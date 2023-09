NBA News: Jrue Holiday bei mehreren Contendern nach Lillard-Trade im Gespräch

Jrue Holiday wird aller Voraussicht nach nicht bei den Portland Trail Blazers bleiben. Der Guard, der im Zuge des Damian-Lillard-Trades nach Portland geschickt wurde, zieht angeblich jede Menge Interesse auf sich.

Gleich mehrere Contender sollen sich mit dem 33-Jährigen beschäftigen, darunter laut Kyle Neubeck (PHLY Sports) die Philadelphia 76ers. Gemäß Adrian Wojnarowski (ESPN) haben die Blazers bereits Verhandlungen über Holiday mit mehreren Titelkandidaten gestartet.

Shams Charania (The Athletic) brachte zudem die Miami Heat, die Toronto Raptors und die Boston Celtics ins Gespräch. Brian Windhorst (ESPN) nannte zudem die Golden State Warriors, welche ebenso in der Lage sind, für Holiday zu traden, da sie mit Chris Paul einen großen Vertrag sowie interessante Youngster wie Jonathan Kuminga oder Moses Moody in ihren Reihen wissen.

Holiday legte in der vergangenen Saison 19,3 Punkte, 5,1 Rebounds sowie 7,4 Assists auf, dazu wurde der 33-Jährige zum zweiten Mal in seiner Karriere All-Star und wurde zum dritten Mal in ein All-Defensive Team gewählt. Der Haken bei Holiday ist dessen Vertrag, der zwar noch bis 2025 läuft, das letzte Jahr enthält aber eine Spieler-Option über 37,4 Millionen Dollar.

Wer also für Holiday traden möchte, dem sollte bewusst sein, dass der Guard 2024 aller Voraussicht nach Free Agent wird und entsprechend noch einmal bezahlt werden möchte. Alternativ ist der 33-Jährige auch schon jetzt dazu berechtigt, über eine vorzeitige Vertragsverlängerung zu verhandeln. Wenige Stunden vor dem Trade nach Portland hatte Holiday verlauten lassen, dass er gerne langfristig in Milwaukee verlängern wolle.

Jrue Holiday: Seine Stats in der NBA