NBA News: Trade perfekt! Damian Lillard wechselt von Portland Trail Blazers zu Milwaukee Bucks

Der Trade-Hammer ist perfekt! Damian Lillard wechselt von den Portland Trail Blazers zu den Milwaukee Bucks. Das berichten ESPN-Reporter Adrian Wojnarowski und Shams Charania von The Athletic.

Dabei handelt es sich um einen 3-Tean-Deal. Die Blazers sichern sich im Gegenzug Jrue Holiday, Deandre Ayton und Toumani Camara sowie den ungeschützten Erstrunden-Pick der Bucks für 2029 und die ungeschützten Tauschrechte für 2028 und 2030.

Zu den Suns gehen Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little und Keon Johnson.

Lillard hatte nach elf Jahren bei den Blazers am zweiten Tag der Free Agency um einen Trade gebeten. In den nächsten vier Spielzeiten wird der Point Guard 216,2 Millionen Dollar verdienen, davon 63,2 Millionen Dollar in der Saison 2026/27.

In der vergangenen Saison erzielte Lillard mit durchschnittlich 32,2 Punkten pro Spiel einen Karrierehöchstwert, nachdem er in den beiden Spielzeiten zuvor von Verletzungen geplagt war. Dennoch verpasste Portland mit einer Bilanz von 33:49 zum zweiten Mal in Folge die Play-offs.

Damian Lillard: Die Blazers verlieren eine Legende

Lillard führte die Franchise zu insgesamt acht Postseason-Teilnahmen und führte die Blazers in der Saison 2018/19 ins Finale der Western Conference. Zur Championship hatte es für den siebenfachen All-Star-Guard aber nie gereicht. Das soll sich nun an der Seite von Superstar Giannis Antetokounmpo ändern, sollte dieser in Milwaukee bleiben.

2022 hatte Lillard Clysde Drexler als besten Scorer in der Geschichte von Portland abgelöst. Insgesamt erzielte er 19.376 Punkte und hält zudem die Rekorde bei Dreiern, Freiwürfen und dem Punkteschnitt.