen Wendungen kurz vor der Ziellinie. Ein Grund dafür war, dass PSG hart blieb und seinen Superstar nicht ziehen lassen wollte. Nun lief sein Vertrag aber aus.

Real Madrid spielte in der abgelaufenen Saison ohne echten Neuner und gewann die Meisterschaft, den spanischen Superpokal sowie die Champions League. Jude Bellingham (23 Tore) und Vinicius Junior (24) avancierten zu den Top-Torjägern des Teams. Nun soll also Mbappé auf Torejagd für Real gehen.

Der Superstar war 2018 für 180 Millionen Euro von der AS Monaco zu Paris Saint-Germain gewechselt. Für PSG erzielte er in 308 Pflichtspielen 256 Tore und bereitete 108 weitere Treffer vor. 2018, 2019 und 2022 wurde der Stürmer in Frankreich als Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Mit Paris gewann er sechsmal die Meisterschaft, zuvor einmal mit der AS Monaco. Darüber hinaus holte er einige nationale Pokaltitel.

In der Champions League sollte es zum großen Wurf allerdings nie reichen. 2020 verlor Mbappé im Finale gegen den FC Bayern München (0:1).

Mit Frankreich hingegen gewann er 2018 die Weltmeisterschaft in Russland. Für die Nationalmannschaft traf er in 77 Einsätzen 46-mal und bereitete 31 Tore vor. Mbappé bereitet sich aktuell mit der französischen Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft in Deutschland vor.