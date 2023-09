NBA News: Buddy Hield nach gescheiterten Vertragsgesprächen wohl per Trade zu haben

Buddy Hield von den Indiana Pacers könnte das Team bald verlassen. Da laut Medienberichten Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung zu keiner Einigung führten, suchen die Pacers nun einen Trade für den Shooting Guard.

Laut Shams Charania (The Athletic) boten die Pacers Hield vor einigen Wochen eine Verlängerung an, allerdings zeigte sich Hield nicht zufrieden mit dem Angebot. Der 30-Jährige würde nun die Pacers gerne verlassen und diese schauen sich bereits nach möglichen Optionen für den Shooter um.

Hield geht in sein letztes Vertragsjahr und kassiert 2023/24 noch einmal rund 19 Millionen Dollar. In der Vorsaison legte der Guard 16,8 Punkte im Schnitt auf und versenkte 42,5 Prozent seiner 8,5 Dreier pro Partie. In den vergangenen fünf Jahren hat niemand mehr Dreier (1.381 Treffer) verwandelt als der Mann von den Bahamas.

Wie Charania meldet, haben zahlreiche Teams Interesse an Hield, darunter namentlich auch die Dallas Mavericks, Philadelphia 76ers sowie die Milwaukee Bucks. Charania gab jedoch auch an, dass ein Trade vor Saisonstart eher unwahrscheinlich ist.

Hield wurde 2016 von den New Orleans Pelicans mit dem 6. Pick gezogen, wurde aber bereits in seiner Rookie-Saison zu den Sacramento Kings als Teil des Trades für DeMarcus Cousins geschickt. Dort spielte Hield schließlich bis 2022, dann tradeten die Kings Hield zusammen mit Tyrese Haliburton für Domantas Sabonis nach Indiana.

Insgesamt hat der Guard nun bereits 548 Partien in der NBA absolviert, erreichte mit seinen Teams aber noch kein einziges Mal die Playoffs. Von allen aktiven Spielern ist das ein Rekord, historisch gesehen absolvierten nur fünf Spieler mehr Partien, ohne ein einziges Mal die Playoffs zu erreichen und zwar: Tom Van Arsdale (929), Otto Moore (682), Nate Williams (642), Omri Casspi (588) und Sebastian Telfair (564).

Buddy Hield: Seine Stats in der NBA