NBA News: Giannis Antetokounmpo stellt Bedingungen für Verbleib bei den Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo hat ein Bekenntnis zu den Milwaukee Bucks vermieden. Der zweifache MVP betonte in einem Interview, dass die Franchise beweisen müsse, dass sie langfristig weiter um Titel spielen wolle.

"Die Frage ist nicht, ob ich dieses Jahr hier verlängere. Das ergibt aus finanzieller Sicht keinen Sinn", sagte Giannis Antetokounmpo zu einer möglichen Vertragsverlängerung gegenüber Tania Ganguli von den New York Times. "Nächsten Sommer ist es für beide Seiten sinnvoller, aber selbst dann bin ich mir noch nicht sicher."

Der Grieche befindet sich nun im dritten Jahr seines Supermax-Vertrags über fünf Jahre und 228 Millionen Dollar, kann aber schon 2025 aus diesem Deal aussteigen. Ab dem 22. September können die Bucks dem zweifachen MVP eine vorzeitige Verlängerung über drei Jahre und 173 Millionen anbieten. Im Sommer 2024 wäre dann aber ein weiteres Jahr zum maximalen Gehalt möglich.

Antetokounmpo betonte auch, dass der neue Coach Adrian Griffin bei seiner Entscheidung eine Rolle spielen könnte. Für Griffin ist es die erste Anstellung als Head Coach, nachdem sich die Bucks nach dem Erstrundenaus gegen die Milwaukee Bucks nach fünf Jahren von Championship-Coach Mike Budenholzer trennten.

"Wir müssen die Entwicklung abwarten", mahnte Giannis an. "Wie macht sich der Coach? Wie passen wir als Mitspieler zusammen? Meine Mitspieler und die Organisation wissen, dass ich eine Meisterschaft gewinnen möchte. Und solange wir alle auf der gleichen Wellenlänge liegen und ich nicht das Gefühl bekomme, dass es hier einen Rebuild gibt, bin ich voll an Bord."

© getty

Giannis Antetokounmpo nennt Dirk Nowitzki als Vorbild

Antetokounmpo gewann 2021 mit den Bucks seinen ersten Titel, inzwischen ist der Greiche seit zehn Jahren beim Team. Der frühere Finals-MVP nannte Kobe Bryant und Dirk Nowitzki als mögliche Vorbilder, welche 20 bzw. 21 Jahre beim gleichen Team spielten. Für Giannis ist auch das ein Ziel, allerdings mit einer Einschränkung: "Gewinnen steht darüber. Ich möchte nicht 20 Jahre bei einem Team sein und dann keinen weiteren Titel gewinnen."

So oder so haben die Bucks schon jetzt für immer einen Platz in seinem Herzen. "Ich werde niemals schlecht über die Milwaukee Bucks reden. Wir hatten bislang zehn unglaubliche Jahre und es steht außer Frage, dass ich für diese Stadt immer alles gegeben haben. Alles, jeden Abend, auch mit Verletzungen. (...) Ich werde nicht vergessen, dass die Leute hier für mich da waren und ich der Welt zeigen konnte, wer ich bin."

Antetokounmpo wurde 2013 von den Bucks an Position 15 gedraftet, seitdem wurde der Forward siebenmal ins All-NBA Team gewählt. Dazu kommen zwei MVP-Awards, ein Finals-MVP-Award sowie die Auszeichnung zum Defensive Player of the Year 2020.